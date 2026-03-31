С настъпването на пролетта много хора започват да изпитват трудно заспиване, чести нощни събуждания и главоболие при събуждане.

Въпреки че сезонът символизира обновление, той носи и неочаквани предизвикателства за качеството на съня. Но откъде идва тази сезонна умора и как можем да се справим с нея?

Мелатонинът е ключът към проблема

Основната причина за нарушенията на съня през пролетта се крие в промяната на мелатонина – хормонът, който регулира цикъла сън-бодрост. Според експертите, увеличените дневни часове и по-интензивното влияние на дневната светлина върху съня водят до нарушено производство на мелатонин от епифизната жлеза.

Когато мелатонинът не се отделя в правилното количество и време, това може да предизвика:

Ранно безсъние – трудности при заспиване

Късно безсъние – прекъснат сън с чести нощни събуждания

При нормални условия мелатонинът се произвежда най-интензивно между 2 и 4 часа сутринта, осигурявайки непрекъснат сън от 7 до 9 часа при възрастните. Фрагментираният сън не само води до умора на следващия ден, но негативно влияе и на настроението, общото здраве, професионалната ефективност и личните отношения.

Стрес и безсъние са опасна комбинация

Стресът и безсъниeтo са тясно свързани. Според проучвания, емоциите и натрупаните тревоги през деня активират хормонални механизми, които директно противодействат на мелатонина и ни държат будни през нощта. Непреработените емоции стават невидим спътник на безсънните нощи, особено през преходните сезони.

Главоболието при събуждане е чест спътник на пролетта

Нарушеният сън води до стрес и тревожност, което от своя страна е причина за главоболие при събуждане. В такива случаи може да се опитат естествени добавки за сън като пасифлора, валериана, лайка, магнезий, лавандула и допълнителен мелатонин. При по-тежки случаи лекарят може да препоръча краткосрочна терапия с бензодиазепини.

Ако смущенията в съня продължават повече от два месеца и главоболието не отшумява, е необходима консултация с невролог. Зад симптомите може да се крият състояния като сънна апнея, синдром на неспокойните крака, екстрапирамидни нарушения, психиатрични разстройства или сърдечно-белодробни проблеми.

Как да спим добре през пролетта?

За да възстановите регулирането на цикъла сън-бодрост и да преодолеете пролетното безсъние, експертите препоръчват следните мерки за хигиена на съня:

Режим и навици:

Лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, включително в почивните

Отстранете смартфони и електронни устройства от спалнята поне час преди сън

Ограничете никотина, кофеина и алкохола през деня

Хранене при безсъние:

Избягвайте тежки и солени ястия вечер

Предпочитайте храни като хляб, паста, ориз, ечемик, зеленчуци, риба, мляко, нискомаслени сирена, кисело мляко, банани, череши, грозде, орехи и бадеми в умерени количества

Физическа активност и сън:

Упражнявайте се редовно, но избягвайте интензивна физическа активност в периода 3-4 часа преди лягане

Среда за сън:

Спете в тъмна, тиха стая с качествено легло

При нужда използвайте препарати с мелатонин, които не лекуват безсънието , но помагат временно в периоди на смутен сън

Нарушенията на съня през пролетта са разпространено явление, причинено от промените в производството на мелатонин поради удължените дневни часове. Комбинацията от стрес и безсъние допълнително влошава качеството на почивката.

Прилагането на добра хигиена на съня, балансирано хранене при безсъние, редовна физическа активност и при необходимост, добавки за сън с магнезий и валериана, могат значително да подобрят състоянието. При продължителни симптоми е важно да потърсите медицинска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници