Хората, които спят лошо, имат мозъци, които изглеждат по-стари от действителната им възраст, сочи ново изследване на Каролинска институт в Швеция.

Резултатите, публикувани в научното списание eBioMedicine, са базирани на анализ на мозъчни изображения на близо 27 500 души и хвърлят светлина върху връзката между съня и здравето на мозъка, съобщава News Medical.

Как съня влияе на стареенето на мозъка?

Изследователите използват магнитно-резонансна томография (МРТ) и машинно обучение, за да оценят биологичната възраст на мозъка на участниците, хора на средна и по-напреднала възраст от Британската биобанка.

Качеството на съня е било оценено въз основа на пет фактора: хронотип, продължителност на съня, безсъние, хъркане и дневна сънливост.

Участниците са разделени в три групи според резултатите си: здравословен сън (≥4 точки), междинен (2-3 точки) или лош сън (≤1 точка). Резултатите показват тревожна тенденция.

„Разликата между мозъчната възраст и хронологичната възраст се увеличава с около шест месеца за всяка 1-точкова разлика в резултата за здравословен сън. Хората с лош сън имат мозъци, които изглеждат средно с една година по-стари от действителната им възраст“, обяснява д-р Абигейл Дав, изследовател в Отдела по невробиология, здравни науки и общество в Каролинска институт.

Ролята на възпалението в организма

За да разберат механизма зад тази връзка, учените изследват нивата на нискостепенно възпаление в организма. Оказва се, че възпалителните процеси могат да обяснят повече от 10% от връзката между лошия сън и ускореното стареене на мозъка.

„Нашите находки предоставят доказателства, че лошият сън може да допринесе за ускорено стареене на мозъка и сочат възпалението като един от основните механизми“, казва д-р Дав. „Тъй като съня е нещо, което можем да променим, възможно е да предотвратим ускореното стареене на мозъка и дори когнитивния спад чрез по-здравословен сън.“

Други възможни обяснения

Изследователите посочват и други потенциални механизми, които могат да обяснят връзката между лошия сън и стареенето на мозъка:

Негативно въздействие върху системата за почистване на отпадъци в мозъка, която е активна предимно по време на сън

Влошаване на сърдечно-съдовото здраве , което от своя страна може да засегне мозъка

Връзката между лошия сън и деменцията е добре документирана, но досега не става ясно дали нездравословните навици на сън допринасят за развитието на заболяването, или по-скоро са ранни симптоми. Новото изследване предоставя важни доказателства в подкрепа на първата теза.

Ограничения на изследването

Авторите признават, че участниците в Британската биобанка са по-здрави от общото население на Великобритания, което може да ограничи приложимостта на резултатите. Друго ограничение е, че данните за съня са самоотчетени от участниците.

Изследването е проведено в сътрудничество с учени от Шведското висше училище по спорт и здравни науки, както и от Тяндзинския медицински университет и Сичуанския университет в Китай.

Резултатите подчертават важността на качествения сън за здравето на мозъка и предполагат, че подобряването на съня може да бъде достъпна стратегия за забавяне на мозъчното стареене и запазване на когнитивните функции.

