Качеството на съня при жените претърпява значителни промени през различните етапи от живота, като тези промени имат сериозни последствия за цялостното здраве.

Това показва ново проучване, представено на годишната среща на Американската асоциация на практикуващите медицински сестри (AANP).

Началото на различията: Пубертетът

Според експертите, разликите в качеството на съня между мъжете и жените започват още в пубертета. Д-р Нанет Александър обяснява, че началото на менструацията представлява критичен преходен момент за здравето на съня.

Снимка: Canva

„Нездравословните модели на сън, които започват в ранна юношеска възраст, могат да повлияят на качеството на живот на даден индивид и да имат последици за цялостното му здраве през целия му живот“, подчертава д-р Александър.

Хормонални контрацептиви и техните ефекти

В юношеството и ранната зрялост употребата на хормонални контрацептиви се свързва с 6% по-висока честота на нарушения на съня в сравнение с нехормоналните методи.

Въпреки че връзката между хормоналните контрацептиви и здравето на съня не е напълно изяснена, лекарите препоръчват внимателно наблюдение на пациентките, които започват или променят хормоналната си контрацепция.

Връзката между съня, плодовитостта и бременността

Качеството на съня играе ключова роля за репродуктивното здраве. Изследванията показват, че:

Нередовността на менструалния цикъл е свързана с намалена продължителност на съня и симптоми на безсъние.

Нарушаването на циркадния ритъм засяга плодовитостта чрез влияние върху хипоталамо-хипофизо-гонадната ос.

Работата на смени и по-кратката продължителност на съня увеличават риска от спонтанни аборти.

Предизвикателствата по време на бременност

През бременността между 50% и 75% от жените изпитват симптоми на безсъние. Крайностите в продължителността на съня, било прекалено дълъг, или прекалено кратък сън, са свързани с повишен риск от гестационен захарен диабет.

Нарушенията на съня по време на бременността могат да доведат до:

По-високи нива на спешни цезарови сечения.

Преждевременни раждания.

Депресивни симптоми.

Глюкозна непоносимост.

Гестационна хипертония.

Майчинството и влиянието върху съня

Първите три месеца от живота на бебето са периодът, в който майките спят най-малко. Жените с деца имат значително по-лошо здраве на съня в сравнение с тези без деца.

Снимка: Canva

Препоръки за подобряване на съня при майки

Д-р Александър споделя следните практични съвети:

Поддържайте постоянен график - колкото е възможно по-редовен режим на сън и събуждане.

Оптимизирайте средата - поддържайте спалнята тиха и тъмна.

Създайте рутина за лягане - включете практики за намаляване на стреса като медитация или йога.

Избягвайте стимуланти - никакъв кофеин или устройства със синя светлина преди лягане.

Персонализирайте подхода - създайте план за хигиена на съня, подходящ именно за вас.

Менопаузата и промените в съня

По време на перименопаузата колебанията в нивата на естроген значително нарушават съня поради ролята на този хормон в регулирането на телесната температура. Хормоналната заместителна терапия (ХЗТ) може да подобри качеството на съня при подходящи пациентки.

Лекарите препоръчват ХЗТ за облекчаване на симптомите на безсъние при жени в перименопауза, ако пациентката:

Е под 60-годишна възраст

Е в рамките на 10 години от менопаузата

Няма противопоказания

Ползите надвишават рисковете

Стареенето и нарушенията на съня

При възрастните жени проблемите със съня стават особено сериозни. Сред хората на възраст 65 години или повече жените са 1,7 пъти по-склонни да имат симптоми на безсъние, като до 40% от жените над 65 години страдат от този проблем.

Полифармацията като рисков фактор

„Като лекари, ние предписваме бета-блокери или други лекарства за лечение на заболявания, но пренебрегваме да помислим за времето на приемане на лекарствата и как те могат да повлияят на съня“, отбелязва д-р Александър.

Тя призовава за внимателна преценка на необходимостта от всяко лекарство и неговото време на прием за минимизиране на въздействието върху съня.

Съпътстващи заболявания, влияещи на съня

Различни медицински състояния засягат съня при жените по различен начин:

Снимка: Canva

Синдром на поликистозните яйчници (PCOS) - води до повишени нарушения на съня и забавено заспиване

Синдром на неспокойните крака - жените изпитват повече дистрес от симптомите

Нарколепсия - жените се нуждаят от повече време за диагноза и имат по-силна сънливост през деня

Обструктивна сънна апнея - проявява се с атипични симптоми като безсъние, умора и депресия

Безсъние - рисковото съотношение за жени спрямо мъже е 1,41

Здравето на съня при жените е сложен въпрос, който се променя драстично през различните етапи от живота. От пубертета до стареенето, хормоналните промени, житейските обстоятелства и съпътстващите заболявания оказват значително влияние върху качеството на съня.

Важно е жените и техните лекари да разбират тези особености, за да могат да предприемат подходящи мерки за подобряване на съня и цялостното здраве. Персонализираният подход към хигиената на съня, внимателното управление на лекарствата и своевременното лечение на съпътстващи заболявания са ключови елементи за постигане на качествен сън през целия живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.