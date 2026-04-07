Преживяването на миокарден инфаркт е сериозно изпитание, което променя живота и налага продължително лечение за предотвратяване на бъдещи сърдечно-съдови заболявания.

Досега медицинската практика изисква от пациентите да приемат бета-блокери за неопределено време след инфаркта. Ново проучване обаче поставя под въпрос тази десетилетия стара практика и предлага нова надежда за хиляди пациенти по света.

Ключови изводи от новото изследване

Според проучване, публикувано в The New England Journal of Medicine и представено на годишната научна сесия на Американския колеж по кардиология (ACC.26), пациентите с нисък риск от усложнения могат безопасно да прекратят приема на бета-блокери след инфаркт след поне една година лечение.

Изследването анализира медицинските данни на над 2 500 участници от Южна Корея на средна възраст 63 години, които между 2021 и 2024 година не са развили допълнителни сърдечни проблеми след като приемат бета-блокери най-малко една година след миокарден инфаркт.

Какво показаха резултатите?

След среден период на проследяване от 3,1 години, изследователите установяват, че:

7,2% от пациентите, които спират да приемат бета-блокери, изпитват първична крайна точка (смърт от всякаква причина, повторен инфаркт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност )

9% от тези, които продължават да приемат медикаментите, изпитават същите усложнения.

"При подходящо подбрани пациенти, които са преживели сърдечен удар и нямат сърдечна недостатъчност или левокамерна систолна дисфункция, рутинното продължаване на бета-блокерите за неопределено време може да не е необходимо", обяснява д-р Джу-Йонг Хан, кардиолог от Медицинския център Самсунг в Южна Корея и водещ автор на проучването.

Как работят бета-блокерите?

Бета-блокерите са тип медикаменти, които помагат за намаляване на сърдечния ритъм и кръвното налягане чрез понижаване на ефектите на стресовите хормони като епинефрин (адреналин) върху бета-рецепторите на тялото. Това подобрява кръвния поток и помага за превенция на повторен инфаркт, ангина пекторис и сърдечна недостатъчност.

Защо пациентите искат да спрат бета-блокерите?

Според д-р Крейг Басман, кардиолог в Университетския медицински център Хакенсак, спирането на бета-блокерите при подходящите пациенти може значително да подобри качеството на живот след инфаркт.

Страничните ефекти от бета-блокерите могат да включват:

Умора и изтощение

Замаяност

Депресия

Намалена толерантност към физическо натоварване

Сексуална дисфункция

Усещане за "забавяне"

"Макар тези лекарства да са важни за много състояния, те могат да причиняват странични ефекти при някои хора", обяснява д-р Басман. "Възможността безопасно да спрете медикамента означава потенциално облекчаване на тези странични ефекти, което може да направи голяма разлика в ежедневната енергия и благосъстояние на пациента."

Промяна в дългосрочната кардиологична терапия

Д-р Ригвед Тадуолкър, консултативен кардиолог и директор на Института за сърдечни заболявания Pacific Heart в Санта Моника, Калифорния, подчертава, че това изследване представлява важна промяна в кардиологичните препоръки.

"Бета-блокерите са много ефективни медикаменти, но не винаги е лесно да се живее с тях дългосрочно", отбелязва д-р Тадуолкър. "За някой, който иначе се е възстановил добре и се опитва да се върне към нормален, активен живот, тези странични ефекти могат да бъдат ограничаващи."

Кои пациенти могат да се възползват?

Контролът на сърдечното здраве и продължителността на медикаментозно лечение трябва да се определят индивидуално. Изследването показва, че прекратяването на бета-блокерите може да се обсъди с лекуващия лекар при:

Стабилни пациенти няколко години след инфаркт

Пациенти без сърдечна недостатъчност

Липса на продължаваща ангина или аритмия

Нисък риск от сърдечно-съдови усложнения

Д-р Ченг-Хан Чен, интервенционен кардиолог и медицински директор на Програмата за структурно сърце в Медицинския център MemorialCare Saddleback в Калифорния, коментира: "Тези резултати допълват по-новите изследвания, че бета-блокерите може да са по-малко необходими в днешната епоха на нови и по-ефикасни медикаменти."

Какво следва?

Според експертите, следващата стъпка е потвърждаване на тези находки в по-разнообразни популации от пациенти, включително повече жени и пациенти от различни здравни системи. Това ще гарантира, че резултатите са приложими в ежедневната клинична практика.

"Това не е зелена светлина за всеки да спре медикаментите си", предупреждава д-р Басман, но отваря вратата за нов разговор с подходящите пациенти за това какво наистина е необходимо за тяхното дългосрочно здраве.

Новото изследване за бета-блокерите след инфаркт предлага надежда за пациенти с нисък риск от усложнения, които биха могли да се освободят от дългосрочна терапия с тези медикаменти след поне една година лечение след инфаркт. Това може да подобри значително качеството на живот и да намали страничните ефекти от бета-блокерите.

Важно е да се отбележи, че всяко решение за промяна в медикаментозното лечение трябва да се взема съвместно с вашия кардиолог, който ще оцени индивидуалния ви риск и ще наблюдава сърдечния ритъм и кръвното налягане. Това кардиологично изследване отваря нови възможности за персонализирано лечение, но не заменя професионалната медицинска консултация.

