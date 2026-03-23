Параксантинът е най-новата алтернатива на кафето, за която се твърди, че повишава енергията ви без нежелани странични ефекти.

Параксантинът е съединение, което тялото произвежда естествено, когато разгражда кофеина и напоследък започва да се появява в енергийните напитки и дори в някои кафе продукти като потенциална алтернатива на кофеина.

Обяснението е следното – тъй като параксантинът е отговорен за много от стимулиращите ефекти на кофеина, след като е метаболизиран, директната употреба на съединението може да доведе до подобна бдителност с по-малко сърдечно-съдови, стомашно-чревни, сънливи и тревожностни странични ефекти в сравнение с кофеина.

Някои компании дори вече експериментират със съединението, позиционирайки го като различен начин за постигане на бодрост, без да се разчита на кофеин, т.е. без

Някои ранни изследвания показват, че параксантинът може да подобри значително умствената дейност.

Какво е параксантин?

Параксантинът е метаболит на кофеина, което означава, че когато приемаме кофеин, част от него (приблизително 80%) се разгражда до параксантин в тялото ни, обяснява Меган Роу, магистър, регистриран диетолог в медицинския център „Провидънс Сейнт Джуд“.

Снимка: Canva

„Метаболитът на параксантина има по-кратък полуживот от самия кофеин (което означава, че остава в тялото за по-малко време), което също води до по-малко интензивна стимулация и други симптоми на кофеинова токсичност, като например нервност или тревожност, енергиен срив или учестен пулс“, разяснява експертът.

Подобно на кофеина, параксантинът действа като стимулант, като блокира аденозиновите рецептори в мозъка, които сигнализират за умора, помагайки ви да се чувствате по-будни и фокусирани.

Какви са потенциалните ползи?

Тъй като се смята, че параксантинът и кофеинът действат с различна интензивност в организма, изследователите проучват дали той може да бъде разумна алтернатива на кофеина за чувство на бодрост, енергия и подобряване на спортните постижения.

Въпреки че изследванията са ограничени, някои ранни проучвания показват, че параксантинът може да предложи когнитивни ползи, които често се приписват на кофеина, но са много по-значими при равни дози, като например:

Подобрено време за реакция

По-дълъг период на внимание

Невропротективни свойства

Някои проучвания също така показват, че параксантинът има по-малко сърдечно-съдови, стомашно-чревни, сънливи и тревожностни странични ефекти в сравнение с кофеина.

„Всички тези когнитивни ползи от параксантина го правят да изглежда като чудесна алтернатива на стандартния кофеин, но той изобщо не се среща самостоятелно в храните“, казват експертите.

Снимка: Canva

„Единственият начин да имате параксантин в тялото си е да консумирате източници на кофеин или да го приемате под формата на добавки”, добавят те.

Параксантиновите напитки добър избор ли са?

Въпреки че единственият начин да се консумира параксантин без кофеин е под формата на добавка, изследванията върху параксантина като добавка са все още сравнително нови, така че няма стандартни насоки за дозиране.

„Видях няколко нови продукта на пазара, които съдържат параксантин и го рекламират като здравословна енергийна напитка“, споделя диетологът Меган Роу и добавя: „Но много от тях имат списък с други съставки, включително добавена захар, които ме карат да се съмнявам в потенциалните ползи от параксантина.“

Въпреки че някои проучвания показват, че параксантинът има по-малко странични ефекти в сравнение с кофеина, специалистите отбелязват, че той все пак е стимулант.

Следователно, не се препоръчва за деца или по време на бременност и кърмене. Хора, които са чувствителни към стимуланти, приемат лекарства или управляват здравословни проблеми, трябва да се консултират със своя лекар или регистриран диетолог, преди да го опитат.

В допълнение към енергийните напитки, вече има някои кафе продукти, съставени от кафеени зърна, на които е извлечен кофеинът и е добавен параксантин.

Снимка: Pexels

„Въпреки че не съм виждала проучвания, проведени с тези продукти, нито пък съм ги пробвала сама, това биха били единствените продукти, които може би си струва да се опитат от тези, които обичат вкуса и енергийния тласък на кафето, но изпитват тревожност, нервност или учестен пулс от него и искат алтернатива“, казва диетологът.

Безопасен ли е параксантинът

Освен потенциалните му ефекти върху бдителността и работоспособността, остава открит въпросът колко безопасен е параксантинът.

Ранните лабораторни изследвания показват, че съединението не уврежда ДНК и изглежда относително безопасно при стандартни токсикологични тестове върху животни. Тези открития са окуражаващи.

Те обаче все още се основават до голяма степен на проучвания върху животни, а не на дългосрочни изследвания върху хора, а съществуват много по-малко проучвания върху хора в сравнение с десетилетията изследвания, налични за кофеина.

Регулаторните органи все още го оценяват. В Европа параксантинът в момента се оценява като „нова храна“. Публичното резюме на този преглед отбелязва, че малки, краткосрочни проучвания при възрастни, включващи дози до 200 мг на ден в продължение на една седмица, са понесени добре.

Тъй като много хора консумират стимуланти ежедневно чрез кафе, чай или енергийни напитки, дори малки разлики в начина, по който тези съединения влияят на съня, сърдечната честота или метаболизма, могат да имат значение с течение на времето.

Засега е разумно параксантинът да се третира подобно на кофеина. Използвайте най-ниската ефективна доза, избягвайте го в края на деня, не го комбинирайте с други стимуланти и предпазвайте съня и възстановяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници