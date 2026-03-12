Една чаша кафе за някои хора е бърз начин за разсънване и освежаване, но за други може да доведе до нервност, безсъние или повишен стрес. Този добре познат ежедневен стимулант има сложен ефект върху организма, а реакцията към него се оказва силно индивидуална.

Но въпреки че много хора използват кафето за повишаване на концентрацията и енергията, ефектът на кофеина върху здравето може да бъде много различен. Нови изследвания показват, че причините се крият в генетиката, навиците и начина, по който тялото метаболизира кофеина.

Снимка: Canva

Как кофеинът влияе на мозъка и тялото

След като човек изпие кафе или друга напитка с кофеин, веществото се абсорбира много бързо в организма.

Според изследвания, цитирани от Discover Magazine, първите следи от кофеин достигат мозъка в рамките на 2-5 минути, а максималната концентрация в кръвта се наблюдава между 45 и 90 минути след консумация.

Основният механизъм на действие е свързан с молекула, наречена аденозин.

Ролята на аденозина

През деня в мозъка постепенно се натрупва аденозин – химично вещество, което:

сигнализира на организма, че е време за почивка;

забавя активността на нервните клетки;

увеличава усещането за сънливост.

Кофеинът има структура, сходна с аденозина, което му позволява да се свързва със същите рецептори в мозъка. Но вместо да предизвика сънливост, той блокира аденозина, което води до:

повишена бдителност и концентрация;

чувство за освежаване и енергия;

повишено отделяне на адреналин;

по-силен ефект на допамин, свързан с доброто настроение.

Това е причината кофеинът да се използва толкова често за разсънване и повишаване на продуктивността.

Снимка: Freepik

Защо някои хора реагират по-силно на кофеина

Въпреки че кофеинът действа по сходен начин при всички хора, интензивността на ефекта може да варира значително.

Според експертите това се дължи на комбинация от два основни фактора:

навиците на консумация;

генетичните различия.

Навиците създават толеранс към кофеина

Както при много други стимуланти, организмът може да развие толеранс към кофеина.

Какво се случва, когато човек редовно приема кофеин:

Кофеинът блокира аденозиновите рецептори в мозъка. Организмът компенсира, като създава повече рецептори. За да се постигне същият ефект, е необходимо по-голямо количество кофеин.

Според изследвания частичен толеранс може да се развие само за няколко седмици редовна консумация.

Хората, които пият три или повече чаши кафе дневно, често развиват и по-бърз метаболизъм на кофеина, тъй като черният дроб увеличава активността на ензима CYP1A2, който разгражда кофеина.

Това означава, че при тях стимулиращият ефект продължава по-кратко, което може да доведе до желание за още кафе през деня.

Снимка: Canva

Генетиката: Ключовият фактор

Освен навиците, реакцията към кофеина е силно повлияна и от генетичните различия между хората.

Макар че човешката ДНК е 99,9% идентична, малките вариации. наречени генетични полиморфизми, могат да определят как организмът реагира на различни вещества, включително кофеина.

Основни гени, които влияят на реакцията към кофеина

1. Гените на аденозиновите рецептори

Вариации в тези гени могат да направят човек:

по-чувствителен към кофеина;

или по-устойчив на неговите ефекти.

Затова някои хора изпитват тревожност, ускорен пулс или безсъние дори след малко количество кафе. Други могат спокойно да изпият кафе вечер, без това да повлияе на съня им.

2. Генът CYP1A2

Този ген контролира ензима, който разгражда кофеина в черния дроб.

Той разделя хората на две групи:

бързи метаболизатори – кофеинът се разгражда бързо;

бавни метаболизатори – кофеинът остава по-дълго в организма.

Според някои изследвания бавният метаболизъм може да увеличи риска от сърдечни проблеми, ако се консумира голямо количество кофеин.

Възможни странични ефекти от кофеина

Макар че умерената консумация на кафе обикновено се счита за безопасна, при някои хора кофеинът може да предизвика нежелани реакции.

Сред най-честите са:

повишен стрес и тревожност;

безсъние;

сърцебиене;

главоболие;

дехидратация при прекомерна консумация.

Тези ефекти са по-вероятни при хора, които са по-чувствителни към кофеина или го метаболизират по-бавно.

Снимка: iStock

Какво означава това за ежедневната консумация на кафе

Научните данни показват, че няма универсална реакция към кофеина. Ефектът на кофеина върху здравето зависи от:

генетичните особености;

честотата на консумация;

количеството кофеин;

индивидуалната чувствителност;

фактори като стрес, сън и начин на живот.

Затова е напълно нормално двама души да реагират коренно различно на една и съща напитка.

Кофеинът остава един от най-популярните стимуланти в света и за много хора е важна част от ежедневието – от сутрешното разсънване до следобедното освежаване.

Научните изследвания показват, че ефектът на кофеина върху здравето е силно индивидуален и се влияе от генетика, навици и метаболизъм. Докато при едни хора кафето подобрява концентрацията и настроението, при други може да предизвика стрес, безсъние или нервност.

Ако забелязвате силна чувствителност към кофеина или нежелани реакции, можете да обсъдите навиците си с медицински специалист и да научите повече за начина, по който организмът ви реагира на него.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

