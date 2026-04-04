Скалпът е най-пренебрегваната част от тялото и в същото време една от най-биологично активните екосистеми в организма. Днес науката е категорична, в нас живее генетична вселена. Човешкият геном има около 20 000 гена, а микробиомът, милиони, над 100 пъти повече.

Тоест, голяма част от биологията, която управлява тялото ни, не е изцяло „човешка“. И тази невидима екосистема не е само в червата, тя живее и върху скалпа.

Защо микробиомът е ключът към здравата коса и грижим ли се за скалпа си така, както той изисква на клетъчно ниво? Темата коментираме заедно с д-р Мария Хаджийска. Тя е дерматолог с академична подготовка и международни квалификации, специализирала дерматология и венерология в УМБАЛ „Александровска“.

Пърхотът само козметичен проблем ли е?

„Пърхотът е един клиничен симптом, който ни показва, че нещата не са в подходящото равновесие. Имаме нарушаване в равновесието и баланса в микробиома, което води до свръхпродукция на себум“, коментира в студиото на „Светът на здравето“ дерматологът д-р Мария Хаджийска.

По думите ѝ именно комбинацията от нарушен баланс и повишено образуване на себум води до развитие на хроничното възпаление, което стои в основата на образуването на пърхота.

„Не трябва да подценяваме пърхота, защото това е сигнал. 80% от моите пациенти, които имат някакъв проблем на скалпа, имат също и проблем на лицето, било то акне, себореен дерматит, чувствителна кожа...“, казва специалистът.

Тя съветва при наличие на пърхот да се използва съответен продукт, който да повлияе процеса, най-често шампоан, а при липса на ефект и/или задълбочаване на състоянието да се обърнем към дерматолог.

Белези на влошаване на пърхота са:

увеличаване на размера на люспите;

появя на люспи с жълт цвят;

неконтролируем сърбеж;

зачервяване.

Как да се справим със сърбежа при пърхот?

Сърбежът при пърхот е един от най-разпространените и неприятни проблеми за скалпа, но справянето с него е напълно възможно.

Ключът е комбинация от правилна грижа и подходящи продукти: редовно измиване с успокояващ шампоан, избягване на агресивни химикали и топлинни уреди, както и поддържане на здравословен баланс на кожата и косата.

„Чрез почесването ние правим леко и фино премахване на кожната бариера и нарушаваме целостта и интегритета ѝ“, казва д-р Хаджийска. Освен това, намаляването на стреса и здравословният начин на живот също влияят върху появата на пърхот.

С правилния подход сърбежът може да бъде значително облекчен, а скалпът отново да бъде здрав и комфортен.

Кои фактори от околната среда дразнят кожата на скалпа?

„Науката е категорична в едно, липсата на сън и високите нива на стрес влошават екосистемата и микробиома на скалпа. За храненето има по-бедни данни, но все пак храна, която е богата на антиоксиданти като плодове, зеленчуци, полифеноли... благоприятства микробиома не само на скалпа, но и на кожата като цяло“, убедена е д-р Хаджийска.

Пакетираните храни увреждат кожната бариера и допринасят за задълбочаване на възпалителните процеси в организма. Това ги прави противопоказни при пациенти с дерматологични проблеми. „Когато системното възпаление в организма се повиши, това веднага си проличава на кожата“, обобщава експертът.

