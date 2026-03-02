Ако имате високо кръвно налягане, вероятно знаете, че това, което ядете, може да има значение. Спазването на диета може да помогне за понижаване на нивата на кръвното ви налягане.

Но може би не обръщате толкова внимание на нещата, които пиете, в сравнение с тези, които консумирате.

Доматеният сок доказано може да помогне за понижаване на кръвното налягане при хора с високо кръвно налягане (хипертония), когато се консумира редовно.

Имайте предвид, че макар да може да помогне, лекарите напомнят, че пиенето на доматен сок не е вълшебна храна, която ще ви излекува. Това е част от дългосрочен, цялостен начин на живот, който е по-добър за кръвното ви налягане и здравето на сърцето ви.

Съчетаването на напитки, които помагат за кръвното ви налягане, с начин на живот, който включва упражнения и здравословна диета, е най-доброто решение.

Как доматеният сок понижава кръвното налягане?

Доматеният сок съдържа две хранителни вещества, които могат да помогнат за поддържане на здравословно кръвно налягане: ликопен и калий.

Ликопен: Това е антиоксидант, който придава червения цвят на доматите. Той блокира производството на съединение, наречено ангиотензин II, което обикновено свива кръвоносните съдове и повишава кръвното налягане. Ликопенът също така помага на кръвоносните съдове да произвеждат азотен оксид, вещество, което отпуска стените на съдовете и подобрява кръвообращението.

Калий: Една чаша (240 милилитра) доматен сок осигурява около 495 милиграма калий. Калият помага на бъбреците да отделят излишния натрий и вода чрез урината, което намалява общия обем течност, която сърцето трябва да изпомпва.

Калият също блокира освобождаването на ренин, ензим, който задейства верижна реакция, водеща до по-високо кръвно налягане.

В едногодишно проучване на възрастни с нелекувано високо кръвно налягане , тези, които са пили несолен доматен сок ежедневно, са наблюдавали намаляване на систоличното си кръвно налягане (горната стойност) с около четири пункта.

Колко доматен сок трябва да пиете, за да понижите кръвното налягане?

Няма официално препоръчително количество доматен сок за контрол на кръвното налягане. В едногодишното проучване участниците пиели около 1 чаша безсолен доматен сок дневно и наблюдавали известно понижение на кръвното си налягане.

Това проучване разглежда редовната, постоянна консумация в продължение на месеци или години, а не случаен прием. Заслужава да се отбележи също, че участниците в проучването са пили безсолен доматен сок, което е важно, тъй като добавеният натрий може да противодейства на ползите за кръвното налягане.

Кога не е добре да пиете доматен сок

Доматеният сок не е за всеки. Може да искате да го пропуснете или първо да се консултирате с вашия лекар, ако:

Имате бъбречно заболяване: Високото количество калий в доматения сок може да се натрупа в кръвта, когато бъбреците не функционират добре. Твърде много калий може да причини неравномерен сърдечен ритъм.

Имате киселинен рефлукс или гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ): Доматеният сок е киселинен и може да предизвика или влоши симптомите.

Следите приема си на натрий: Доматените сокове, закупени от магазина, често са с високо съдържание на сол, което може да повиши кръвното налягане, вместо да го понижи.

Приемайте определени лекарства за кръвно налягане или сърце: Съдържанието на калий може да повлияе на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), като Altace (рамиприл), или калий-съхраняващи диуретици, като Aldactone (спиронолактон).

Помага ли консумацията на домати срещу високо кръвно налягане

Проучване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, потвърждава благоприятния ефект, който консумацията на домати има върху кръвното налягане.

Строгата методология на изследването показа, че консумацията на повече от 110 грама домати на ден, еквивалентни на един голям домат, намалява риска от високо кръвно налягане с 36% при хора, които не са хипертоници.

Освен това, доматите понижават кръвното налягане при хора с хипертония. Този ефект на доматите е особено ефективен при пациенти с лека хипертония. Това откритие открива възможността за намаляване на нуждата от лекарства в тази група.

Въпросното проучване е проведено като част от изследването PREDIMED с участието на 7447 участници на възраст 55-80 години от 11 испански центъра за първична медицинска помощ.

Участниците са били с рискови фактори като диабет, високо кръвно налягане, тютюнопушене, висок холестерол и затлъстяване, но без установено сърдечно-съдово заболяване.

Ако искате да опитате доматен сок за поддържане на кръвното налягане:

Изберете безсолен или нисконатриев вариант

Поддържайте порциите до около 1 чаша дневно, тъй като това е количеството, което изследователите са изследвали

Не забравяйте, че това не е заместител на лечението на кръвното налягане или на здравословните промени в начина на живот. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате проблеми с бъбреците или приемате лекарства за кръвно налягане или сърце.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

