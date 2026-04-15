Клепачите ви се затварят и... нищо. Лежите с отворени очи, докато часовникът отмерва минути, а понякога и часове. Ако сте уморени, но не може да заспите, проблемът е наличен.

Това е един от най-честите проблеми със съня, засягащ милиони хора по света.

Разберете кои са основните причини за безсъние от този тип и защо отговорът на въпроса „защо не заспивам" може да е по-близо, отколкото мислите.

Какво се крие зад умората без сън?

Парадоксът „уморен, но буден" рядко е случаен. Зад него стоят конкретни физиологични и психологически фактори. Ето най-честите от тях:

1. Следобедна дрямка: Помощ или пречка?

Дрямката не е вредна сама по себе си – напротив, тя има доказани ползи за здравето. Проблемът е в неправилната стратегия за дрямка.

Снимка: iStock

Изследванията показват, че дългите дрямки и тези в края на следобеда могат да забавят заспиването вечер, да влошат качеството на съня и да увеличат нощните събуждания. Препоръката на специалистите е дрямката да е 20 до 30 минути и по едно и също време всеки ден.

2. Тревожност и нощна будност

Тревожното мислене и препускащите мисли не са добри спътници на съня. Нарушенията в съня са дори диагностичен симптом при някои тревожни разстройства.

Освен това тревожността води до повишена бдителност и нервна възбуда – което допълнително забавя заспиването.

3. Депресия и нарушен сън

Според преглед на научна литература, публикуван през 2019 г., до 90% от хората с диагностицирана депресия съобщават за нарушения в качеството на съня. Регистрирани са случаи на безсъние, нарколепсия, нарушено дишане по време на сън и синдром на неспокойните крака.

Снимка: Canva

Връзката между депресията и съня е двупосочна – едното влошава другото. Роля играят възпалителни процеси, промени в мозъчните химикали и генетични фактори.

4. Кофеинът: Скрит враг на съня

Кофеинът има среден полуживот от около 5 часа в организма. Изследванията показват, че дори 200 мг кофеин (равностойно на около 450 мл сварено кафе), приети 16 часа преди лягане, могат да повлияят на съня.

Приемът на 400 мг кофеин в рамките на 6 часа или по-малко преди сън може значително да намали качеството му. Специалистите препоръчват последното кафе за деня да е поне 4 до 6 часа преди лягане.

5. Синята светлина от екраните

Синята светлина, излъчвана от телефони, таблети, лаптопи и телевизори, потиска вечерното производство на мелатонин – хормона на съня. Резултатът: тялото не получава сигнала, че е време за почивка.

Препоръчително е да спрете използването на устройства поне 2 часа преди лягане или да използвате очила, блокиращи синята светлина.

6. COVID-19 и нарушения на съня

Трудностите със заспиването са честа последица от COVID-19. Проучване от 2021 г. върху над 236 000 преболедували установява, че около 5% са развили безсъние, а при тежко болните, минали през хоспитализация, този дял достига до 10%.

Снимка: btvnovinite.bg

При пациентите с т.нар. дълъг COVID данните са още по-тревожни – анализ от 2022 г. показва, че над 40% от тях са изпитвали умерени до тежки нарушения на съня.

7. Нарушения на съня като самостоятелни заболявания

Някои причини за безсъние се крият в конкретни медицински състояния:

Сънна апнея – дишането многократно спира и се възобновява по време на сън

Синдром на неспокойните крака – неприятни усещания в краката принуждават към движение

Синдром на забавената фаза на съня (DSPS) – нарушен циркаден ритъм, по-чест при млади хора (среща се при 7–16% от тях)

Всички тези състояния нарушават нощния сън и водят до дневна умора.

Циркадният ритъм е биологичният регулатор на всичко, което тялото прави в рамките на 24 часа. Той използва светлина, тъмнина и вградения биологичен часовник, за да управлява телесната температура, метаболизма, хормоните и съня.

Нивата на мелатонин са ниски през деня. С настъпването на тъмнината производството му нараства, като достига пик между 2 и 4 часа сутринта. Тялото е най-готово да заспи приблизително 2 часа след началото на покачването на мелатонина.

Всяко нарушение на този ритъм – независимо дали е причинено от стрес, екрани или дрямка, може да обясни защо сте уморени, но не спите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници