Всяка нощ милиони българи се въртят в леглото, гледат тавана и броят часовете до сутринта. 62% от населението страда от проблеми със съня, а страната ни се оказва европейският лидер по ранно ставане. Близо половината от запитаните в проучването заявяват, че стават преди 06:30 сутринта, а 41% спят по-малко от необходимите 7 часа на нощ.
Данните са от Национално представително проучване за проблемите на съня в България, проведено през 2025 г. от новоучредената фондация „За Съня" съвместно с агенция Global Metrics.
Какви са най-честите проблеми?
Изследването очертава ясна картина на нарушения, с които хиляди българи живеят всеки ден, приемайки ги за норма:
- Честото събуждане нощем, засяга всеки трети
- Трудното заспиване
- Сутрешната умора усещане, че сънят не е бил освежаващ
- Недостатъчният сън като цяло
Тези оплаквания звучат познато, но рядко се приемат достатъчно сериозно, нито от самите хора, нито от техните лекари.
Сънна апнея: болест, за която 80% от българите не знаят нищо
Може би най-тревожната констатация в проучването е свързана с риска от сънна апнея, заболяване, при което дишането спира многократно по време на сън.
Всеки четвърти българин хърка, а всеки трети е изложен на риск от сънна апнея. И въпреки това 80% от българите не знаят какво представлява това заболяване. Нещо повече, три четвърти от хората, които хъркат, не подозират, че това може да е симптом на медицински проблем.
„В нашата практика хората много често споделят за проблеми със съня. Това е нещо, което не се премълчава от пациентите, но често не се чува от лекарите. Време е да започнем да им обръщаме повече внимание.", Д-р Петър Чипев, специалист по медицина на съня, пулмология и фтизиатрия, МЦ Инспиро
Сред основните признаци на сънна апнея са:
- Силно хъркане
- Чести събуждания нощем
- Умора и сънливост през деня
- Усещане за задушаване по време на сън
- Главоболие сутрин
Лошият сън убива: Връзката с инфаркт, деменция и диабет
Недостатъчният и некачествен сън не е само въпрос на умора. Медицинската наука е категорична: хроничното лишаване от сън е рисков фактор за редица сериозни заболявания, сред които:
- Сърдечно-съдови болести, хипертония, инфаркт, инсулт
- Диабет тип 2
- Деменция и когнитивен упадък
- Депресия и тревожност
Изследванията показват, че мъжете, които спят достатъчно, живеят средно с 5 години повече от тези, които хронично не спят. Д-р Петър Калайджиев, кардиолог и сомнолог в ИСУЛ, подчертава:
„Нужно е да се работи за превенцията, защото при нас пациентите идват, когато вече имат кардиологични проблеми. А сънните нарушения са общ рисков фактор и причинител за заболявания на цялата гама сърдечно-съдови заболявания."
Икономическата цена на лошия сън: до 4,4 млрд. евро годишно
Проблемите със съня не са само лично здравословен въпрос, те имат мащабни социални и икономически последици:
- Половината от хората с лош сън признават, че губят над 2 часа продуктивност дневно
- Общият икономически ефект за страната се оценява между 3 и 4,4 милиарда евро годишно
- Това представлява около 4% от годишния БВП на България
Фондация „За Съня": Първата организация, посветена на съня в България
В отговор на тревожните данни, на Световния ден на съня беше учредена Фондация „За Съня", с мисията да повиши обществената информираност за значението на съня за физическото и психичното здраве.
Лора Модева, ерготерапевт и учредител на фондацията, обяснява защо е необходима такава организация:
„Данните показват недвусмислено, че българите или не са запознати, или са свикнали с проблемите и системно подценяват значението на съня върху качеството на техния живот. Сънят е ключов фактор за здравето, продуктивността и качеството на живот, а твърде рядко говорим за това сериозно."
Фондацията планира:
- Редовни национални проучвания за съня
- Информационни кампании за здравословни навици
- Разработване на образователни материали за хигиена на съня
- Работа с лекари, работодатели и институции
- Подпомагане на научни проекти в областта на медицината на съня
Данните от първото национално проучване за съня в България са сигнал, който не бива да се пренебрегва. Над 62% от българите имат проблеми със съня, всеки трети е в риск от сънна апнея, а икономическата цена на тези нарушения достига милиарди. Добрата новина е, че осведомеността е първата стъпка към промяната. Качественият сън не е лукс. Той е здраве.
