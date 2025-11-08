Изследователи установяват връзка между чревните бактерии и най-разпространената форма на сърдечно заболяване в света, коронарната артериална болест. Откритието хвърля нова светлина върху сложната връзка между различните системи в човешкото тяло.

Научен екип е идентифицират 15 вида микроорганизми, обитаващи червата, които са свързани с коронарната артериална болест. Това състояние засяга приблизително 250 млн. души по целия свят. Заболяването се причинява от запушвания в артериите, които могат да доведат до инфаркт или инсулт, и отнема близо 20 милиона живота годишно в глобален мащаб, съобщава Independent.

Революционен подход в изследването

"Надхвърлихме простото идентифициране на кои бактерии живеят там и разкрихме какво всъщност правят те във връзката между сърцето и червата", коментира д-р Хан-На Ким, геномист от Университета Сунгюнкван в Сеул, Южна Корея.

Снимка: Canva

Изследването сравнява фекалните проби на 14 души с коронарна артериална болест със здрави участници. Резултатите показаха, че от 15-те идентифицирани бактериални вида:

Седем вида са значително по-многобройни при хора с коронарна артериална болест

Осем вида са значително намалени в сравнение с хората без заболяването

Кои бактерии лекуват и кои вредят на червата

Особено интересно откритие е, че някои бактерии могат да действат по различен начин в зависимост от това дали се намират в здраво или нездраво чревно обкръжение. Обикновено полезните чревни бактерии могат да станат неблагоприятен фактор за здравето при определени условия.

Предишни проучвания установяват намалени нива на някои видове спорообразуващи бактерии Lachnospiraceae при коронарна артериална болест. Новото изследване обаче открива по-високи нива на други типове от същата бактерия при болни пациенти.

"Lachnospiraceae може да бъде д-р Джекил и Мистър Хайд на червата", казва д-р Ким. "Големият въпрос сега е кои щамове са лечителите, а кои създават проблеми."

Откритието се надгражда върху години изследвания, които са установили връзка между сърдечното и чревното здраве. Научни проучвания показват, че червата също влияят на здравето на мозъка, имунната система и метаболизма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.