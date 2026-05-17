Спите ли твърде малко или прекалено много? Според ново мащабно международно проучване, и двата навика могат значително да ускорят биологичния часовник на стареенето, не само в мозъка, но и в сърцето, белите дробове, черния дроб, кожата и имунната система.
Откритията хвърлят светлина върху връзката между продължителност на съня и стареенето и подсказват, че качествената нощна почивка е един от най-подценените инструменти за дълголетие.
Какво показва новото проучване
Изследването, цитирано от Euronews Health, е анализира данни на близо 500 000 участници от британската база UK Biobank. Международен екип от учени, воден от д-р Джунхао Уен, асистент по радиология в Колумбийския университет, открива ясна U-образна зависимост между съня и стареенето на организма.
Хората, които спят между 7 и 8 часа на нощ, показват най-добро биологично здраве. Тези, които спят по-малко от 6 или повече от 8 часа, имат признаци на ускорено остаряване в почти всеки орган.
Как се измерва биологичното стареене?
Учените използват така наречените „биологични часовници на стареенето" – алгоритми с машинно обучение, които оценяват колко по-бързо или по-бавно остарява тялото в сравнение с реалната възраст. Те се основават на:
- мозъчни скенери
- кръвни протеини
- химически маркери в организма
Вреда от недоспиването и рискове от прекомерен сън
Според Колумбийското университетско изследване за съня, краткият сън е свързан с по-висок риск от:
- депресия и тревожност
- сърдечно-съдови заболявания
- диабет тип 2 и затлъстяване
- астма и други респираторни проблеми
- гастроезофагеален рефлукс
Прекомерният сън също носи рискове, макар експертите да допускат, че той често е симптом, а не причина за съществуващи здравословни проблеми.
„Сънят е дълбоко вкоренена част от цялата ни физиология, с последствия за цялото тяло", обяснява д-р Уен.
Признаци на преждевременно стареене, свързани със съня
Когато метаболитният баланс и сънят са нарушени, тялото изпраща сигнали:
- хронична умора и липса на енергия
- забавено възстановяване след усилие
- проблеми с концентрацията и паметта
- по-чести инфекции – признак за отслабена имунна система при недоспиване
- ускорено състаряване на кожата
Подмладяване чрез сън, какво препоръчват експертите
Авторите на проучването от UK Biobank подчертават, че сънят не е единственият фактор за дълголетие и здравословен сън, но играе ключова роля в координирана мрежа „мозък–тяло". Учените призовават за повече изследвания с по-точни измервания и по-разнообразни популации, преди да се правят универсални препоръки.
Новото изследване потвърждава, че биологичният часовник на стареенето е чувствителен към продължителността на съня. Спането под 6 или над 8 часа е свързано с ускорено стареене и по-висок риск от хронични заболявания. Макар проучването да не доказва пряка причинно-следствена връзка, посланието е ясно: умереният, редовен и качествен сън е сред най-достъпните инвестиции в дългосрочното здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Euronews Health. Спите ли твърде малко или твърде много за здравословно стареене? (2026)
- Nature. Биологични часовници на стареенето и продължителност на съня: анализ на данни от UK Biobank (2026)