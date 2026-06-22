Дигиталните технологии са неизменна част от ежедневието на съвременните семейства, а достъпът до електронни устройства започва все по-рано. Темата за екранното време е сред най-дискутираните в съвременната педиатрия, но истината рядко е черно-бяла, значение има не само колко, а и какво гледа детето и дали е само пред екрана, или заедно с възрастен. Не случайно специалистите подчертават, че до 5-годишна възраст се формира около 90% от растежа на мозъка, което прави този период особено чувствителен.
По темата в „Подкаст за здраве" разговаряме с логопеда София Вълнеева, която работи с деца със забавено речево развитие. Тя разяснява кои са най-честите предизвикателства пред родителите и кои сигнали не бива да се пренебрегват.
Защо в днешно време децата проговарят по-късно?
„Наистина се наблюдава едно закъснение в проговарянето на съвременните деца", констатира София Вълнеева. Тя припомня, че доскоро в специализираната литература се е приемало, че около година и 6 месеца децата вече трябва да образуват двусловни фрази, да съчетават две думи в изречение.
„В днешно време нещата не са така. Наложи се ние като специалисти да разширим тези граници", обяснява тя. Според актуалните разбирания вече на година и половина се очаква детето да изговори първите си думи, а фразовата реч се формира по-късно, около 2-годишна възраст, но не по-късно от 2 години и половина.
„Когато детето не поддържа очен контакт, това може да е симптом, който трябва да се проследи. Същото важи и когато детето не реагира на името си", акцентира София Вълнеева. При съмнение родителите е добре да потърсят консултация с логопед, навременната оценка често е напълно успокояваща.
Има ли връзка между фината моторика и интелектуалното развитие?
Развитието на фината моторика е ключова част от ранното детско развитие. Освен че помага на децата да усвоят умения като писане, рисуване и хранене, тя има значение и за развитието на мозъка. Специалистите посочват тясна връзка между движенията на пръстите и когнитивните процеси, включително речта и ученето.
„Научните доказателства показват, че зоните в мозъка, отговорни за фината моторика, и зоните на речта са в съседство. Стимулирайки фината моторика, индиректно повлияваме и зоните на речта", обяснява София Вълнеева. По думите ѝ най-добрият начин за развитие на моториката е чрез игра, работата с пръстите и елементарните задачи под формата на забавни активности водят до по-добра координация, правилен захват и интелектуална стимулация.
Какво е „виртуален аутизъм" и трябва ли родителите да се притесняват?
Прекомерната употреба на екрани може да се отрази на проговарянето. „Дори навлезе сред нас, специалистите, един термин, виртуален аутизъм или псевдоаутизъм", посочва логопедът. Важно е да се уточни, че виртуалният аутизъм не е официална медицинска диагноза, а работен термин, с който се описва състояние на силна зависимост от екрани. То се характеризира с:
- продължителен и ежедневен престой пред екрана
- ранна употреба на електронни устройства
- забавяне в проговарянето
- затруднено разбиране на речта
- липса на очен контакт
- намален интерес към социални взаимодействия
Добрата новина е, че за разлика от разстройството от аутистичния спектър, тези прояви често намаляват значително, когато екранното време се ограничи и се замени с повече жив контакт и игра.
Какви са официалните норми за екранно време?
Световната здравна организация (СЗО) и Американската академия по педиатрия дават ясни, макар и предпазливи насоки според възрастта на детето:
- Под 18–24 месеца препоръката е пълно въздържание от екрани. Единственото изключение са видеоразговорите с близки (баба, дядо), защото те включват жива, двустранна комуникация в реално време.
- Между 2 и 5 години допустимото време е максимум до 1 час на ден, като акцентът трябва да е върху висококачествено, бавно образователно съдържание, гледано заедно с родител.
Тоест посланието не е „екраните са забранени", а „екраните имат място, когато са дозирани и подбрани".
Защо пасивното гледане вреди на речника? Феноменът „техноференция"
Мащабно лонгитюдно проучване, публикувано в JAMA Pediatrics (2024 г.) под ръководството на д-р Мери Бруш, въвежда понятието „техноференция", ситуацията, в която екраните се „намесват" и изместват човешкото взаимодействие. Изследването проследява деца в домашна среда и установява, че при 3-годишните всяка минута самотно екранно време се свързва със 7 по-малко чути думи от възрастен, 5 по-малко собствени опити за говорене и 1 по-малко двупосочен разговор.
При средно 3 часа екранно време на ден това означава над 1100 пропуснати думи и близо 200 пропуснати кратки разговора между детето и възрастния дневно. Причината е проста, малките деца учат език чрез социален обмен, а когато екранът работи като фонов шум, този обмен спира.
Курирано детско образователно съдържание срещу масовото: Каква е разликата?
Тук е същината на балансирания поглед, едно нещо е безкрайният поток бързи клипове, съвсем друго е добре проектираното образователно предаване. Разликата се определя главно от темпото на кадрите и интерактивността.
Масовото съдържание (бързи анимации, кратки видеа) сменя кадрите на всеки 1–2 секунди, със силни звуци и ярки премигвания. Мозъкът на детето е в постоянен рефлекс за ориентация, „хипнотизиран" е от движението, но не обработва информацията, което натоварва способността за саморегулация и концентрация. Курираното, бавно съдържание прави обратното, камерата остава по-дълго статична, лицата на героите са ясни, а емоциите разпознаваеми, което позволява на детето да свърже дума и действие.
Образователното съдържание използва и доказани техники за развитие на речника, директно обръщение и пауза, водещият гледа в камерата, задава въпрос и замълчава 3–5 секунди, за да предизвика отговор, ясна артикулация и повторение на новите думи в разбираем контекст.
Изследване във Frontiers in Psychology (2025 г.) и клинично кохортно проучване в IJMPR потвърждават, че именно неинтерактивното, развлекателно съдържание вреди на ранната грамотност, докато подбраното образователно има защитна роля. На този принцип залагат и платформите с подбрано детско съдържание, например VOYO Kids, чиято детска лятна програма е селектирана така, че да е образователна и съобразена с възрастта, тоест да помага на детското развитие, а не да му пречи.
Защо съвместното гледане е полезно?
Дори най-доброто образователно филмче за деца губи голяма част от стойността си, ако детето е оставено само с него. Проучване от 2025 г. потвърждава, че екранното време има положителен ефект върху езиковите умения, когато е съпроводено от възрастен.
Родителят действа като мост между екрана и реалността по време на гледане, като например, „Виж, кучето е кафяво, като нашето куче, нали?" и след това, като пренася думите от екрана в реалната игра.
Какво още споделя София Вълнеева?
В разговора логопедът дава и конкретни насоки как родителите да стимулират говора у дома и кога забавянето наистина изисква специалист.
Вижте пълния разговор на София Вълнеева с Ралица Стефанова във видеото, практичните съвети там ще ви помогнат да намерите здравословния баланс за вашето дете това лято.