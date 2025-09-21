Аортата и далакът са органите, които стареят най-рано

Точно в този момент някои части от вас и вашето тяло може да са биологично по-стари от други. Това е факт според ново проучване, публикувано в списание Cell, което заключава, че частите на тялото не стареят универсално с еднаква скорост. Някои органи започват да показват признаци на износване много преди други.

Според авторите може да си представите човешкото тяло като автомобил, при който някои елементи се износват по-бързо.

Проследяването на тези различни времеви рамки помага на учените да разберат по-добре процеса на стареене – потенциално водещо някой ден до инструменти, които могат да помогнат за забавянето му.

Нов поглед върху стареенето при човека

За новото проучване изследователи от Китайската академия на науките анализират протеини, за да определят как и кога различните части на тялото стареят.

Те събират 516 тъканни проби от 76 души на възраст от 14 до 68 години, починали от мозъчни травми. Тъканните проби са от органи – сърце, бели дробове, черен дроб, панкреас, далак, черва, надбъбречни жлези и кожа, пише Health.

Изследователите анализират тези тъкани, за да идентифицират свързаните със стареенето промени в протеините в цялото тяло и в специфични органи. Те също така определят дали някои органи стареят по-бързо от други.

Аортата с най-ранни признаци на стареене

Анализът показва, че процесът на стареене изглежда се ускорява около 50-годишна възраст. Но различните органи остаряват в различни времеви рамки. Много от изследваните в проучването проби показват значителни промени, свързани със стареене, между 45 и 55 години, докато някои започват да стареят дори по-рано.

Снимка: iStock

До 30-годишна възраст аортата (най-голямата артерия на тялото), далакът и надбъбречните жлези (които произвеждат хормони) вече показват забележими промени в протеините си, откриват изследователите.

„Ранното и изразено стареене на аортата“, пишат те, предполага, че свързаните със стареенето промени в кръвоносните съдове може да са важен двигател на цялостното стареене.

В друг анализ се твърди, че тялото преминава през два основни периода на стареене: един на 44 години и друг около 60 години. И двете проучвания подкрепят идеята, че стареенето не се случва наведнъж – и може да започне по-рано, отколкото си мислите.

Може ли да спрем преждевременното стареене на органите?

Констатациите от новото проучване са „интересни“, но в крайна сметка трудни за прилагане в медицинската практика. Изследванията показват, че специфичното за органите стареене е свързано с развитието на заболявания в тези части на тялото.

Снимка: Canva

Въпреки това новото проучване разкрива някои интересни открития, заслужаващи по-нататъшно изследване. Например, експертите откриват, че амилоидът – протеин, свързан предимно с болестта на Алцхаймер, се натрупва и в други стареещи органи. Открити са протеини в кръвта, които изглежда причиняват стареене.

Как да увеличим дълголетието?

Въпреки че новото проучване отваря врати за по-нататъшни научни разработки, следването на изпитани навици все още е най-добрият начин да живеете възможно най-дълъг и здравословен живот.

Хранете се балансирано, бъдете физически активни, спете достатъчно, управлявайте стреса, практикувайте осъзнатост и поддържайте връзка с вашата общност.

Вероятно сте чували всички тези неща преди. Но новото проучване подчертава, че е време да спрем да ги отлагаме, тъй като стареенето, особено в някои части на тялото, започва по-рано, отколкото може би искате да си признаете.

---------------------------------------------------

Често задавани въпроси?

Какво причинява ранното стареене? Различни генетични заболявания могат да причинят преждевременно стареене, но фактори на начина на живот, като тютюнопушене и излагане на слънце, са по-често причината. Преждевременното стареене не е обратимо, но здравословните навици за начин на живот могат да подкрепят здравето на човек и да му помогнат да се чувства по-добре с напредване на възрастта. Какво забавя най-много стареенето?

Физическата активност. Други мерки, които се препоръчват, включват непушене, поддържане на здравословно тегло, добър сън, получаване на всички препоръчителни ваксини, превантивни прегледи за рак и лечение на хипертония и висок холестерол. Кой често срещан витамин може да забави стареенето?

Добавките с витамин D могат да забавят клетъчното стареене. Предполага се, че те могат да помогнат за запазването на теломерите - ДНК капачките в краищата на хромозомите, които поддържат генетичната стабилност и предпазват от клетъчна смърт. Какво издава най-много възрастта?

С възрастта кожата изтънява и става по-малко еластична. Това се вижда не само на лицето, но и на ръцете и шията. Много жени се тревожат за бръчките по лицата си и използват множество продукти и процедури, за да поддържат лицето си младо, но пренебрегват врата и ръцете си, които често издават истинската им възраст. Кои са четирите вида стареене?

Понастоящем са идентифицирани четири възрастови типа - именно метаболитен, имунен, чернодробен и нефротичен, всеки от които е свързан с отделна дисфункция на орган/система.