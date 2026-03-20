Недостатъчният сън все по-често се разглежда като сериозен рисков фактор за сърдечно-съдовото здраве, предупреждават кардиолози и изследователи. Данни от последните години показват, че редовният сън под седем часа на нощ е свързан с по-висок риск от хипертония, инфаркт и инсулт, дори при хора без други изразени рискови фактори.

Според учените, ефектът от хроничното недоспиване не е моментен, а се натрупва във времето, като уврежда съдовете и нарушава ключови процеси в организма.

Ето защо разпространеното схващане, че „наваксването“ на съня през уикенда може да компенсира липсата му, се поставя под сериозно съмнение. Какво всъщност се случва със сърцето, когато не спим достатъчно, и може ли този риск да бъде обърнат?

Какво се случва с тялото при недостатъчен сън?

Всяка нощ, в която спите по-малко от препоръчаното, тялото ви преминава в защитен режим на стрес. Две от най-опасните последици за сърдечно-съдовата система са:

Повишено кръвно налягане

По време на нормален сън кръвното налягане естествено пада с около 10–20%, което е познато като „нощно потапяне“. Когато сънят е недостатъчен или прекъснат, тази защитна пауза изчезва. Артериите остават под непрекъснато напрежение, което с течение на времето ги уврежда и поставя сърцето под хроничен стрес.

Хронично възпаление и С-реактивен протеин (CRP)

Лошият сън задейства отделянето на провъзпалителни цитокини и повишава нивата на С-реактивен протеин (CRP). Това е маркерът, пряко свързан с риска от атеросклероза (втвърдяване на артериите). Хроничното нискостепенно възпаление е един от основните механизми, по които сърдечно-съдовите заболявания се развиват без симптоми в продължение на години.

Какво казват изследванията?

Според проучване, публикувано от American Heart Association (AHA), хората, които спят редовно по-малко от 6 часа на нощ, имат значително по-висок риск от развитие на хипертония в сравнение с тези, спящи 7-9 часа. AHA официално включи съня в своя протокол „Life's Essential 8“ - осемте стълба на сърдечно-съдовото здраве.

Специалистите от Verywell Health подчертават, че нарушенията на съня не са просто неудобство, те са системно натоварване за организма, сравнимо с ефектите на диабета и затлъстяването върху сърцето.

Сънна апнея: Мълчаливата заплаха за сърцето

Особено тревожна е връзката между сънната апнея и сърдечните заболявания. При този синдром дишането многократно спира по време на сън, което причинява рязко покачване на кръвното налягане и намалено насищане на кръвта с кислород. Нелекуваната сънна апнея е свързана с двойно по-висок риск от сърдечна аритмия и инфаркт.

Циркаден ритъм: Биологичният часовник на сърцето

Нашият циркаден ритъм е “вграденият” 24-часов биологичен часовник, който регулира стотици процеси в тялото, включително сърдечния ритъм, кръвното налягане и нивата на хормоните на стреса. Нощните смени, джет лагът и нередовните часове за лягане нарушават този ритъм и са свързани с по-висока честота на сърдечно-съдови инциденти.

Колко часа сън са достатъчни?

Експертите от AHA и Verywell Health препоръчват следните норми за сън според възрастта:

Новородени (0-3 мес.): 14-17 часа;

Кърмачета (4-11 мес.): 12-15 часа;

Деца в предучилищна възраст (3-5 г.): 10-13 часа;

Деца в училищна възраст (6-13 г.): 9-11 часа;

Тийнейджъри (14-17 г.): 8-10 часа;

Млади възрастни (18-25 г.): 7-9 часа;

Възрастни (26-64 г.): 7-9 часа;

Възрастни хора (65+ г.): 7-8 часа;

Качеството на съня е също толкова важно, колкото продължителността му. Сън, прекъсван многократно, не осигурява необходимото възстановяване, дори ако е достатъчно дълъг.

Практически стъпки за по-добър сън и здраво сърце

Поддържайте редовен график: лягайте и ставайте в едни и същи часове всеки ден.

Избягвайте кофеин и алкохол след 15:00 ч.

Ограничете екраните (телефон, телевизор) поне 1 час преди сън.

Поддържайте спалнята тъмна, тиха и прохладна (около 18–20°C).

Ако хъркате силно или се събуждате уморени, говорете с лекар за изключване на сънна апнея.

Хроничното недоспиване повишава кръвното налягане, засилва системното възпаление и нарушава циркадния ритъм, поставяйки сърцето под реален риск. Сънната апнея и нередовните часове за сън допълнително усилват тази заплаха.

Сънят е един от малкото рискови фактори, върху които имате пряк контрол. Инвестирането в качествен и достатъчен сън е едно от най-ефективните неща, които можете да направите за дългосрочното здраве на сърцето си.

Ако имате опасения относно качеството на съня си или сърдечно-съдовото си здраве, консултирайте се с Вашия личен лекар или кардиолог. Те могат да оценят индивидуалния ви риск и да препоръчат подходящи изследвания и интервенции.

