Все по-често пациентите в спешните отделения са мъже и жени между 25 и 45 години, хора в разцвета на живота, с активна кариера, млади семейства и привидно добро здраве. Инфарктите вече не питат за възрастта. Кои са ранните сигнали, какво е новото в профилактиката и как можем да защитим най-ценното?

Раздори, огорчение, стрес в извънредни количества. Негативните преживявания и раните от тях, които самите ние допускаме да ни бъдат оставени, бавно, но сигурно се натрупват и подкопават здравето ни. Петър Ковачев е санитар в болница и има близо 28-годишен опит.

Въпреки че в 12-часовите си смени по коридорите на отделенията непрекъснато се среща с последствията от хаотичния и небалансиран живот, той намира за все по-трудно да менажира стреса в собствените си дни.

Каква е неговата история?

Липсата на баланс между работа и почивка и натоварването, на което е подложен на работното си място и вкъщи, дават своя негативен ефект върху здравето му. Така Петър се сблъсква с инфаркта. Една нощ той се събужда от сън облян в пот, а симптомите, които усеща, са повече от отчетливи – болки в гърдите, гърба и раменете.

„Отидох сутринта в болницата, в която работя, установиха го инфаркта, веднага ме препратиха в друга болница за коронарография“, спомня си Петър. След проведеното лечение болките му изчезват. Но лекарите отбелязват, че при по-дълго забавяне, изходът е можел да бъде фатален.

След случилото се, Петър разсъждава още по-философски за човешките взаимоотношения и смята, че те трябва да бъдат по-честосърдечни, защото в момента са твърде изострени.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!