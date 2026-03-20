Недостатъчният сън все по-често се разглежда като сериозен рисков фактор за сърдечно-съдовото здраве, предупреждават кардиолози и изследователи. Данни от последните години показват, че редовният сън под седем часа на нощ е свързан с по-висок риск от хипертония, инфаркт и инсулт, дори при хора без други изразени рискови фактори. 

Според учените, ефектът от хроничното недоспиване не е моментен, а се натрупва във времето, като уврежда съдовете и нарушава ключови процеси в организма.

Ето защо разпространеното схващане, че „наваксването“ на съня през уикенда може да компенсира липсата му, се поставя под сериозно съмнение. Какво всъщност се случва със сърцето, когато не спим достатъчно, и може ли този риск да бъде обърнат?

Какво се случва с тялото при недостатъчен сън?

Всяка нощ, в която спите по-малко от препоръчаното, тялото ви преминава в защитен режим на стрес. Две от най-опасните последици за сърдечно-съдовата система са:

Повишено кръвно налягане

По време на нормален сън кръвното налягане естествено пада с около 10–20%, което е познато като „нощно потапяне“. Когато сънят е недостатъчен или прекъснат, тази защитна пауза изчезва. Артериите остават под непрекъснато напрежение, което с течение на времето ги уврежда и поставя сърцето под хроничен стрес.

Хронично възпаление и С-реактивен протеин (CRP)

Лошият сън задейства отделянето на провъзпалителни цитокини и повишава нивата на С-реактивен протеин (CRP). Това е маркерът, пряко свързан с риска от атеросклероза (втвърдяване на артериите). Хроничното нискостепенно възпаление е един от основните механизми, по които сърдечно-съдовите заболявания се развиват без симптоми в продължение на години.

Какво казват изследванията?

Според проучване, публикувано от American Heart Association (AHA), хората, които спят редовно по-малко от 6 часа на нощ, имат значително по-висок риск от развитие на хипертония в сравнение с тези, спящи 7-9 часа. AHA официално включи съня в своя протокол „Life's Essential 8“ - осемте стълба на сърдечно-съдовото здраве.

Специалистите от Verywell Health подчертават, че нарушенията на съня не са просто неудобство, те са системно натоварване за организма, сравнимо с ефектите на диабета и затлъстяването върху сърцето.

Сънна апнея: Мълчаливата заплаха за сърцето

Особено тревожна е връзката между сънната апнея и сърдечните заболявания. При този синдром дишането многократно спира по време на сън, което причинява рязко покачване на кръвното налягане и намалено насищане на кръвта с кислород. Нелекуваната сънна апнея е свързана с двойно по-висок риск от сърдечна аритмия и инфаркт.

Циркаден ритъм: Биологичният часовник на сърцето

Нашият циркаден ритъм е “вграденият” 24-часов биологичен часовник, който регулира стотици процеси в тялото, включително сърдечния ритъм, кръвното налягане и нивата на хормоните на стреса. Нощните смени, джет лагът и нередовните часове за лягане нарушават този ритъм и са свързани с по-висока честота на сърдечно-съдови инциденти.

Колко часа сън са достатъчни?

Експертите от AHA и Verywell Health препоръчват следните норми за сън според възрастта:

  • Новородени (0-3 мес.): 14-17 часа;
  • Кърмачета (4-11 мес.): 12-15 часа;
  • Деца в предучилищна възраст (3-5 г.): 10-13 часа;
  • Деца в училищна възраст (6-13 г.): 9-11 часа;
  • Тийнейджъри (14-17 г.): 8-10 часа;
  • Млади възрастни (18-25 г.): 7-9 часа;
  • Възрастни (26-64 г.): 7-9 часа;
  • Възрастни хора (65+ г.): 7-8 часа;

Качеството на съня е също толкова важно, колкото продължителността му. Сън, прекъсван многократно, не осигурява необходимото възстановяване, дори ако е достатъчно дълъг.

Практически стъпки за по-добър сън и здраво сърце

  • Поддържайте редовен график: лягайте и ставайте в едни и същи часове всеки ден.
  • Избягвайте кофеин и алкохол след 15:00 ч.
  • Ограничете екраните (телефон, телевизор) поне 1 час преди сън.
  • Поддържайте спалнята тъмна, тиха и прохладна (около 18–20°C).
  • Ако хъркате силно или се събуждате уморени, говорете с лекар за изключване на сънна апнея.

Хроничното недоспиване повишава кръвното налягане, засилва системното възпаление и нарушава циркадния ритъм, поставяйки сърцето под реален риск. Сънната апнея и нередовните часове за сън допълнително усилват тази заплаха.

Сънят е един от малкото рискови фактори, върху които имате пряк контрол. Инвестирането в качествен и достатъчен сън е едно от най-ефективните неща, които можете да направите за дългосрочното здраве на сърцето си.

Ако имате опасения относно качеството на съня си или сърдечно-съдовото си здраве, консултирайте се с Вашия личен лекар или кардиолог. Те могат да оценят индивидуалния ви риск и да препоръчат подходящи изследвания и интервенции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. American Heart Association. „Основни принципи на живота 8: Продължителност на съня.“ AHA, 2024.
  2. Verywell Health. „Как сънят влияе върху здравето на сърцето ви.“ 2024.
  3. National Sleep Foundation. „От колко сън наистина се нуждаем?“ 2024.
  4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). „Сън и нарушения на съня - сърдечни заболявания.“ 2024.
  5. World Health Organization (WHO). „Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).“ WHO Report, 2023.
  6. American Academy of Sleep Medicine (AASM).„Сънна апнея и сърдечни заболявания“ AASM, 2024.