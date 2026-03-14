Всяка нощ милиони българи се въртят в леглото, гледат тавана и броят часовете до сутринта. 62% от населението страда от проблеми със съня, а страната ни се оказва европейският лидер по ранно ставане. Близо половината от запитаните в проучването заявяват, че стават преди 06:30 сутринта, а 41% спят по-малко от необходимите 7 часа на нощ.

Данните са от Национално представително проучване за проблемите на съня в България, проведено през 2025 г. от новоучредената фондация „За Съня" съвместно с агенция Global Metrics.

Какви са най-честите проблеми?

Изследването очертава ясна картина на нарушения, с които хиляди българи живеят всеки ден, приемайки ги за норма:

Честото събуждане нощем , засяга всеки трети

Трудното заспиване

Сутрешната умора усещане, че сънят не е бил освежаващ

Недостатъчният сън като цяло

Тези оплаквания звучат познато, но рядко се приемат достатъчно сериозно, нито от самите хора, нито от техните лекари.

Сънна апнея: болест, за която 80% от българите не знаят нищо

Може би най-тревожната констатация в проучването е свързана с риска от сънна апнея, заболяване, при което дишането спира многократно по време на сън.

Всеки четвърти българин хърка, а всеки трети е изложен на риск от сънна апнея. И въпреки това 80% от българите не знаят какво представлява това заболяване. Нещо повече, три четвърти от хората, които хъркат, не подозират, че това може да е симптом на медицински проблем.

„В нашата практика хората много често споделят за проблеми със съня. Това е нещо, което не се премълчава от пациентите, но често не се чува от лекарите. Време е да започнем да им обръщаме повече внимание.", Д-р Петър Чипев, специалист по медицина на съня, пулмология и фтизиатрия, МЦ Инспиро

Сред основните признаци на сънна апнея са:

Силно хъркане

Чести събуждания нощем

Умора и сънливост през деня

Усещане за задушаване по време на сън

Главоболие сутрин

Лошият сън убива: Връзката с инфаркт, деменция и диабет

Недостатъчният и некачествен сън не е само въпрос на умора. Медицинската наука е категорична: хроничното лишаване от сън е рисков фактор за редица сериозни заболявания, сред които:

Сърдечно-съдови болести , хипертония, инфаркт, инсулт

Диабет тип 2

Деменция и когнитивен упадък

Депресия и тревожност

Изследванията показват, че мъжете, които спят достатъчно, живеят средно с 5 години повече от тези, които хронично не спят. Д-р Петър Калайджиев, кардиолог и сомнолог в ИСУЛ, подчертава:

„Нужно е да се работи за превенцията, защото при нас пациентите идват, когато вече имат кардиологични проблеми. А сънните нарушения са общ рисков фактор и причинител за заболявания на цялата гама сърдечно-съдови заболявания."

Икономическата цена на лошия сън: до 4,4 млрд. евро годишно

Проблемите със съня не са само лично здравословен въпрос, те имат мащабни социални и икономически последици:

Половината от хората с лош сън признават, че губят над 2 часа продуктивност дневно

Общият икономически ефект за страната се оценява между 3 и 4,4 милиарда евро годишно

Това представлява около 4% от годишния БВП на България

Фондация „За Съня": Първата организация, посветена на съня в България

В отговор на тревожните данни, на Световния ден на съня беше учредена Фондация „За Съня", с мисията да повиши обществената информираност за значението на съня за физическото и психичното здраве.

Лора Модева, ерготерапевт и учредител на фондацията, обяснява защо е необходима такава организация:

„Данните показват недвусмислено, че българите или не са запознати, или са свикнали с проблемите и системно подценяват значението на съня върху качеството на техния живот. Сънят е ключов фактор за здравето, продуктивността и качеството на живот, а твърде рядко говорим за това сериозно."

Фондацията планира:

Редовни национални проучвания за съня

Информационни кампании за здравословни навици

Разработване на образователни материали за хигиена на съня

Работа с лекари, работодатели и институции

Подпомагане на научни проекти в областта на медицината на съня

Данните от първото национално проучване за съня в България са сигнал, който не бива да се пренебрегва. Над 62% от българите имат проблеми със съня, всеки трети е в риск от сънна апнея, а икономическата цена на тези нарушения достига милиарди. Добрата новина е, че осведомеността е първата стъпка към промяната. Качественият сън не е лукс. Той е здраве.

