Пролетта е тук, денят е по-дълъг, има повече дневна светлина, но вие се чувствате изморени и отпаднали. Пролетната умора е феномен, познат на милиони хора, но едва сега науката го изследва задълбочено.

Резултатите, публикувани в Journal of Sleep Research, са изненадващи: пролетната умора може да е по-скоро културен, отколкото биологичен феномен.

Разберете какво всъщност стои зад нея, защо сме по-уморени пролетта, как пролетта влияе на здравето ни и – най-важното – какво можем да направим, за да се чувстваме добре.

Пролетна умора: Мит или истински синдром?

Според ново проучване на Базелския университет и университета в Берн, публикувано през месец март 2026 година, отговорът е по-скоро мит. Изследователите проследяват 418 участници в продължение на 1 година, като събират информация на всеки шест седмици колко уморени се чувстват, спи ли им се през деня и какво е качеството на съня им.

Изводът е показателен: данните не потвърждават, че хората са обективно по-уморени пролетта в сравнение с останалите сезони. Нито скоростта на удължаване на деня, нито конкретният месец са оказвали влияние върху нивото на изтощение.

„В началото на проучването около половината участници заявиха, че страдат от пролетна умора. Това трябваше да се отрази и в данните – но не се отрази", коментира д-р Кристин Блуме, ръководител на изследването.

Изследователите тълкуват това разминаване между субективното усещане и измеримите данни като знак, че пролетната умора е по-скоро културно обусловен феномен, отколкото реален сезонен синдром. Тъй като за него съществува утвърден термин, хората са склонни да обръщат повече внимание на умората си именно напролет и да я интерпретират по този начин.

Защо обаче сме по-уморени през пролетта?

Макар че обективните данни не потвърждават сезонно увеличение на умората, науката открива редица физиологични механизми, които могат да допринасят за субективното усещане за изтощение.

Хормонални промени

През зимата тялото произвежда повече мелатонин – хормонът на съня – заради по-малкото дневна светлина. С удължаването на пролетните дни нараства производството на серотонин – хормонът на настроението. Тази бърза хормонална смяна може временно да дестабилизира енергийния баланс.

Нарушаване на циркадния ритъм

Повече светлина вечер затруднява заспиването, а сутринта тялото по-бавно спира производството на мелатонин. Резултатът: дезориентиран вътрешен часовник и усещане за сънливост въпреки достатъчния сън.

Витаминен и минерален дефицит

Зимното хранене често е бедно на витамини C, D и B група, както и на минерали като желязо и магнезий. Именно тези дефицити натоварват допълнително организма по времето на прехода.

Сезонни алергии

Повишеното количество прашец може да предизвика алергични реакции – възпаление, запушен нос и мозъчна мъгла – които директно допринасят за умората.

Очаквания срещу реалност

Д-р Блуме посочва и психологически фактор: „Пролетта носи очакване за по-голяма активност. Ако не можем да го изпълним, разривът между очакванията и субективното ниво на енергия може да бъде много голям." Пролетната умора се превръща в удобно, социално прието обяснение.

Как пролетта влияе на здравето и на психиката?

Според специалисти от Georgetown Behavioral Health Institute, пролетната умора не е само физически феномен – тя има и психично измерение.

Биологичните промени, свързани с прехода между сезоните, могат да отключат тревожност, промени в настроението и дори депресивни симптоми.

Промените в циркадния ритъм водят до емоционална нестабилност .

Ниската енергия затруднява мотивацията и поражда чувство за вина .

При хора с вече съществуваща тревожност или депресия сезонните промени могат да засилят симптомите .

Какво можем да направим?

Д-р Блуме препоръчва прости, но ефективни мерки, за да намалим умората:

Излагайте се на дневна светлина – особено сутринта, за да синхронизирате вътрешния си часовник.

Движете се редовно – дори лека разходка стимулира кръвообращението и производството на серотонин.

Спазвайте редовен режим на сън – лягайте и ставайте по едно и също време.

Хранете се балансирано – набавяйте витамини C, D, B и минерали (желязо, магнезий).

Пийте достатъчно вода – дори лека дехидратация увеличава умората.

Управлявайте алергиите – ако прашецът е проблем, консултирайте се с лекар.

Кога да потърсим помощ от специалист?

Ако умората продължава повече от няколко седмици, пречи на ежедневието или е придружена от симптоми на депресия или тревожност, е препоръчително да се потърси лекарска помощ.

Сигнали за внимание включват:

Постоянна липса на енергия въпреки промените в начина на живот

Затруднена концентрация

Промени в апетита или съня

Чувство на безнадеждност или раздразнителност

Макар че според последните научни данни пролетната умора е по-скоро субективен и културен феномен, отколкото биологична диагноза, усещането за изтощение през преходния сезон е реално за мнозина.

Ключът към преодоляването на този период се крие в синхронизирането на вътрешния ни часовник чрез повече дневна светлина, движение и пълноценно хранене, вместо в пасивното изчакване на промяната.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако умората продължава повече от няколко седмици или е придружена от тревожност и потиснатост, за да изключите по-сериозни дефицити или здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници