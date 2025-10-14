Хомеопатия при кашлица: Лечение по естествен начин

Вируси, алергии, инфекции и киселинен рефлукс са само няколко възможни причини за кашлица. Има много различни начини за справяне със симптомите на кашлица, включително природни средства и хомеопатия.

Те не заместват традиционната медицина, но могат да облекчат симптомите и в по-малко тежки случаи да доведат до облекчение.

Кашлицата е сред най-често срещаните състояния, за които хората търсят хомеопатична помощ. Хомеопатичните лекарства често бързо облекчават обикновена остра кашлица и са ефективни в комбинация с домашно лечение.

Какво представлява хомеопатията?

Хомеопатията е вид алтернативна медицина, основана на убеждението, че тялото може да се самолекува. Разработена в края на 18 век в Германия, хомеопатията използва малки количества естествени вещества, като растения и минерали, за да задейства лечебния процес.

Основно вярване зад хомеопатията е „подобното се лекува с подобно“. С други думи, нещо, което причинява симптоми при здрав човек, може – в много малка доза – да лекува заболяване с подобни симптоми. Това е предназначено да задейства естествените защитни сили на организма.

Например, червеният лук може да накара очите ви да сълзят и носа ви да тече. Затова се използва в хомеопатични лекарства за алергии и настинки, пише webmd.

Популярни хомеопатични лекарства за кашлица

Хомеопатията и домашното лечение често помагат при кашлица. Запознайте се с най-добрите хомеопатични средства и научете за кой вид кашлица са подходящи според peacehealth.org.

Бриония (Дива тиква)

Това лекарство облекчава суха и болезнена кашлица, със сухо гърло и силна жажда. Кашлицата се предизвиква от говорене, а болката се облекчава от неподвижност или силен натиск върху гръдния кош.

Фосфор

Този минерал под формата на лекарство помага, когато човек изпитва дрезгавост и деряща кашлица или настинка, която бързо се разпространява към гърдите. Кашлицата може да се влоши от говорене, смях и излагане на студен въздух. Това лекарство често се използва при загуба на гласа и ларингит.

Пулсатила

Това растение облекчава влажна кашлица с гъсти, жълтеникави храчки, която се влошава в легнало положение.

Румекс криспус (Къдрав лапад)

Това лекарство облекчава сухата кашлица, предизвикана от вдишване на студен въздух, с усещане за дразнене в гърлото и гъделичкане над гръдната кост, между двете ключици.

Аконит напелус

Лекарството е подходящо, когато кашлицата се е появила внезапно – често от излагане на студен вятър или след травматично преживяване. Кашлицата е вероятно да бъде остра, суха и постоянна. Може да започне по време на сън и да събуди човека или може да започне, когато човек премине от хладно на по-топло място.

Снимка: iStock

Беладона

Кашлица, която се появява внезапно, често с усещане за гъделичкане в гърлото, е силно показание за това лекарство. Кашлицата е интензивна и натрапчива. Усещания за топлина, зачервено лице и разширени зеници често се наблюдават, когато е необходимо това лекарство.

Лайка

Суха, силна, деряща кашлица, която започва след излагане на вятър или след превъзбуда и гняв, може да е индикация за нужда от прием на лайка. Кашлицата често се влошава привечер и може да продължи през нощта. Лайката е полезна и при астматични пристъпи.

Дросера

Това лекарство облекчава сухата кашлица, влошена през нощта и от топлината на леглото, предизвикана от говорене или смях, с чувство на гъделичкане в гърлото.

Хомеопатия и домашни средства

При кашлица и опит за лечение без медикаменти е добре хомеопатията да се комбинира с домашни средства. Доказано е, че медът е по-добър от обичайното лечение, както по отношение на потискането на кашлицата, така и по отношение на предотвратяването на необходимостта от антибиотици, пише Medicalnewstoday.

Пиенето на различни топли напитки може да облекчи симптомите на кашлица. Топлите напитки, които могат да бъдат успокояващи сa: бульони, билкови чайове, безкофеинов черен чай, гореща вода с мед и джинджифил и други.

Снимка: Canva

Мокра кашлица, която произвежда слуз или храчки, може да се подобри с пара. За да изпробвате този метод, човек трябва да вземе горещ душ или вана и да позволи на банята да се напълни с пара. Трябва да останете в тази пара за няколко минути, докато симптомите отшумят или отслабнат.

Хората отдавна използват гаргара със солена вода, за да облекчат болки в гърлото и симптоми, свързани с обикновена настинка. Те могат също така да помогнат за облекчаване на болката при кашлица.

Кога да се консултирате с лекар?

Добре е да отидете на преглед, ако следните симптоми съпътстват кашлицата:

Зелени или жълти храчки с неприятна миризма

Втрисане

Дехидратация

Температура над 38°C

Температура, която продължава повече от 3 дни

Слабост

Кашлица, която продължава дълго време или се повтаря

Често задавани въпроси

Натуропатията същото ли е като хомеопатията?

Не, натуропатията и хомеопатията са различни. Хомеопатията има за цел да лекува състояния с разредени естествени вещества, за да насърчи тялото да се самолекува. При натуропатията идеята е да се отстрани проблемът в корена, като същевременно се включат неща като упражнения и прием на достатъчно хранителни вещества. Холистичната медицина същото ли е като хомеопатичната медицина?

Не, холистичната медицина не е същото като хомеопатичното лекарство. Но те могат да бъдат свързани. Холистичната медицина е по-широк термин - тя се фокусира върху целия човек, а не само върху един аспект. Така например, холистичният подход към медицината разглежда ума, тялото и духа. Хомеопатичните продукти могат да бъдат част от холистичен подход към медицината. Регулирани ли са хомеопатичните лекарства?

Никой хомеопатичен продукт не е одобрен за лечение на състояния.