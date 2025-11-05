Заглушен ген може да самолекува сърцето

Учени направиха революционно откритие с потенциал да трансформира медицината.

Изследователи от Ню Йорк откриха ген в човешкото сърце, който се деактивира по време на раждането, но може да бъде активиран отново.

Именно това може да осигури спасителен пояс за милиони пациенти със сърдечни заболявания по целия свят.

Изгубеният ген и новият му живот

Генът Cyclin A2 (CCNA2) е ключов регулатор на клетъчния цикъл, който обикновено се заглушава при раждане. Той регулира външния слой на зародиша в ранна бременност и блокира растежа на тумори при някои видове рак.

Снимка: Canva

Сега ново проучване демонстрира способността на реактивирането на CCNA2 да подтикне сърдечните мускулни клетки да се делят, като по този начин в бъдеще може да се намали необходимостта от сърдечни трансплантации или поставяне на пейсмейкър, пише medicalxpress.

Над 10 години работа по революционното откритие

Това революционно проучване предоставя убедителни доказателства, предполагащи, че дори зрелите човешки сърдечни клетки могат да притежават присъщата способност за регенерация, когато са подтикнати при подходящи обстоятелства.

Водещ автор е д-р Хина Чаудри. Още през 2014 година именно нейният екип става първият в света, който регенерира сърцето на голям бозайник (прасе) след инфаркт чрез реактивиране на CCNA2. Тези сърца наподобяват много човешкото сърце по своите характеристики.

Сега учените използват човешки орган, за да проверят дали вирусен вектор може напълно безопасно и ефективно да предизвика делене на сърдечните клетки при възрастен индивид.

Сърдечните клетки отново може да започнат да се делят

Сърдечните заболявания са водещата причина за смърт в световен мащаб, но въпреки това сърдечните мускулни клетки на възрастни хора спират да се делят след раждането.

Снимка: iStock

„С работата си показваме, че може да регенерираме свинското сърце след нараняване, а сега вече демонстрирахме, че дори сърдечните клетки на хора на средна възраст – дълго време смятани за неспособни на делене – могат да бъдат принудени да създават нови, функционални клетки. Това измества парадигмата от управление на симптомите към действително възстановяване на човешкото сърце”, коментира д-р Чаудри.



Когато някой получи инфаркт или сърдечна недостатъчност, клетките на сърдечния мускул се губят и сърцето не може да ги замести. В момента няма начин за отглеждане на нови клетки на сърдечния мускул след увреждане.

По-добри резултати при по-възрастни сърца

Д-р Чаудри и нейният екип работят със здрави донорски сърца от донори на 21, 41 и 55 години. Терапията с Cyclin А2 е задействала деленето на сърдечните клетки при възрастни хора в сърцата на 41 и 55-годишните.

Терапията с Cyclin А2 задейства деленето на сърдечни клетки на възрастните хора в сърцата на 41 и 55 години. Обратно, клетките в сърцето, принадлежащи на 21-годишен мъж, не показват промяна, когато са подложени на CCNA2 терапия.

Снимка: Canva

Последното откритие е в съответствие с предишни проучвания, които показват, че по-младите сърца имат регенеративен потенциал и че техните клетки са способни да се делят без стимула, осигурен от CCNA2.

Новите клетки са с добра функционалност

Важно е, че дъщерните клетки – клетки, получени в резултат на клетъчно делене – са запазили своите структурни протеини и нормална калциева активност, което показва, че остават функционални.

По-нататъшен анализ показва, че CCNA2 помага на сърдечните клетки за кратко да „върнат часовника назад“, като реактивират определени гени за растеж, така че те да могат да се делят и да възстановяват сърцето.

Този процес не прави клетките незрели, нито причинява вредното удебеляване на сърдечната тъкан, наблюдавано при заболявания.

„Това е кулминацията на близо две десетилетия работа. Ние бяхме пионери в концепцията, че сърцето може да се регенерира чрез събуждане на спящи гени за клетъчно делене и сега доближихме тази визия с една стъпка до пациентите.

Нашата цел е да предоставим терапия, която позволява на сърцето да се самоизлекува след инфаркт или сърдечна недостатъчност – намалявайки нуждата от трансплантации или механични устройства“, казва д-р Чаудри.

Учените се надяват, че скоро ще получат одобрение за провеждане на изпитванията върху реални пациенти със сърдечни заболявания.