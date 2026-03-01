Десетилетия наред диетите се водят от едно противопоставяне: нисковъглехидратна срещу нискомаслена. Но ново мащабно проучване, проследява близо 200 000 души в продължение на 30 години, разбива този мит с категорични данни.

Качеството на храната за здравето на сърцето е това, което има значение, а не количеството на макроелементите.

Изследване на Харвард: Какво установяват учените

Проучването, ръководено от епидемиолога от Харвардския университет д-р Женюан Ву и публикувано в престижния Journal of the American College of Cardiology, анализира хранителните навици на участниците в продължение на над 5,2 млн човеко-години.

Снимка: Canva

Изводът е еднозначен: не броенето на въглехидрати или мазнини, а качеството на консумираните храни определя сърдечно-съдовия риск.

Какво означава „качество на храната"?

Участниците, чиито диети са оценени като висококачествени, консумират:

Пълнозърнести продукти вместо рафинирани въглехидрати

Здравословни мазнини (ядки, зехтин, авокадо) вместо наситени животински мазнини

Плодове и зеленчуци в разнообразие

Минимално преработени храни

Тези хора са имали значително по-високи нива на „добрия" HDL холестерол, по-ниски нива на триглицериди и по-малко маркери на възпаление в кръвта. Освен това рискът им от коронарна болест на сърцето, водещата причина за инфаркт, е бил съществено по-нисък.

Нисковъглехидратна диета срещу нискомаслена

Според кардиолога от Йейлския университет проф. Харлан Крумхолц, главен редактор на Journal of the American College of Cardiology, изследването прави нещо важно:

„Тези резултати преместват разговора отвъд дългогодишния дебат между нисковъглехидратните и нискомасленото хранене. Доказателствата показват, че значение има качеството на храните, а не рамката на диетата."

Снимка: Canva

Иначе казано и двата подхода могат да бъдат полезни или вредни, в зависимост от това какви конкретни храни включват. Нисковъглехидратна диета, богата на преработени меса и бедна на зеленчуци, носи същия риск, колкото нискомаслена диета с рафинирани захари и изкуствени добавки.

Ползите от непреработените храни: Какво показват биологичните механизми

Д-р Ву посочва, че здравословните нисковъглехидратни и нискомаслени диети вероятно действат чрез сходни биологични пътища, намаляват оксидативния стрес, подобряват липидния профил и намаляват системното възпаление. Влиянието на качеството на храната върху холестерола и съдовото здраве се оказва по-значимо от макроелементното разпределение само по себе си.

Растителна диета за здраво сърце: гъвкав, а не строг подход

Добрата новина е, че не се изисква строга диета с броене на калории. Проучването сочи, че гъвкавите хранителни режими, ориентирани към растителни храни, пълнозърнести продукти и здравословни мазнини, осигуряват трайна превенция на коронарна болест на сърцето, без да налагат крайни ограничения.

Снимка: iStock

Ограничения на изследването

Важно е да се отбележи, че данните за хранене са самоотчетени, а участниците са предимно здравни специалисти, група с по-висока здравна информираност и по-добър достъп до медицинска грижа в сравнение с общата популация. Въпреки това изключителната продължителност на наблюдението прави резултатите трудно оспорими.

Изследването изпраща ясно послание към всички, загрижени за здравословното хранене при сърдечно-съдови заболявания, спрете да броите макроелементи и започнете да избирате по-качествени храни. Повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти и здравословни мазнини и по-малко ултрапреработени продукти и животински мазнини с ниска хранителна стойност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

