Хомеопатия при кашлица: Лечение по естествен начин

Вируси, алергии, инфекции и киселинен рефлукс са само няколко възможни причини за кашлица. Има много различни начини за справяне със симптомите на кашлица, включително природни средства и хомеопатия.
Те не заместват традиционната медицина, но могат да облекчат симптомите и в по-малко тежки случаи да доведат до облекчение.
Кашлицата е сред най-често срещаните състояния, за които хората търсят хомеопатична помощ. Хомеопатичните лекарства често бързо облекчават обикновена остра кашлица и са ефективни в комбинация с домашно лечение.
Какво представлява хомеопатията?
Хомеопатията е вид алтернативна медицина, основана на убеждението, че тялото може да се самолекува. Разработена в края на 18 век в Германия, хомеопатията използва малки количества естествени вещества, като растения и минерали, за да задейства лечебния процес.
Основно вярване зад хомеопатията е „подобното се лекува с подобно“. С други думи, нещо, което причинява симптоми при здрав човек, може – в много малка доза – да лекува заболяване с подобни симптоми. Това е предназначено да задейства естествените защитни сили на организма.
Например, червеният лук може да накара очите ви да сълзят и носа ви да тече. Затова се използва в хомеопатични лекарства за алергии и настинки, пише webmd.
Популярни хомеопатични лекарства за кашлица
Хомеопатията и домашното лечение често помагат при кашлица. Запознайте се с най-добрите хомеопатични средства и научете за кой вид кашлица са подходящи според peacehealth.org.
Бриония (Дива тиква)
Това лекарство облекчава суха и болезнена кашлица, със сухо гърло и силна жажда. Кашлицата се предизвиква от говорене, а болката се облекчава от неподвижност или силен натиск върху гръдния кош.
Фосфор
Този минерал под формата на лекарство помага, когато човек изпитва дрезгавост и деряща кашлица или настинка, която бързо се разпространява към гърдите. Кашлицата може да се влоши от говорене, смях и излагане на студен въздух. Това лекарство често се използва при загуба на гласа и ларингит.
Пулсатила
Това растение облекчава влажна кашлица с гъсти, жълтеникави храчки, която се влошава в легнало положение.
Румекс криспус (Къдрав лапад)
Това лекарство облекчава сухата кашлица, предизвикана от вдишване на студен въздух, с усещане за дразнене в гърлото и гъделичкане над гръдната кост, между двете ключици.
Аконит напелус
Лекарството е подходящо, когато кашлицата се е появила внезапно – често от излагане на студен вятър или след травматично преживяване. Кашлицата е вероятно да бъде остра, суха и постоянна. Може да започне по време на сън и да събуди човека или може да започне, когато човек премине от хладно на по-топло място.
Беладона
Кашлица, която се появява внезапно, често с усещане за гъделичкане в гърлото, е силно показание за това лекарство. Кашлицата е интензивна и натрапчива. Усещания за топлина, зачервено лице и разширени зеници често се наблюдават, когато е необходимо това лекарство.
Лайка
Суха, силна, деряща кашлица, която започва след излагане на вятър или след превъзбуда и гняв, може да е индикация за нужда от прием на лайка. Кашлицата често се влошава привечер и може да продължи през нощта. Лайката е полезна и при астматични пристъпи.
Дросера
Това лекарство облекчава сухата кашлица, влошена през нощта и от топлината на леглото, предизвикана от говорене или смях, с чувство на гъделичкане в гърлото.
Хомеопатия и домашни средства
При кашлица и опит за лечение без медикаменти е добре хомеопатията да се комбинира с домашни средства. Доказано е, че медът е по-добър от обичайното лечение, както по отношение на потискането на кашлицата, така и по отношение на предотвратяването на необходимостта от антибиотици, пише Medicalnewstoday.
Пиенето на различни топли напитки може да облекчи симптомите на кашлица. Топлите напитки, които могат да бъдат успокояващи сa: бульони, билкови чайове, безкофеинов черен чай, гореща вода с мед и джинджифил и други.
Мокра кашлица, която произвежда слуз или храчки, може да се подобри с пара. За да изпробвате този метод, човек трябва да вземе горещ душ или вана и да позволи на банята да се напълни с пара. Трябва да останете в тази пара за няколко минути, докато симптомите отшумят или отслабнат.
Хората отдавна използват гаргара със солена вода, за да облекчат болки в гърлото и симптоми, свързани с обикновена настинка. Те могат също така да помогнат за облекчаване на болката при кашлица.
Кога да се консултирате с лекар?
Добре е да отидете на преглед, ако следните симптоми съпътстват кашлицата:
- Зелени или жълти храчки с неприятна миризма
- Втрисане
- Дехидратация
- Температура над 38°C
- Температура, която продължава повече от 3 дни
- Слабост
- Кашлица, която продължава дълго време или се повтаря
----------------------------------------
Често задавани въпроси
Натуропатията същото ли е като хомеопатията?Не, натуропатията и хомеопатията са различни. Хомеопатията има за цел да лекува състояния с разредени естествени вещества, за да насърчи тялото да се самолекува. При натуропатията идеята е да се отстрани проблемът в корена, като същевременно се включат неща като упражнения и прием на достатъчно хранителни вещества.
Холистичната медицина същото ли е като хомеопатичната медицина?Не, холистичната медицина не е същото като хомеопатичното лекарство. Но те могат да бъдат свързани. Холистичната медицина е по-широк термин - тя се фокусира върху целия човек, а не само върху един аспект. Така например, холистичният подход към медицината разглежда ума, тялото и духа. Хомеопатичните продукти могат да бъдат част от холистичен подход към медицината.
Регулирани ли са хомеопатичните лекарства?Никой хомеопатичен продукт не е одобрен за лечение на състояния.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.