Дигиталните технологии са неизменна част от ежедневието на съвременните семейства, а достъпът до електронни устройства започва все по-рано. Темата за екранното време е сред най-дискутираните в съвременната педиатрия, но истината рядко е черно-бяла, значение има не само колко, а и какво гледа детето и дали е само пред екрана, или заедно с възрастен. Не случайно специалистите подчертават, че до 5-годишна възраст се формира около 90% от растежа на мозъка, което прави този период особено чувствителен.

По темата в „Подкаст за здраве" разговаряме с логопеда София Вълнеева, която работи с деца със забавено речево развитие. Тя разяснява кои са най-честите предизвикателства пред родителите и кои сигнали не бива да се пренебрегват.

Защо в днешно време децата проговарят по-късно?

„Наистина се наблюдава едно закъснение в проговарянето на съвременните деца", констатира София Вълнеева. Тя припомня, че доскоро в специализираната литература се е приемало, че около година и 6 месеца децата вече трябва да образуват двусловни фрази, да съчетават две думи в изречение.

„В днешно време нещата не са така. Наложи се ние като специалисти да разширим тези граници", обяснява тя. Според актуалните разбирания вече на година и половина се очаква детето да изговори първите си думи, а фразовата реч се формира по-късно, около 2-годишна възраст, но не по-късно от 2 години и половина.

„Когато детето не поддържа очен контакт, това може да е симптом, който трябва да се проследи. Същото важи и когато детето не реагира на името си", акцентира София Вълнеева. При съмнение родителите е добре да потърсят консултация с логопед, навременната оценка често е напълно успокояваща.

Има ли връзка между фината моторика и интелектуалното развитие?

Развитието на фината моторика е ключова част от ранното детско развитие. Освен че помага на децата да усвоят умения като писане, рисуване и хранене, тя има значение и за развитието на мозъка. Специалистите посочват тясна връзка между движенията на пръстите и когнитивните процеси, включително речта и ученето.

„Научните доказателства показват, че зоните в мозъка, отговорни за фината моторика, и зоните на речта са в съседство. Стимулирайки фината моторика, индиректно повлияваме и зоните на речта", обяснява София Вълнеева. По думите ѝ най-добрият начин за развитие на моториката е чрез игра, работата с пръстите и елементарните задачи под формата на забавни активности водят до по-добра координация, правилен захват и интелектуална стимулация.

Снимка: bTV Media Group

Какво е „виртуален аутизъм" и трябва ли родителите да се притесняват?

Прекомерната употреба на екрани може да се отрази на проговарянето. „Дори навлезе сред нас, специалистите, един термин, виртуален аутизъм или псевдоаутизъм", посочва логопедът. Важно е да се уточни, че виртуалният аутизъм не е официална медицинска диагноза, а работен термин, с който се описва състояние на силна зависимост от екрани. То се характеризира с:

продължителен и ежедневен престой пред екрана

ранна употреба на електронни устройства

забавяне в проговарянето

затруднено разбиране на речта

липса на очен контакт

намален интерес към социални взаимодействия

Добрата новина е, че за разлика от разстройството от аутистичния спектър, тези прояви често намаляват значително, когато екранното време се ограничи и се замени с повече жив контакт и игра.

Какви са официалните норми за екранно време?

Световната здравна организация (СЗО) и Американската академия по педиатрия дават ясни, макар и предпазливи насоки според възрастта на детето:

Под 18–24 месеца препоръката е пълно въздържание от екрани. Единственото изключение са видеоразговорите с близки (баба, дядо), защото те включват жива, двустранна комуникация в реално време.

Между 2 и 5 години допустимото време е максимум до 1 час на ден , като акцентът трябва да е върху висококачествено, бавно образователно съдържание , гледано заедно с родител.

Снимка: bTV Media Group

Тоест посланието не е „екраните са забранени", а „екраните имат място, когато са дозирани и подбрани".

Защо пасивното гледане вреди на речника? Феноменът „техноференция"

Мащабно лонгитюдно проучване, публикувано в JAMA Pediatrics (2024 г.) под ръководството на д-р Мери Бруш, въвежда понятието „техноференция", ситуацията, в която екраните се „намесват" и изместват човешкото взаимодействие. Изследването проследява деца в домашна среда и установява, че при 3-годишните всяка минута самотно екранно време се свързва със 7 по-малко чути думи от възрастен, 5 по-малко собствени опити за говорене и 1 по-малко двупосочен разговор.

При средно 3 часа екранно време на ден това означава над 1100 пропуснати думи и близо 200 пропуснати кратки разговора между детето и възрастния дневно. Причината е проста, малките деца учат език чрез социален обмен, а когато екранът работи като фонов шум, този обмен спира.

Курирано детско образователно съдържание срещу масовото: Каква е разликата?

Тук е същината на балансирания поглед, едно нещо е безкрайният поток бързи клипове, съвсем друго е добре проектираното образователно предаване. Разликата се определя главно от темпото на кадрите и интерактивността.

Масовото съдържание (бързи анимации, кратки видеа) сменя кадрите на всеки 1–2 секунди, със силни звуци и ярки премигвания. Мозъкът на детето е в постоянен рефлекс за ориентация, „хипнотизиран" е от движението, но не обработва информацията, което натоварва способността за саморегулация и концентрация. Курираното, бавно съдържание прави обратното, камерата остава по-дълго статична, лицата на героите са ясни, а емоциите разпознаваеми, което позволява на детето да свърже дума и действие.

Образователното съдържание използва и доказани техники за развитие на речника, директно обръщение и пауза, водещият гледа в камерата, задава въпрос и замълчава 3–5 секунди, за да предизвика отговор, ясна артикулация и повторение на новите думи в разбираем контекст.

Изследване във Frontiers in Psychology (2025 г.) и клинично кохортно проучване в IJMPR потвърждават, че именно неинтерактивното, развлекателно съдържание вреди на ранната грамотност, докато подбраното образователно има защитна роля. На този принцип залагат и платформите с подбрано детско съдържание, например VOYO Kids, чиято детска лятна програма е селектирана така, че да е образователна и съобразена с възрастта, тоест да помага на детското развитие, а не да му пречи.

Защо съвместното гледане е полезно?

Дори най-доброто образователно филмче за деца губи голяма част от стойността си, ако детето е оставено само с него. Проучване от 2025 г. потвърждава, че екранното време има положителен ефект върху езиковите умения, когато е съпроводено от възрастен.

Родителят действа като мост между екрана и реалността по време на гледане, като например, „Виж, кучето е кафяво, като нашето куче, нали?" и след това, като пренася думите от екрана в реалната игра.

Какво още споделя София Вълнеева?

В разговора логопедът дава и конкретни насоки как родителите да стимулират говора у дома и кога забавянето наистина изисква специалист.

Вижте пълния разговор на София Вълнеева с Ралица Стефанова във видеото, практичните съвети там ще ви помогнат да намерите здравословния баланс за вашето дете това лято.