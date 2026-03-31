Всяка пролет милиони хора се борят с хрема, кихане, сълзящи очи и запушен нос. Някои природни средства могат да помогнат за облекчаване на симптомите на алергия, наред с лекарствата за алергия без рецепта или с рецепта.

В тази статия разглеждаме 10 природни средства за спиране на алергиите, подкрепени от съвременни проучвания, и обясняваме кога е необходима спешна лекарска помощ.

Кои са симптомите на алергичната атака

Симптомите на алергична атака варират от леки до тежки, в зависимост от алергена и вида на алергията.

Леките пристъпи причиняват следните симптоми:

Лека копривна треска (уртикария)

Обрив

Хрема

Кихане

Сълзящи очи

По-тежките симптоми включват:

Болки в корема

Астматични пристъпи

Затруднено дишане, като хрипове и задъхване

Гадене

Ускорен пулс

Подуване

Повръщане

Кога алергията е спешен случай

Понякога алергичната реакция може да се превърне в тежко, животозастрашаващо спешно състояние, известно като алергичен шок (или анафилаксия). Отидете в спешното отделение или се обадете на 112, ако вие или ваш близък изпитате внезапна поява на:

Коремна болка

Тревожност

Дискомфорт в гърдите, стягане

Затруднено дишане, кашлица, хрипове, задъхване

Гадене или повръщане

Замаяност, световъртеж, загуба на съзнание

Тежки обриви със сърбяща уртикария, зачервена и сърбяща кожа

Подуване на лицето, очите или езика

Трудности с говора, объркване

Бърз или неравномерен пулс

10 природни средства за спиране на алергиите

1. Промивка на носа със солен разтвор

Промиването на носа с физиологичен (солен) разтвор е едно от най-добре проучените природни средства при алергичен ринит. Разтворът механично изчиства алергени, слуз и бактерии от носните проходи и намалява възпалението.

Според множество клинични проучвания, редовната употреба в продължение на до четири седмици значително облекчава симптомите при сенна хрема и алергичен ринит.

2. Бутербур (хибридна чобанка)

Бутербурът е растение, което съдържа активното съединение петазин, за което изследователите смятат, че инхибира възпалителни процеси в организма.

Проучвания показват, че бутербурът е толкова ефективен, колкото определени антихистамини при облекчаване на запушения нос и подобряване на дишането по време на алергична атака. Необходими са обаче допълнителни изследвания за потвърждение на резултатите.

3. Акупунктура при запушен нос

Акупунктурата включва стимулиране на специфични точки по тялото с тънки игли. Изследователите смятат, че тя активира противовъзпалителни пътища.

В мета-анализ от 2024 г. учените установяват, че акупунктурата ефективно намалява симптоми като запушен нос и сърбеж при пациенти с алергичен ринит.

4. Пробиотици за имунна система

Пробиотиците са живи микроорганизми, които поддържат баланса на чревния микробиом – пряко свързан с имунната система. Налице са доказателства, че пробиотиците могат да намалят симптомите на алергична астма и алергичен ринит, включително задух и запушен нос.

5. Спирулина при алергии

Спирулината е синьо-зелено водорасло, богато на витамини, антиоксиданти и противовъзпалителни вещества.

Някои изследвания показват, че то има няколко потенциални ползи:

Имунно здраве: Спирулината може да поддържа по-силна и здрава имунна система.

Антиоксидантни свойства: Тази добавка е антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане.

Противовъзпалителни свойства: Приемът на спирулина намалява възпалението (активността на имунната система), което може да помогне при алергични симптоми.

6. Коприва

Копривата се използва в медицината от над 2 000 години. Богата е на витамини и антиоксиданти, а нейните противовъзпалителни свойства могат да намалят симптомите, като хрема и запушен нос.

Ползите от копривата за здравето са:

Укрепване на имунната система

Помага за управление на кръвната захар

Подобряване на дихателното здраве

Подпомагане на здравето на сърцето и кръвообращението

Намаляване на възпалението

7. Кверцетин добавки

Кверцетинът е растителен флавоноид с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Среща се естествено в ябълки, лук, цитрусови плодове, броколи и зелен чай.

В проучване сред възрастни с алергичен ринит, добавките с кверцетин намаляват сърбежа на очите, запушения нос и подобряват съня и качеството на живот.

8. Масло от мента за запушен нос

Друг метод за справяне със симптоми, като запушен нос включва вдишване на етерично масло от ментол. Можете да вдишвате през носа от бутилка, с дифузер или чрез парен инхалатор.

Предварително проучване установява, че вдишването на екскракт от мента намалява възпалението и отока в носните проходи. Необходими са обаче допълнителни изследвания върху хора.

9. Витамин С

Витамин С, който се съдържа в цитруси, ябълки и зеле, е известен антиоксидант с имуномодулиращи свойства. Витамин С може да помогне при респираторни симптоми, астма и алергични реакции, наред с други потенциални ползи. Важно е да не надвишавате препоръчителния дневен прием без лекарски контрол.

10. Евкалипт

Евкалиптовото масло, извличано от дърво от Австралия, има антимикробни, противовъзпалителни и аналгетични (болкоуспокояващи) свойства. Прилагането му върху кожата при алергичен дерматит (обрив и сърбеж) може да осигури облекчение – показва проучване върху животни.

Природните средства за спиране на алергиите предлагат обещаващи резултати, подкрепени от научни проучвания. Въпреки това повечето изследвания са ограничени по мащаб и е необходима допълнителна научна работа.

Консултирайте се с Вашия лекар или алерголог, преди да започнете нов режим. Само специалист може да идентифицира алергена, да предпише подходящо лечение и да ви насочи как да комбинирате природните методи с медикаментозната терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

