Пролетта е тук, което означава, че освен по-топло време и красива природа, сезонът носи със себе си и някои често срещани пролетни заболявания.

Хрема, парене и сълзене на очите са сред най-честите симптоми. Много често срещани пролетни заболявания имат сходни симптоми, като например обикновена настинка, грип, синусови инфекции и пролетни алергии.

Идентифицирането на симптомите и диагностицирането на заболяванията са първите стъпки към това как да ги лекувате – което ви позволява да се насладите на по-здравословен и щастлив пролетен сезон.

Защо се разболявам, когато започне пролетта?

Околната среда силно влияе на цялостното ви здраве. Когато преминаваме от зима към пролет, промяната в температурите предоставя възможност за размножаване на вируси и бактерии, които след това могат да разпространяват заразни заболявания.

Освен това, пролетта е времето, когато виждаме как растенията започват да цъфтят за годината, което причинява много от най-често срещаните алергени, включително цветен прашец, мухъл и трева. По същество пролетта, макар и топла и красива, може да бъде и основната среда, позволяваща на всичко, което помага на болестите да процъфтяват.

Кои са най-често срещаните пролетни болести?

Вирусът, който виждаме най-често през пролетта, е човешкият риновирус (HRV), който причинява по-голямата част от обикновените настинки.

Симптомите на настинка обикновено достигат пик в рамките на два до три дни и могат да включват:

Кихане

Запушен или течащ нос

Болки в гърлото

Кашлица

Натрупване на слуз

Въпреки че грипът е най-често срещан между декември и февруари, все още може да има висок риск от заразяване през пролетта. Тези симптоми са много подобни на тези на настинка, с добавени симптоми на телесна умора и болки, втрисане и температура.

Други често срещани пролетни заболявания, за които трябва да се внимава, включват:

Астма: Която причинява задух и стягане или болка в гърдите.

Конюнктивит: Вирусна или бактериална инфекция, която причинява зачервяване, дразнене и секреция в окото.

Синусови инфекции: Появяват се, когато течност се натрупва в пълните с въздух джобове на лицето (синусите) и причинява запушен и течащ нос, главоболие и болка или напрежение в лицето.

Лаймска болест: Бактериална инфекция, пренасяна от заразени кърлежи и причинява треска, главоболие, умора и кожен обрив.

Стрептокок А: Стрептокок А е често срещан вид бактерия. Инфекциите са по-чести при деца. Обикновено инфекциите със стрептокок А се лекуват лесно с антибиотици, но могат да причинят сериозни проблеми, наречени инвазивна стрептокок група А.

Как да разбера дали се разболявам или е алергия?

Симптомите на сенна хрема или алергия, като запушен или течащ нос, кашлица, сълзене на очите и кихане, също са симптоми, които наблюдаваме при много вирусни и бактериални заболявания. Това може да обърка самостоятелната диагноза.

Обикновено сезонните алергии засягат главно горните дихателни пътища. Това означава, че обикновено ще изпитвате симптоми само в главата, лицето и гърлото. Тези симптоми могат да се влошат, когато прекарвате време навън, тъй като най-често срещаните алергени са цветен прашец, мухъл и трева.

Ако имате температура, болки в тялото или втрисане, затруднено дишане и умора, най-вероятно страдате от вирусно или бактериално заболяване, а не от алергии.

Както при всички необичайни симптоми, които може да изпитате през пролетта, най-добрият начин да ги диагностицирате е като посетите лекар. Идентифицирането на проблем е първата стъпка в установяването на причината за вашите симптоми.

Как може да предотвратите пролетните болести?

Най-добрият начин да останете здрави през пролетта е да прилагате превантивни здравни мерки, за да засилите имунната си система и да намалите шансовете си за разболяване.

Това включва:

Редовно миене на ръцете

Избягване на докосване на носа, устата и очите

Здравословно хранене

Редовни упражнения

Редовно поставяне на ваксини

Също така трябва да се уверите, че климатикът и вентилационните устройства на вашия дом се поддържат чисти. Ако във вашия уред се развият мухъл, бактерии или други микроби, може да изпитате дразнещи симптоми и да увеличите шансовете си за разболяване.

Ако имате симптоми, които влияят на качеството на ежедневието ви, консултирайте се с вашия личен лекар. След това той може да работи с вас, за да установи източника на вашите симптоми и да намери лечение, което е най-подходящо за вас.

Ако обаче имате някакви животозастрашаващи симптоми, като задух, болка или тежест в гърдите, или висока температура, обадете се на 112 или отидете в най-близкото спешно отделение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

