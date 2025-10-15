В университетската болница във Виена е извършена за първи път процедура, при която съдова протеза е адаптирана директно в операционната зала с помощта на лазер.

Благодарение на този иновативен подход, 72-годишен пациент с аортна аневризма получава лечение, при което бъбречната му артерия и бъбречната тъкан са напълно запазени, съобщава Медицинският университет във Виена.

Какво представлява аортната аневризма

Аортната аневризма е издуване на стената на аортата, главната артерия, която пренася кръв от сърцето към останалите части на тялото.

Снимка: Canva

Това състояние може да възникне на всяко място по хода на аортата и представлява сериозен здравен риск, тъй като съществува опасност аневризмата да се спука.

Абдоминалната аортна аневризма засяга частта от аортата, която преминава през коремната област, и често не предизвиква симптоми в ранните си стадии.

Революционната процедура

При конкретния случай във Виена медицинският екип използва стандартна съдова протеза (стент графт), която е модифицирана директно по време на операцията. С помощта на лазерна система в протезата е създаден малък отвор, през който хирурзите получават достъп до допълнителната бъбречна артерия на пациента.

След това тази артерия е обезпечена със свързваща протеза, което позволява едновременно стабилизиране на разширената коремна аорта и запазване функцията на бъбрека.

Защо този метод е важен

Тази процедура, извършена за първи път в Австрия, представлява значителна крачка към персонализираното лечение на аортните заболявания.

Снимка: Canva

Обикновено при подобни случаи се изработват протези по поръчка, но това отнема много време, период който при спешни случаи може да бъде критичен.

Новият подход позволява дори спешни случаи да бъдат лекувани щадящо и ефективно, без да се жертват важни кръвоносни съдове и при значително по-ниска цена в сравнение с индивидуално изработените протези.

Резултатът от операцията е впечатляващ, възрастният пациент от Виена е изписан само няколко дни след процедурата с напълно запазена бъбречна функция. Този успех потвърждава как иновативните технологии могат да подобрят значително резултатите от лечението.

Симптоми и диагностика на аортна аневризма

Абдоминалната аортна аневризма често протича безсимптомно, поради което много хора не знаят, че имат това състояние.

Когато аневризмата се уголеми, могат да се появят симптоми като болка в корема или гърба и пулсираща усещане в коремната област. Основният метод за диагностика е ултразвуково изследване на корема, при което се определя размерът на аневризмата - малка (до 4.4 см), средна (4.5-5.4 см) или голяма (5.5 см и повече).

Кой е в риск

Рискът от развитие на абдоминална аортна аневризма е по-висок при мъже на възраст 65 години и повече, особено при тези, които пушат или са пушили в миналото.

Снимка: iStock

Други рискови фактори включват високо кръвно налягане, висок холестерол, семейна история на аневризми и различни съдови заболявания. Понякога аневризмата може да бъде причинена от инфекция, макар че това се случва рядко.

Превенция и лечение аортна аневризма

Здравословният начин на живот играе ключова роля в предотвратяването на аортните аневризми и забавянето на тяхното разрастване. Спирането на тютюнопушенето, здравословното хранене, редовната физическа активност и контролът на теглото са важни превантивни мерки. При малки аневризми обикновено се препоръчва наблюдение и промени в начина на живот, докато големите аневризми (5.5 см и повече) изискват хирургична намеса за намаляване на риска от спукване.

Новата лазерна техника, демонстрирана във Виена, открива нови възможности за по-безопасно и достъпно лечение на пациенти с аортни аневризми, като същевременно запазва важни органни функции и подобрява качеството на живот след операцията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.