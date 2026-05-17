Спите ли твърде малко или прекалено много? Според ново мащабно международно проучване, и двата навика могат значително да ускорят биологичния часовник на стареенето, не само в мозъка, но и в сърцето, белите дробове, черния дроб, кожата и имунната система.

Откритията хвърлят светлина върху връзката между продължителност на съня и стареенето и подсказват, че качествената нощна почивка е един от най-подценените инструменти за дълголетие.

Какво показва новото проучване

Изследването, цитирано от Euronews Health, е анализира данни на близо 500 000 участници от британската база UK Biobank. Международен екип от учени, воден от д-р Джунхао Уен, асистент по радиология в Колумбийския университет, открива ясна U-образна зависимост между съня и стареенето на организма.

Хората, които спят между 7 и 8 часа на нощ, показват най-добро биологично здраве. Тези, които спят по-малко от 6 или повече от 8 часа, имат признаци на ускорено остаряване в почти всеки орган.

Как се измерва биологичното стареене?

Учените използват така наречените „биологични часовници на стареенето" – алгоритми с машинно обучение, които оценяват колко по-бързо или по-бавно остарява тялото в сравнение с реалната възраст. Те се основават на:

мозъчни скенери

кръвни протеини

химически маркери в организма

Вреда от недоспиването и рискове от прекомерен сън

Според Колумбийското университетско изследване за съня, краткият сън е свързан с по-висок риск от:

депресия и тревожност

сърдечно-съдови заболявания

диабет тип 2 и затлъстяване

астма и други респираторни проблеми

гастроезофагеален рефлукс

Прекомерният сън също носи рискове, макар експертите да допускат, че той често е симптом, а не причина за съществуващи здравословни проблеми.

„Сънят е дълбоко вкоренена част от цялата ни физиология, с последствия за цялото тяло", обяснява д-р Уен.

Признаци на преждевременно стареене, свързани със съня

Когато метаболитният баланс и сънят са нарушени, тялото изпраща сигнали:

хронична умора и липса на енергия

забавено възстановяване след усилие

проблеми с концентрацията и паметта

по-чести инфекции – признак за отслабена имунна система при недоспиване

ускорено състаряване на кожата

Подмладяване чрез сън, какво препоръчват експертите

Авторите на проучването от UK Biobank подчертават, че сънят не е единственият фактор за дълголетие и здравословен сън, но играе ключова роля в координирана мрежа „мозък–тяло". Учените призовават за повече изследвания с по-точни измервания и по-разнообразни популации, преди да се правят универсални препоръки.

Новото изследване потвърждава, че биологичният часовник на стареенето е чувствителен към продължителността на съня. Спането под 6 или над 8 часа е свързано с ускорено стареене и по-висок риск от хронични заболявания. Макар проучването да не доказва пряка причинно-следствена връзка, посланието е ясно: умереният, редовен и качествен сън е сред най-достъпните инвестиции в дългосрочното здраве.

