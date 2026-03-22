Пролетта е тук, което означава, че освен по-топло време и красива природа, сезонът носи със себе си и някои често срещани пролетни заболявания.

Хрема, парене и сълзене на очите са сред най-честите симптоми. Много често срещани пролетни заболявания имат сходни симптоми, като например обикновена настинка, грип, синусови инфекции и пролетни алергии.

Идентифицирането на симптомите и диагностицирането на заболяванията са първите стъпки към това как да ги лекувате – което ви позволява да се насладите на по-здравословен и щастлив пролетен сезон.

Защо се разболявам, когато започне пролетта?

Околната среда силно влияе на цялостното ви здраве. Когато преминаваме от зима към пролет, промяната в температурите предоставя възможност за размножаване на вируси и бактерии, които след това могат да разпространяват заразни заболявания.

Освен това, пролетта е времето, когато виждаме как растенията започват да цъфтят за годината, което причинява много от най-често срещаните алергени, включително цветен прашец, мухъл и трева. По същество пролетта, макар и топла и красива, може да бъде и основната среда, позволяваща на всичко, което помага на болестите да процъфтяват.

Кои са най-често срещаните пролетни болести?

Вирусът, който виждаме най-често през пролетта, е човешкият риновирус (HRV), който причинява по-голямата част от обикновените настинки.

 

10 билки за стрес и тревожност: За какво помагат и как да ги използвате

 

Симптомите на настинка обикновено достигат пик в рамките на два до три дни и могат да включват:

  • Кихане
  • Запушен или течащ нос
  • Болки в гърлото
  • Кашлица
  • Натрупване на слуз

Въпреки че грипът е най-често срещан между декември и февруари, все още може да има висок риск от заразяване през пролетта. Тези симптоми са много подобни на тези на настинка, с добавени симптоми на телесна умора и болки, втрисане и температура.

Други често срещани пролетни заболявания, за които трябва да се внимава, включват:

  • Астма: Която причинява задух и стягане или болка в гърдите.
  • Конюнктивит: Вирусна или бактериална инфекция, която причинява зачервяване, дразнене и секреция в окото.
  • Синусови инфекции: Появяват се, когато течност се натрупва в пълните с въздух джобове на лицето (синусите) и причинява запушен и течащ нос, главоболие и болка или напрежение в лицето.
  • Лаймска болест: Бактериална инфекция, пренасяна от заразени кърлежи и причинява треска, главоболие, умора и кожен обрив.
  • Стрептокок А: Стрептокок А е често срещан вид бактерия. Инфекциите са по-чести при деца. Обикновено инфекциите със стрептокок А се лекуват лесно с антибиотици, но могат да причинят сериозни проблеми, наречени инвазивна стрептокок група А.

Как да разбера дали се разболявам или е алергия?

Симптомите на сенна хрема или алергия, като запушен или течащ нос, кашлица, сълзене на очите и кихане, също са симптоми, които наблюдаваме при много вирусни и бактериални заболявания. Това може да обърка самостоятелната диагноза.

Как английският бръшлян помага на белите дробове да „дишат”?

Обикновено сезонните алергии засягат главно горните дихателни пътища. Това означава, че обикновено ще изпитвате симптоми само в главата, лицето и гърлото. Тези симптоми могат да се влошат, когато прекарвате време навън, тъй като най-често срещаните алергени са цветен прашец, мухъл и трева.

Ако имате температура, болки в тялото или втрисане, затруднено дишане и умора, най-вероятно страдате от вирусно или бактериално заболяване, а не от алергии.

Както при всички необичайни симптоми, които може да изпитате през пролетта, най-добрият начин да ги диагностицирате е като посетите лекар. Идентифицирането на проблем е първата стъпка в установяването на причината за вашите симптоми.

Как може да предотвратите пролетните болести?

Най-добрият начин да останете здрави през пролетта е да прилагате превантивни здравни мерки, за да засилите имунната си система и да намалите шансовете си за разболяване.

Това включва: 

  • Редовно миене на ръцете
  • Избягване на докосване на носа, устата и очите
  • Здравословно хранене
  • Редовни упражнения
  • Редовно поставяне на ваксини

Също така трябва да се уверите, че климатикът и вентилационните устройства на вашия дом се поддържат чисти. Ако във вашия уред се развият мухъл, бактерии или други микроби, може да изпитате дразнещи симптоми и да увеличите шансовете си за разболяване.

Ако имате симптоми, които влияят на качеството на ежедневието ви, консултирайте се с вашия личен лекар. След това той може да работи с вас, за да установи източника на вашите симптоми и да намери лечение, което е най-подходящо за вас.

Ако обаче имате някакви животозастрашаващи симптоми, като задух, болка или тежест в гърдите, или висока температура, обадете се на 112 или отидете в най-близкото спешно отделение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

