Свободният достъп до витамини и хранителни добавки превръща самолечението в масова практика. Но излишъкът от витамини далеч не е безобиден.

Според последни данни от Stanford Medicine, все повече хора вярват в мита, че „колкото повече витамини, толкова по-добре” или че натуралните добавки са напълно безопасни. Действителността обаче е много по-сложна и потенциално опасна.

Снимка: Canva

Мит №1: „Повече витамини означава по-добро здраве”

Това е може би е най-разпространеното и най-опасното заблуждение за витамините и хранителните добавки. Американската медицинска асоциация (AMA) категорично обяснява, че повечето хора с балансирана диета изобщо не се нуждаят от допълнителни витамини.

Според проучване, публикувано в Nature/Lab Med, токсичността от витамин D, макар и рядка, е сериозно състояние, често причинено от грешки в дозирането на течни форми на добавки. Основният симптом е хиперкалциемия (прекомерен калций в кръвта) и може да доведе до бъбречни камъни и калцификация на меките тъкани.

Рисковете от мастноразтворимите витамини

За разлика от водноразтворимите витамини (C и B-комплекс), които се изхвърлят чрез урината, мастноразтворимите витамини A, D, E и K се натрупват в мастната тъкан и черния дроб. При продължителен прием на високи дози те стават токсични.

Снимка: Canva

Мит №2: „Натуралните добавки винаги са безопасни”

Много потребители смятат, че ако нещо е „натурално”, то автоматично е безвредно. Това е далеч от истината.

Витамин А в прекомерни количества може да причини сериозни увреждания. Според MSD Manual, хроничната токсичност възниква при прием на над 25 000 IU дневно за продължителен период. Симптомите включват:

Болки в костите;

Алопеция (косопад);

Увреждане на черния дроб, включително цироза.

Проучване от PubMed Central обяснява механизма, по който излишъкът от витамин А активира звездните клетки в черния дроб, което води до състояние, при което здравата тъкан се заменя с фиброзна тъкан.

Мит №3: „Добавките могат да заменят лошото хранене”

Експертите от Stanford Medicine категорично опровергават това твърдение. Хранителните добавки не могат да компенсират нездравословна диета, богата на преработени храни, захар и наситени мазнини.

Освен това, много храни вече са фортифицирани (обогатени) с витамини - зърнени храни, мляко, сокове. Добавянето на мултивитамини към такава диета може неволно да доведе до предозиране.

Проблемът с усвояването

Синтетичните витамини понякога не се усвояват от организма по същия начин като естествените, получени от храната. Според AMA, биодостъпността на някои синтетични форми е значително по-ниска, което означава, че дори и при висок прием, организмът може да не ги използва ефективно.

Мит №4: „Витамин Е е безобиден антиоксидант’

Витамин Е се рекламира широко за своите антиоксидантни свойства и ползи за имунитета. Но високите дози крият сериозна опасност.

Според StatPearls/NCBI, витамин Е във високи дози (над 1000 mg/ден) действа като антикоагулант и може да доведе до:

Сериозни кръвоизливи;

Хеморагичен инсулт;

Антагонизъм с витамин К (който е отговорен за съсирването на кръвта).

Особено рискови са комбинациите с кръворазреждащи медикаменти като аспирин или варфарин.

Снимка: Canva

Мит №5: „Всички форми на витамините са еднакви”

Не всички форми на витамините са еднакво безопасни. Според Allied Academies, натуралните форми на витамин К (K1 и K2) рядко са токсични, но синтетичните форми като Менадион могат да причинят:

Хемолитична анемия (разрушаване на червените кръвни клетки);

Жълтеница, особено при новородени.

Хипервитаминоза: Скритата епидемия

Хипервитаминозата е състояние на прекомерно натрупване на витамини в организма и е все по-често срещан проблем в ерата на масовото самолечение.

Проучване на PMC (PubMed Central) за витамин D токсичност подчертава, че макар да е рядко, това състояние може да бъде изключително сериозно, включително калцификация на меките тъкани и необратими бъбречни увреждания.

Кой е в риск?

Най-уязвими са:

Хора, приемащи мултивитамини без медицинска консултация;

Възрастни хора с множество добавки;

Спортисти, използващи протеинови шейкове с добавени витамини.

Майки, даващи на децата си неконтролирано витамини.

Балансът е ключът

Митовете за здравето, особено тези около витамините и хранителните добавки, могат да имат сериозни последици. Истината е, че повечето хора могат да получат всички необходими витамини от балансирана диета без нужда от добавки.

Консултирайте се винаги с вашия лекар преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки, особено ако приемате медикаменти или имате хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

