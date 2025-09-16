Хроничното безсъние състарява мозъка преждевременно

Хроничното безсъние може да доведе до отслабване на паметта и мисловните способности, както и промени в мозъка, като преждевременно стареене. Това бе доказано в най-новото проучване, публикувано в авторитетното медицинско списание Neurology.

Проучването установява, че хората с хронично безсъние – проблеми със съня поне 3 дни в седмицата в продължение на три месеца или повече, имат с 40% по-висок риск от развитие на леко когнитивно увреждане или деменция, което се равнява на 3,5 допълнителни години стареене, съобщава MedicalXpress.

„Безсънието не само влияе на това как се чувствате на следващия ден, но с течение на времето то може да повлияе и на здравето на мозъка ви”, коментира авторът на изследването от клиниката „Майо” д-р Диего Карвальо.

Видове хронично безсъние

Хроничното безсъние се отнася до проблеми със съня, които продължават поне 3 пъти седмично в продължение на 3 месеца. Причините варират от навици за сън до медицински състояния. Лекарства, терапия и промени в начина на живот могат да помогнат.

Има два основни вида хронично безсъние: първично и вторично. Първичното безсъние не се дължи на други медицински състояния или лекарства, но точната причина е неясна. Вторичното безсъние е причинено от друг проблем.

Симптоми на хронично безсъние

Хроничното безсъние може да причини симптоми както през нощта, така и през деня. Те могат да включват:

Проблеми със заспиването

Събуждане през нощта

Проблеми със заспиването или затруднения с връщането към съня

Събуждане твърде рано

Сънливост или отпадналост през деня

Чувство на неотпочиналост след нощен сън

Раздразнителност

Депресия

Затруднена концентрация

Проблеми с паметта

Учестено количество грешки и инциденти

Връзката между хроничното безсъние и стареенето на мозъка

„В това проучване наблюдаваме по-бързо влошаване на мисловните способности и промени в мозъка, което предполага, че хроничното безсъние може да бъде ранен предупредителен знак или дори да допринесе за бъдещи когнитивни проблеми”, коментират от екипа, провел изследването.

Проучването проследява група здрави възрастни хора – 2750 души, със средна възраст 70 години, за средно 5,6 години. От участниците 16% страдат от хронична безсъние.

По време на проучването 14% от хората с хронична безсъние развиват леко когнитивно увреждане или деменция, в сравнение с 10% от тези, които не страдат от безсъние.

След като учените отчитат фактори като възраст, високо кръвно налягане, употреба на лекарства за сън и диагноза за сънна апнея, установяват, че хората с безсъние са с 40% по-голяма вероятност да развият леко когнитивно увреждане или деменция в сравнение с тези без безсъние. Те също така имат по-бързо влошаване на резултатите от тестовете, измерващи различни мисловни способности.

Снимка: iStock

Хората, които съобщават, че спят по-малко от обичайното, са по-склонни да имат по-ниски резултати от когнитивните тестове в началото на проучването, което е сравнимо с това да са с 4 години по-възрастни. Те също така имат повече хиперинтензивности на бялото вещество в мозъка (то се състои от обширна мрежа от нервни влакна, които улесняват комуникацията и обмена на информация между различни области на мозъка) и амилоидни плаки.

От друга страна, хората, които споделят, че спят повече от обичайното, са по-склонни да имат по-малко хиперинтензивност на бялото вещество в началото на тестването.

„Нашите резултати показват, че безсънието може да засегне мозъка по различни начини, като засяга не само амилоидните плаки, но и малките съдове, които снабдяват мозъка с кръв“, коментира още авторът на проучването.

Снимка: iStock

„Това подчертава важността на лечението на хроничното безсъние – не само за подобряване на качеството на съня, но и за потенциална защита на здравето на мозъка с напредването на възрастта. Нашите резултати допълват нарастващия брой доказателства, че сънят не е само почивка, а и устойчивост на мозъка.“

Съвети за справяне с хроничното безсъние у дома

Има няколко неща, които можете да направите у дома, за да лекувате или да опитате да предотвратите хроничното безсъние.

Важен фактор е хигиената на съня. Това се отнася до това да направите стаята възможно най-комфортна и да следвате рутина преди лягане, за да подобрите способността си да заспите и да спите дълго. Съвети, които могат да помогнат, включват:

Избягване на употребата на кофеин, алкохол или цигари, особено точно преди лягане

Достатъчна редовна физическа активност или упражнения

Избягване на дрямки

Избягване на обилни хранения точно преди лягане

Опитване да си лягате и да ставате по едно и също време всеки ден

Избягване на гледане на смартфони или други екрани точно преди лягане

Поддържане на спалнята ви тъмна и на комфортна температура

----------------------------------------------

Често задавани въпроси

Кога безсънието се счита за хронично? Когато не спите добре поне три пъти седмично в продължение на три месеца. Какви са симптомите на хроничното безсъние? Част от симптомите са – проблеми със заспиването, събуждане през нощта, проблеми със заспиването или затруднения с връщането към съня, умора дори и след сън, депресия, проблеми с паметта. Как да се справя с хроничното безсъние? Опитайте да изградите навик за лягане и ставане по едно и също време; Избягвайте алкохол, кофеин и цигари преди лягане; Избягвайте обилно хранене непосредствено преди лягане; Поддържане на комфортна температура за спане. Ако спя повече от обичайното, защитен ли съм? Не непременно. Проучването показва по-малко лезии, но връзката с когнитивния риск остава неясна. Какво мога да направя, ако имам хронично безсъние? Потърсете специалист по съня за когнитивно-поведенческа терапия, преглед за сънна апнея и корекции в хигиената на съня.