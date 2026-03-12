Високото кръвно налягане остава един от най-сериозните рискови фактори за инфаркт и инсулт в световен мащаб. Според международни здравни организации милиони хора живеят с хипертония, често без да подозират за състоянието си, тъй като симптомите могат да липсват с години.

Освен медикаментозното лечение, кардиолозите все по-често подчертават ролята на движението като ключов елемент от контрола на кръвното налягане. Научни данни показват, че правилно подбраната физическа активност може да помогне за понижаване на стойностите и за подобряване на цялостното сърдечно здраве.

Експерти, цитирани от Health.com и специалисти по спортна кардиология, посочват осем вида упражнения, които са особено подходящи за хора с високо кръвно налягане.

Снимка: pixabay

1. Бързо ходене (Тестът на „песента“)

Ходенето е идеалната активност с ниско въздействие, особено за начинаещи или хора в напреднала възраст. То подобрява циркулацията и намалява хормоните на стреса, които често водят до ускорени пулс.

Д-р Джефри Ландър, кардиолог в RWJBarnabas Health, съветва да се поддържа темпо, което повишава пулса, но позволява воденето на разговор. Клиничният физиолог Карън Оуок предлага друг лесен трик: „Вървете достатъчно бързо, за да можете да говорите, но да не можете да пеете. Ако не можете да кажете и дума, значи се претоварвате.“

2. Колоездене за здрави артерии

Карането на колело (в парка или на велоергометър) укрепва сърдечния мускул и намалява съдовото съпротивление. Това е чудесен начин за регулиране на кръвно налягане, без да се натоварват ставите. Препоръчително е да се практикува 30 минути, 3 до 5 пъти седмично.

Снимка: OpenAI

3. Плуване и водна аеробика

Плуването е изключително полезно за хора с артрит или наднормено тегло. Водното налягане подпомага кръвообращението, а хоризонталното положение на тялото улеснява работата на сърцето. Експертите предлагат да започнете с бавни дължини или водна гимнастика за 30 минути, 3-4 пъти седмично.

4. Йога и дихателни практики

Йогата комбинира движение с дълбоко дишане, което директно атакува стреса. Проучвания показват, че редовната практика има значителен положителен ефект както върху систолното (горното), така и върху диастолното (долното) налягане. Пози като „Дете“ и „Котка-Крава“ са особено подходящи за начинаещи.

Снимка: Canva

5. Леки силови тренировки

Въпреки мита, че тежестите са опасни за хипертоници, упражненията при високо кръвно с леко съпротивление всъщност намаляват втвърдяването на артериите. Използвайте малки гирички, ластици или собствено тегло. Важно е да правите почивки между сериите, за да дадете време на мускулите да се възстановят.

6. Степ-упражнения

Използването на стъпало или ниска платформа тренира сърцето да изпомпва кръв по-ефективно. Карън Оуок съветва да започнете с 3 минути непрекъснато изкачване и слизане, като следите за задух. Ако се чувствате нестабилни, използвайте парапет за опора.

7. Интервални тренировки у дома

Не е нужно да сте във фитнеса, за да правите интервални тренировки. Опитайте да редувате една минута по-интензивно маршируване на място с две минути бавно възстановяване. Този метод прави сърцето по-устойчиво и помага за контрола на теглото без медикаменти в началните етапи на предхипертония.

Снимка: OpenAI

8. Дихателно упражнение „4-7-8“

Това е ефективно средство за стимулиране на блуждаещия нерв (вагус), който действа като „естествен транквилизатор“ за тялото. Може да се изпълнява навсякъде:

Издишайте напълно през устата. Вдишайте през носа за 4 секунди. Задръжте дъха за 7 секунди. Издишайте шумно през устата за 8 секунди.

Правете това два пъти дневно за оптимални резултати.

Снимка: Canva



Какво още помага?

Освен специализираните упражнения при високо кръвно, ключова роля играе и храненето. Диетата DASH (диетични подходи за спиране на хипертонията), богата на плодове, зеленчуци и бедна на сол, може да понижи систолното налягане с до 6-7 mmHg. Качественият сън (7-8 часа) и управлението на стреса чрез медитация са останалите фактори на здравото сърце.

Физическата активност е важно оръжие срещу високото кръвно, но тя трябва да бъде съобразена с индивидуалното състояние на всеки човек. Редовното движение не само подобрява стойностите на апарата за кръвно налягане, но и повишава общия тонус и дълголетието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

