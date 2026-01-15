Внезапна болка или притискане в гърдите, което се разпространява към ръката, врата или челюстта, тези симптоми могат да бъдат първият тревожен сигнал за стенокардия, състояние, което засяга милиони хора в Европа и представлява сериозен риск за сърдечно-съдовото здраве.

В България, заедно с други източноевропейски държави, смъртността от исхемична болест на сърцето остава тревожно висока, над 800 случая на 100 000 души, значително повече от западноевропейските страни.

Какво представлява стенокардията и защо навременното ѝ разпознаване може да спаси живот?Разберете, кои са симптомите, видовете стенокардия и съвременните диагностични методи, които лекарите използват за установяване на това състояние.

Снимка: Canva

Какво е стенокардия (ангина пекторис)?

Стенокардията, известна още като ангина пекторис, не е самостоятелно заболяване, а симптом на исхемична болест на сърцето. Тя възниква, когато сърдечният мускул не получава достатъчно кръв и кислород поради стеснени коронарни артерии. Най-честата причина за това стесняване е натрупването на холестеролни плаки в кръвоносните съдове.

Според Данни от Европейската асоциация по кардиология, около 62 млн. души в ЕС живеят със сърдечно-съдови заболявания, като стенокардията засяга приблизително 1% от мъжете на възраст 45–65 години в Западна Европа. Честотата нараства значително с възрастта и при наличие на рискови фактори.

Важно е да се отбележи, че стенокардията не е сърдечен инфаркт, но е сигнал за повишен риск от инфаркт в бъдеще. Ето защо всяка болка в гърдите изисква незабавно медицинско внимание.

Какви са симптомите на стенокардия

Типичните симптоми на стенокардия включват:

Болка или дискомфорт в гърдите – често описвани като притискане, стягане, тежест или парене

Разпространение на болката към рамото, ръката (особено лявата), врата, челюстта или гърба

Задух дори при лека физическа активност

Умора и слабост

Гадене

Световъртеж

Изпотяване

Видове стенокардия: Стабилна и нестабилна форма

Лекарите разграничават два основни типа стенокардия, всеки със специфични характеристики:

Стабилна стенокардия е най-честият вид. Тя се проявява по време на физическа активност или емоционален стрес, когато сърцето има нужда от повече кислород. Болката обикновено продължава около пет минути или по-малко и отзвучава при почивка или след приемане на нитроглицерин.

Снимка: Canva

Нестабилна стенокардия е по-опасна форма, която може да възникне дори в покой. Симптомите са по-интензивни, продължават по-дълго и не се облекчават лесно. Нестабилната стенокардия изисква спешна медицинска помощ, тъй като може да предшества сърдечен инфаркт.

Съществуват и други, по-редки форми като вазоспастична (Принцметалова) стенокардия и микроваскуларна стенокардия.

Как се диагностицира стенокардията: Съвременни методи и изследвания

Диагностицирането на стенокардия е многостъпков процес, който комбинира клинична оценка с различни изследвания. Ето какво може да очаквате:

Първоначална оценка

Анамнеза и физически преглед са първата стъпка. Лекарят ще Ви попита подробно за симптомите, кога се появяват, колко дълго продължават и какво ги предизвиква. Ще бъдат оценени и рисковите фактори – високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване, фамилна обремененост, тютюнопушене и стрес.

Основни диагностични тестове за стенокардия

Електрокардиограма (ЕКГ) е бърз и безболезнен тест, който записва електрическата активност на сърцето. Чрез лепкави електроди, поставени на гърдите, ръцете и краката, ЕКГ при стенокардия може да покаже отклонения, сочещи намален кръвоток към сърдечния мускул или минали инфаркти.

Кръвни изследвания проверяват за специфични сърдечни ензими (като тропонин), които се отделят при увреждане на сърцето. Тестват се и нивата на холестерол, LDL и триглицериди, които повишават риска от коронарна болест.

Стрес тест без образна диагностика наблюдава сърцето по време на физическо натоварване, обикновено на бягаща пътека. ЕКГ се записва по време на упражнението, за да се провери дали се появяват промени, показващи недостатъчен кръвоток. При пациенти, които не могат да се упражняват, се използват медикаменти, имитиращи ефекта на физическата активност върху сърцето.

Образни изследвания за по-детайлна диагностика на стенокардия

Рентгенография на гръдния кош помага да се изключат други причини за болка в гърдите, като пневмония, и показва дали сърцето е уголемено.

Компютърна томография (КТ) на гръдния кош е по-чувствително изследване, което може да идентифицира проблеми с аортата или кръвни съсиреци в белодробните съдове.

Коронарна КТ ангиография оценява коронарните артерии без инвазивна процедура. Чрез контрастно вещество, инжектирано във вената, се визуализират стеснения, причинени от плаки.

Магнитно-резонансна томография (МРТ) на сърцето определя дали има добър кръвоток към сърдечния мускул и дали има белези (фиброза) от предишни увреждания. Изследването може да се извърши в покой и след фармакологичен стрес тест.

Катетърна коронарография е инвазивен метод за диагностика. Тънък катетър се въвежда през артерия в слабините или китката и се насочва към коронарните артерии. Контрастно вещество се инжектира директно в артериите, а рентгенови снимки показват точното местоположение и степен на стеснявания. При необходимост, по време на процедурата може да се извърши балонна ангиопластика или поставяне на стент.

Ехокардиография използва ултразвукови вълни за създаване на движещи се изображения на сърцето. Тестът може да покаже намалено движение на сърдечната стена, което сочи към недостатъчен кръвоток.

Снимка: Canva

Миокардна сцинтиграфия (SPECT) е ядрено-медицински стрес тест с радиоактивен маркер, който показва разпределението на кръвта в сърдечния мускул при натоварване и в покой. Зони с намален кръвоток се визуализират ясно.

Защо е важно навременното диагностициране на стенокардия?

Ранното разпознаване на стенокардията позволява на лекарите да предприемат мерки за намаляване на риска от сърдечен инфаркт и внезапна сърдечна смърт. Чрез подходящо лечение – включващо промени в начина на живот, медикаменти, ангиопластика или хирургия – милиони хора успяват да контролират симптомите и да водят пълноценен живот.

Според експертите от Българското кардиологично дружество, превенцията и своевременната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания са ключови за намаляване на високата смъртност в страната. Редовните прегледи, контрол на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар, както и здравословният начин на живот са от съществено значение.

Снимка: Canva

Стенокардията е сериозен симптом, който не бива да се пренебрегва. Болката в гърдите, дори и кратка, може да сигнализира за значителен проблем с кръвоснабдяването на сърцето. Съвременната медицина разполага с широк арсенал от диагностични методи, от прости ЕКГ и кръвни тестове до сложни образни изследвания като коронарография и МРТ, които позволяват бърза и точна оценка на състоянието.

Ако изпитвате симптоми на стенокардия, не отлагайте посещението при лекар. Ранната диагностика и лечение могат значително да подобрят качеството на живот и да намалят риска от животозастрашаващи усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници