Как английският бръшлян помага на белите дробове да „дишат”?

Английският бръшлян, който расте по външните стени на някои сгради или се отглежда на закрито в саксия има сериозни ползи за респираторното здраве.

Потенциалните ползи от него включват пречистване на въздуха, подобрени дихателни проблеми и противовъзпалителни и антиоксидантни свойства.

Английският бръшлян произхожда от Европа и Азия, а листата му понякога се използват за приготвяне на екстракти за лекарства.

Какво представлява английският бръшлян

Известен още като обикновен бръшлян или Hedera helix, английският бръшлян е пълзящо вечнозелено растение, което може да вирее в студени и слабо осветени условия.

Листата на този вид бръшлян отдавна са ценени заради уникалните си лечебни свойства, пише healthline. В миналото растението е използвано за лечение на редица здравословни проблеми. То има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, а част от приложението му е за лечение на:

Астма

Бронхит

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Ползи за здравето от английския бръшлян

Някои от потенциалните ползи от английския бръшлян включват неговото противовъзпалително и антиоксидантно действие, както и ефектите му върху заболяванията на горните дихателни пътища.

Бръшлянът подобрява качеството на въздуха

Когато се отглежда на закрито като стайно растение, английският бръшлян помага за пречистването на въздуха. Всъщност той е едно от 10-те най-добри растения за пречистване на въздуха на НАСА.

Снимка: iStock

Проучване от 2005 г., установява, че за 12 часа бръшлянът премахва 78% от мухъла във въздуха в затворено помещение, действайки като естествен пречиствател на въздуха.

Може да помогне при кашлица

Голяма част от съществуващите изследвания върху английския бръшлян са свързани с ефектите му върху горните дихателни пътища. По-специално, бръшлянът може да бъде полезен за лечение на астма, бронхит, кашлица при деца и ХОББ – въпреки че са необходими по-силни доказателства, преди да може да бъде широко препоръчан.

Снимка: Istock.com

Самостоятелно или в комбинация с билките иглика и мащерка, бръшлянът може да предложи известно облекчение на кашлицата при инфекции на горните дихателни пътища и настинки.

Бръшлянът може да бъде особено полезен за подрастващите, тъй като много лекари препоръчват ограничаване на употребата на традиционни лекарства за кашлица при малки деца. Проучване отбелязва, че листата от бръшлян предлагат сравними ползи с ацетилцистеин, мощен антиоксидант.

Ефектите на английския бръшлян върху белите дробове и при предотвратяване на кашлица може да са свързани с противовъзпалителното му действие. Бръшлянът също така активира система в тялото, която предизвиква освобождаването на епинефрин.

Епинефринът, сред многото си ефекти, е бронходилататор, което означава, че разширява бронхите и бронхиолите (структури в белите дробове), позволявайки увеличен въздушен поток.

Противовъзпалителни и антиоксидантни свойства

Английският бръшлян е богат на полифеноли или растителни съединения, наречени сапонини и флавоноиди. Това са мощни противовъзпалителни и антиоксидантни съединения.

Екстракт от английски бръшлян предлага защитен ефект срещу диабет при плъхове, вероятно поради антиоксидантния му ефект - който му позволява да предотврати оксидативното увреждане на клетките.

Снимка: iStock

Проучване отбелязва противовъзпалителните ефекти на екстракта от листа на бръшлян в човешките белодробни клетки.

Трябва ли да отглеждате бръшлян у дома?

Дори ако английският бръшлян може потенциално да премахва някои замърсители на въздуха в помещенията, трябва ли да го внесете в дома си? Отговорът зависи от няколко фактора, включително дали имате домашни любимци или деца. Има два риска от това растение:

Бръшлянът може да е опасен за хората и домашните любимци

Листата и плодовете на английския бръшлян съдържат гликозид хедерин, който може да причини странични ефекти, вариращи от леки (диария и разширени зеници) до тежки (затруднено дишане, температура и липса на координация). Докато възрастен би знаел, че не трябва да консумира от стайното растение, малките деца и домашните любимци не го знаят.

При допир английският бръшлян може да причини дерматит

Дерматитът е общ термин, използван за описание на възпаление на кожата, характеризиращо се със сърбящ обрив върху подута, зачервена кожа. Потвърдените случаи на алергичен контактен дерматит обикновено се появяват, след като някой докосне английския бръшлян. Не всеки, който докосне английския бръшлян, ще изпита дерматит, но това е риск, който трябва да се има предвид.

Как да използвате английски бръшлян

Английският бръшлян изглежда много привлекателно, когато расте по външните стени на сградите и може да помогне за изолиране срещу ниски температури.

На закрито може да се отглежда като пречистващо въздуха стайно растение. Не се нуждае от много пряка светлина, така че е идеален за отглеждане в стая, освен ако нямате деца или домашни любимци, които могат да го докоснат или да се опитат да го изядат.

Като добавка можете да закупите капсули с екстракт от бръшлян. Предлага се и под формата на чай, както и сиропи за кашлица от листа от бръшлян.