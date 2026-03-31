С настъпването на пролетта много хора започват да изпитват трудно заспиване, чести нощни събуждания и главоболие при събуждане.
Въпреки че сезонът символизира обновление, той носи и неочаквани предизвикателства за качеството на съня. Но откъде идва тази сезонна умора и как можем да се справим с нея?
Мелатонинът е ключът към проблема
Основната причина за нарушенията на съня през пролетта се крие в промяната на мелатонина – хормонът, който регулира цикъла сън-бодрост. Според експертите, увеличените дневни часове и по-интензивното влияние на дневната светлина върху съня водят до нарушено производство на мелатонин от епифизната жлеза.
Когато мелатонинът не се отделя в правилното количество и време, това може да предизвика:
- Ранно безсъние – трудности при заспиване
- Късно безсъние – прекъснат сън с чести нощни събуждания
При нормални условия мелатонинът се произвежда най-интензивно между 2 и 4 часа сутринта, осигурявайки непрекъснат сън от 7 до 9 часа при възрастните. Фрагментираният сън не само води до умора на следващия ден, но негативно влияе и на настроението, общото здраве, професионалната ефективност и личните отношения.
Стрес и безсъние са опасна комбинация
Стресът и безсъниeтo са тясно свързани. Според проучвания, емоциите и натрупаните тревоги през деня активират хормонални механизми, които директно противодействат на мелатонина и ни държат будни през нощта. Непреработените емоции стават невидим спътник на безсънните нощи, особено през преходните сезони.
Главоболието при събуждане е чест спътник на пролетта
Нарушеният сън води до стрес и тревожност, което от своя страна е причина за главоболие при събуждане. В такива случаи може да се опитат естествени добавки за сън като пасифлора, валериана, лайка, магнезий, лавандула и допълнителен мелатонин. При по-тежки случаи лекарят може да препоръча краткосрочна терапия с бензодиазепини.
Ако смущенията в съня продължават повече от два месеца и главоболието не отшумява, е необходима консултация с невролог. Зад симптомите може да се крият състояния като сънна апнея, синдром на неспокойните крака, екстрапирамидни нарушения, психиатрични разстройства или сърдечно-белодробни проблеми.
Как да спим добре през пролетта?
За да възстановите регулирането на цикъла сън-бодрост и да преодолеете пролетното безсъние, експертите препоръчват следните мерки за хигиена на съня:
Режим и навици:
- Лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, включително в почивните
- Отстранете смартфони и електронни устройства от спалнята поне час преди сън
- Ограничете никотина, кофеина и алкохола през деня
Хранене при безсъние:
- Избягвайте тежки и солени ястия вечер
- Предпочитайте храни като хляб, паста, ориз, ечемик, зеленчуци, риба, мляко, нискомаслени сирена, кисело мляко, банани, череши, грозде, орехи и бадеми в умерени количества
Физическа активност и сън:
- Упражнявайте се редовно, но избягвайте интензивна физическа активност в периода 3-4 часа преди лягане
Среда за сън:
- Спете в тъмна, тиха стая с качествено легло
- При нужда използвайте препарати с мелатонин, които не лекуват безсънието, но помагат временно в периоди на смутен сън
Нарушенията на съня през пролетта са разпространено явление, причинено от промените в производството на мелатонин поради удължените дневни часове. Комбинацията от стрес и безсъние допълнително влошава качеството на почивката.
Прилагането на добра хигиена на съня, балансирано хранене при безсъние, редовна физическа активност и при необходимост, добавки за сън с магнезий и валериана, могат значително да подобрят състоянието. При продължителни симптоми е важно да потърсите медицинска консултация.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Хуманитас – Център за изследвания и клинична практика. "Разстройства на съня през пролетта: причини, симптоми и решения."