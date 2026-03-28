Преместването на часовника с един час напред може да не изглежда като нещо толкова съществено, но в действителност дори тази фина промяна може да окаже влияние върху тялото и ума ви.

Промяната във времето поставя вашия вътрешен часовник, който ви казва кога е време да извършвате определени неща и обикновено е съобразен с изгрева и залеза на слънцето, в конфликт с часовника на стената, обясняват експертите.

Това несъответствие може да има домино ефект върху тялото и здравето ви. Ето какво да очаквате, когато започне лятното часово време.

1. Вероятно ще се чувствате уморени

Това е доста очевидно: Преместването на часовника напред и по този начин загубата на един час сън може да ви накара да се чувствате по-сънливи от обикновено на следващия ден.

Дори ако често променяте часовете си за сън и събуждане в зависимост от графика си, може да се чувствате допълнително неразположени, когато започне лятното часово време

2. Дълготраен ефект върху съня

Коригирането на времето с един час може да не изглежда твърде драстична промяна. Но експертите по съня забелязват обезпокоителни тенденции, които се появяват по време на прехода между стандартно време и лятно време, особено през март.

Умората не е проблем само на сутринта след смяната на часовото време. През първата седмица всички изпитват известна липса на сън.

Несъответствието между вътрешните и външните часовници може да има доста по-дълготраен ефект върху съня, отколкото просто загубата на един час в нощта на промяната на времето.

„Когато се опитвате да си легнете през нощта, тялото ви просто не е съвсем готово да заспите в часа, в който би заспивало по стандартното време“, казва доктор Сабра Абът , доцент по неврология в Медицинския факултет към Северозападния университет.

„Също така не е съвсем готово да се събуди в часа, в който обикновено бихте се събудили по стандартното време.“

3. Вниманието и фокусът може да пострадат

Липсата на сън може да доведе до трудности с концентрацията и фокусирането – едно от обясненията за често цитираната статистика, че автомобилните катастрофи са по-чести от обикновено в понеделник след началото на лятното часово време.

Ако можете да го избегнете, опитайте се да не планирате задачи или срещи с високи залози, изискващи когнитивно развитие, веднага след промяната на часа, предлага Абът.

4. Може да сте в лошо настроение

Вашето настроение може да е друга жертва на лишаването от сън, свързано с лятното часово време. „С този допълнителен час загуба на сън, хората ще бъдат малко по-раздразнителни, малко по-депресирани“, обяснява д-р Джейми Зайцер, съдиректор на Станфордския медицински център за сън и циркадни науки.

Учените не знаят точно защо липсата на сън има отрицателен ефект върху настроението, но това е откритие, което се появява отново и отново в проучванията.

Светлината е и ключов регулатор на настроението. Така че тъмните сутрини, които следват началото на лятното часово време, може да ви накарат да се чувствате малко потиснати.

5. Вашият апетит и желание за храна може да се променят

Липсата на сън може да ви накара да се чувствате по-гладни и да жадувате за сладки или високомаслени храни повече от обикновено.

„Дори един час загуба само в една нощ“ – например в началото на лятното часово време – „променя видовете храни, към които се чувствате привлечени“, казват експертите. Тялото ви по същество се опитва да приеме допълнителна енергия и гориво, за да компенсира лошия сън, добавят те.

Освен това, може да сте гладни в необичайни моменти, защото тялото ви не е в правилната позиция. „Няма да сте гладни в точния момент. Няма да се чувствате заредени с енергия в точния момент. Всички тези неща ще ви бъдат нарушени“, продължава д-р Цайцер.

Как да се подготвите за лятното часово време

Започнете да си лягате постепенно по-рано няколко нощи преди смяната на часовниците.

Опитайте да лягате по-рано с 15 минути няколко нощи преди смяната към лятното часово време. Това определено ще помогне за малко по-лесен преход.

Също така е добре да поспите малко в неделя сутрин. Недостатъкът е, че може да е малко по-трудно да се приспособите през следващите дни, но можете да се върнете в правилната посока с малко излагане на ярка светлина сутрин.

Ако се чувствате сънливи, кратката дрямка може да ви даде тласък на енергия. Тези дрямки трябва да продължат 20 минути или дори по-малко.

Внимавайте с кофеина. Кофеинът, консумиран следобед, може да наруши съня ви. За да предотвратите проблеми, внимавайте кога и колко кофеин консумирате.

Преместването на стрелките с един час напред е много повече от просто административна промяна – то е директна намеса в деликатния механизъм на нашия биологичен часовник.

Макар загубата на един час сън да изглежда незначителна, домино ефектът върху здравето ни е реален и се проявява чрез повишена умореност, спад в концентрацията, промени в апетита и по-лесна раздразнителност.

Бъдете внимателни към сигналите на тялото си през първата седмица от промяната. Ако усетите необичайно силно неразположение или системни проблеми със съня, консултирайте се с Вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

