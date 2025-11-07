Сънната апнея носи риск от микрокръвоизливи в мозъка

Обструктивната сънна апнея трябва да се приема все по-сериозно като застрашаващо здравето състояние, показва ново проучване. Според него тя е свързана с по-голям риск от микрокръвоизливи в мозъка.

Микрокръвоизливите се увеличават с възрастта, а хората, които ги имат, са с по-висок риск от бъдещи инсулти и по-бърз когнитивен спад, който води до деменция и болестта на Алцхаймер.

Нови доказателства за рисковете от сънната апнея

Обструктивната сънна апнея е състояние, при което запушване на дихателните пътища от слаби, тежки или отпуснати меки тъкани нарушава дишането по време на сън. Състоянието е различно от централната сънна апнея, при която мозъкът понякога пропуска да каже на тялото да диша.

Има няколко начина за лечение на обструктивна сънна апнея, включително разчитане на орални устройства, които поддържат гърлото отворено по време на сън, редовно използване на CPAP или подобен апарат и подлагане на операции.

“Ако не лекувате обструктивната сънна апнея, нанасяте двоен удар по здравето си”, казва за CNN д-р Руди Танзи, професор по неврология. Недостатъчното количество качествен сън е свързано със стареенето на мозъка, а микрокървенията, които могат да възникнат, могат да увеличат риска от деменция в бъдеще.

Проучването, публикувано в списанието JAMA Network, е наблюдателно, което означава, че може да установи само, че обструктивната сънна апнея и микрокървенията са свързани, а не, че едното определено причинява другото.

Разпознавайте признаците на сънната апнея

Силното и често хъркане е добър индикатор. Ако партньорът ви забележи паузи в дишането ви, докато спите, или задъхване и задавяне, това е друг знак, че трябва да потърсите информация за сънна апнея.

Проблемите през деня също могат да бъдат признак. Сънливостта, проблемите с концентрацията, раздразнителността и повишеният глад са признаци, че може да не спите качествено и че може би е време да се прегледате за сънна апнея.

Нощното изпотяване е друг признак за сънна апнея, тъй като изследванията показват, че около 30% от хората с обструктивна сънна апнея съобщават за нощно изпотяване. Събуждането поне два пъти през нощта, скърцането със зъби и сутрешното главоболие също могат да показват проблем.

Премахването на сливиците помага при деца

Друго ново проучване доказва, че премахването на сливиците подобрява съня и дихателните резултати при деца с обструктивната сънна апнея (ОСА). Авторите работят с 233 деца (средна възраст 6,85 години) с тежка и много тежка ОСА (78% тежка).

Изследователите откриват значително подобряване на състоянието след операция за изваждане на сливиците. При 77% от децата сънят времето за сън се е увеличило.

Често задавани въпроси

Кога да се притеснявате за сънна апнея при деца? Ако детето ви хърка, спи с отворена уста, има липса на внимание и/или поведенчески проблеми, проблемът може да е обструктивна сънна апнея. Повечето деца не хъркат, така че ако детето хърка, помислете дали да не попитате Вашия лекар дали може да има проблем. Какво причинява сънна апнея при деца?

При децата най-честата причина за такова запушване са уголемените сливици и аденоиди (трета сливица). Тези жлези са разположени отзад и отстрани на гърлото. Те могат да станат твърде големи. Или инфекция може да причини подуване. Изчезва ли сънната апнея при децата?

Някои деца преодоляват сънната апнея. За други тя може да се превърне в състояние за цял живот (особено ако апнеята им е причинена от алергени или прекалено големи сливици). Ранното справяне с нея може да помогне на детето да избегне най-лошите странични ефекти, като увреждане на сърцето. Колко често се среща леката сънна апнея при децата?

Сред децата, обструктивната сънна апнея се среща при до 1% до 5% от всички възрасти, включително бебета, кърмачета, малки деца, деца, юноши и тийнейджъри. Обструктивната сънна апнея в детска възраст е най-често срещана между 2 и 6 години. С какво може да се сбърка със сънна апнея при деца?

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) често се диагностицира погрешно с нарушено дишане по време на сън при деца, тъй като и двете имат сходни симптоми. Децата с нарушено дишане по време на сън често се оплакват от сутрешно главоболие, хиперактивни са през деня и избягват да заспиват, докато не се почувстват значително уморени.