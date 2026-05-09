Добрият нощен сън е едно от най-важните неща, които можете да направите за здравето си.

Много хора откриват, че спането с включен телевизор им помага да спят. Експертите обаче като цяло са съгласни, че това не е добра идея. Спането с включен телевизор увеличава излагането ви на синя светлина, което може да увеличи риска от затлъстяване, диабет и други здравословни проблеми.

Но това не означава, че всичко е лоша новина, ако обичате да спите с включен телевизор. Всъщност, за някои хора това може да е добър избор за солидна нощна почивка.

Добра идея ли е да спите с включен телевизор?

Проведени са много изследвания за това как технологиите, които използваме всеки ден, влияят на съня ни, теглото, нивата на стрес и цялостното ни здраве.

Многобройни проучвания разглеждат как неща като социалните медии и 24-часовите новинарски цикли ни влияят. Много проучвания също така изследват как устройствата, които използваме, за да ги гледаме, като мобилни телефони, лаптопи и телевизори, влияят на здравето ни.

Въпреки че голяма част от тези изследвания все още продължават, общият консенсус изглежда е един и същ: Ако можете да избегнете използването на този тип технологии, докато сте в леглото, трябва.

Ето защо вероятно сте чували да се казва, че не трябва да сте на телефона си точно преди лягане. Това е и причината повечето изследователи и експерти по съня да препоръчват да не спите с включен телевизор.

Въпреки че може да откриете, че телевизорът ви помага да заспите, експертите предупреждават, че качеството на съня, който ще получите, ще пострада. Освен това, спането с включен телевизор е свързано с някои негативни последици за здравето.

4 причини да НЕ спите с включен телевизор

Има няколко причини, поради които спането с включен телевизор вероятно не е най-добрата идея.

Повечето от тези недостатъци са проучени от експерти по време на изследвания на съня и са подкрепени от последователни изследвания през годините. Спането с включен телевизор може да наруши сънищата, хормоните и здравето ви.

1. Може да увеличи съня ви

Експертите препоръчват възрастните да спят около 8 часа всяка нощ. Всяко количество сън, което получавате, което е по-малко от тези 8 часа, се нарича „недостиг на сън“.

Така че, ако спите 6 часа, имате 2 часа недостиг на сън. Както всеки дълг, сънят дълг е нещо, което искате да избягвате. Той може да повлияе на способността ви да мислите ясно и да се фокусирате през целия ден. С течение на времето недостигът на сън може да доведе до проблеми с психическото и физическото здраве.

Когато спите с включен телевизор, всъщност може да спите по-малко, отколкото си мислите. Това може да увеличи съня ви.

Например, всеки път, когато стоите будни за още един епизод, вие добавяте към съня си недостиг на сън. Дори и само да слушате телевизия, а не да я гледате активно, е лесно да останете будни, чакайки още една сюжетна линия да приключи.

2. Намалява производството на мелатонин

Мелатонинът е хормонът, който ни помага да спим. Той сигнализира на тялото ви, че е време за почивка и възстановяване от деня. Телевизорите и други устройства, които произвеждат синя светлина, могат да намалят количеството мелатонин, което тялото ви произвежда.

Това може да затрудни мозъка ви да разбере дали е нощ или ден. Когато мозъкът ви смята, че все още е ден посред нощ, това може да затрудни заспиването и поддържането на съня.

3. Прекалено стимулира мозъка ви

Последното нещо, което искате, когато се опитвате да заспите, е мозъкът ви да бъде стимулиран. Когато мозъкът ви получава стимулация, той ще остане активен. Активният мозък не се изключва, което прави заспиването изключително трудно.

Когато мозъкът ви е стимулиран, това може да доведе до неспокоен сън, който получавате, а не до дълбокия сън, от който тялото ви наистина се нуждае.

Експертите казват, че гледането или слушането на телевизия осигурява свръхстимулация на мозъка ви. Когато оставите телевизора включен, неща като резки промени в звука, нови сигнали и други могат да ви накарат да се събудите рязко.

Освен това, ние приемаме звуците около нас дълго време, преди да достигнем най-дълбоката част от цикъла си на сън. Това означава, че мозъкът ви все още улавя тези части от диалога и се стимулира, докато заспива. Това може да доведе до странни и дори смущаващи сънища.

4. Може да повлияе на здравето ви

Включването на телевизора, докато спите, може да доведе до по-малко сън. Без адекватен сън имате по-голям шанс да изпитате различни здравословни проблеми, като например:

Високо кръвно налягане

Отслабен имунитет

Загуба на паметта

Рисковете обаче надхвърлят стандартните ефекти от лишаването от сън.

Проучване от 2019 г. установява, че спането с изкуствена светлина, като тази от телевизора, е свързано с повишен риск от затлъстяване. Проучването установява още, че този риск се увеличава, дори ако не е имало намаляване на количеството или качеството на съня, който участниците са получили.

Така че, дори и да си почивате добре пред телевизора, това все пак може да навреди на здравето ви в дългосрочен план.

4 причини, поради които може да не е чак толкова лошо

Спането с включен телевизор има някои сериозни потенциални последици. Има обаче експерти, които казват, че това не винаги е най-лошата идея.

От една страна, винаги е по-добре да поспите, отколкото да стоите будни цяла нощ. Ако изборът ви е между това да не спите изобщо или да спите с включен телевизор, трябва да изберете телевизора.

Ето още няколко причини, поради които в някои случаи може да е приемливо.

1. Може да действа като бял шум

Много хора използват работещия телевизор като вид бял шум, който им помага да заспят. Те не слушат реплики или сюжетни точки, а просто се наслаждават на успокояващия фонов шум. Доказано е, че белият шум е ефективно средство за сън.

2. Телевизорите излъчват по-малко синя светлина от другите устройства

Телевизорите излъчват синя светлина, но тя е по-малко интензивна от синята светлина, която бихте получили от мобилния си телефон, таблет или лаптоп. Колкото по-малко синя светлина излъчва едно устройство, толкова по-малък е потенциалът да навреди на съня ви.

3. Познатите звуци могат да помогнат на хората да спят

За разлика от проучванията за телевизията или синята светлина и съня, по-стари проучвания показват, че слушането на музика, докато спите, всъщност може да насърчи здравословния сън. Музиката дори се използва като ефективно лечение за безсъние за някои хора. Някои изследователи смятат, че слушането на всякакви успокояващи или познати звуци, дори и да идват от телевизора, може да има същия ефект.

Много хора спят с включен телевизор всяка вечер. Експертите като цяло са против това, тъй като спането с включен телевизор може да намали съня ви, да прекъсне производството на мелатонин в тялото ви, да поддържа мозъка ви свръхстимулиран и да доведе до дългосрочни последици за здравето.

Ако ще спите с включен телевизор, има няколко начина да намалите негативните ефекти. Изберете телевизионно предаване или филм, с който вече сте запознати, и настройте таймер за заспиване на телевизора си, за да не се възпроизвежда цяла нощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

