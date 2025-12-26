Как изглежда здравето отвъд диагнозите? Къде се срещат науката, човешката грижа и духовността? И как да завършим годината с внимание към тялото, ума и душата?

Отговорите тази неделя, 28 декември от 11:00 ч. по bTV, в специалното, последно за 2025 година издание на „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова.

В празничния ефир между Коледа и Нова година предаването ще бъде цял час, посветен на равносметката, човешката съпричастност и онези тихи чудеса, които се случват, когато медицината срещне добротата.

„Българската Коледа“: Kогато грижата спасява детски животи

В последния епизод за годината „Светът на здравето“ отново се включва в благотворителната кампания „Българската Коледа“ и поставя фокуса върху здравето на децата, най-крехките, но и най-силните пациенти.

В студиото д-р Неделя Щонова ще разговаря с водещи български педиатри и специалисти, които ежедневно се грижат за деца с редки, генетични, метаболитни и неврологични заболявания.



Какво означава ранната диагностика? Как медицината и обществената подкрепа променят съдби? И кой е незаменимият човешки фактор в лечението на едно дете, въпросите, които ще бъдат поставени с откровеност и надежда.

Зрителите ще видят и вдъхновяващи истории на деца с изключителни постижения, доказателство, че талантът, движението и подкрепата могат да разперят криле дори там, където светът вижда ограничения.

За душата, духовността и правото да бъдем цели

В специалния празничен епизод предаването ще обърне поглед и към духовното здраве – тема, която рядко намира място в публичния разговор, но е неразделна част от човешката цялост.

Зрителите ще се срещнат отблизо с учението на Ваклуш Толев – българския духовен учител, който още през 90-те години говори за правата на човешката душа и за идващата епоха на Мъдростта.

Какво означава да се грижим не само за тялото, но и за вътрешния свят? И защо духовността не е бягство, а отговорност – разговор, който звучи особено силно в дните на празнична равносметка.

Храната като послание, между традицията и науката

Финалната част на специалното издание ще бъде посветена на храненето по празниците, без крайности, без вина и без модни митове.

Д-р Неделя Щонова ще разговаря с д-р Йорданка Господинова за храната като сигнал към тялото и мозъка, за постите като форма на внимание и грижа, и за това как можем да се храним осъзнато, без да отнемаме радостта от празника.

Здравословно ли е гладуването? Как да балансираме изобилието с мярка? И как храненето може да бъде съюзник на метаболитното и емоционалното ни здраве – теми, които ще бъдат разгледани с научна яснота и човешка топлота.

Не пропускайте последния за 2025 година епизод на „Светът на здравето“, тази неделя, 28 декември от 11:00 ч. по bTV.

Празнично, смислено и вдъхновяващо, така „Светът на здравето“ изпраща 2025 година и отваря пространство за новата.