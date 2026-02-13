Сутрешното кафе е ритуал за милиони хора, но нови научни данни поставят под въпрос един от най-разпространените навици. Експерти предупреждават, че кофеинът, приет на празен стомах веднага след събуждане, може да повлияе на естествения пик на кортизола, който регулира енергията, стресовия отговор и метаболизма.

Какво представлява кортизолът и защо е важен сутрин

Кортизолът е хормонът, който подпомага събуждането, концентрацията и адаптацията към стрес. Нивата му естествено се покачват 30-45 минути след събуждане, за да ни ободрят.

Според проучвания в областта на ендокринологията приемът на кофеин по време на този естествен пик може да усили отделянето на стресови хормони, вместо да осигури стабилна енергия.

Снимка: iStock

Кафето и кръвната захар: какво показват данните

Според специалисти по хранене, анализиращи ефекта на кофеина върху метаболизма, черното кафе само по себе си рядко повишава значително кръвната захар.

Диетологът Лорън Манейкър, M.S., RDN, LD, CLEC, CPT обяснява, че „самото кафе обикновено не води до значително покачване на кръвната захар.“ Тя подчертава, че добавките като сиропи, захар и сметана, могат да причинят временни глюкозни пикове.

Нутриционистът Катлийн Бенсън, CSSD, CPT, RDN допълва, че „кофеинът може да повиши кръвната захар при някои хора, защото стимулира освобождаването на хормони, които казват на черния дроб да отдели допълнителна глюкоза.“

Този ефект не се проявява при всички и зависи от чувствителността към кофеин и количеството приета напитка.

Снимка: Pexels

Кафе на гладно и стомахът: какво се случва

Кафето стимулира отделянето на стомашна киселина. Когато се пие без храна, липсват хранителни вещества като протеин, мазнини и фибри, които иначе балансират метаболитния отговор.

Бенсън предупреждава, че „приемането на кофеин на празен стомах може да доведе до по-рязко покачване на кръвната захар, защото няма хранителни вещества, които да смекчат хормоналната реакция.“

Възможни ефекти:

дразнене на стомашната лигавица;

киселини и дискомфорт;

по-бърз спад на енергията след първоначалния стимул.

Снимка: iStock

„Златното правило“: защо се препоръчват 90 минути

Някои специалисти по съня и метаболизъм препоръчват да изчакате около 90 минути след събуждане, преди да изпиете първото кафе. Причината е проста:

естественият пик на кортизола започва да спада;

кофеинът не се наслагва върху максималната хормонална активация;

енергията се покачва по-плавно.

Този подход се обсъжда в научнопопулярни анализи като стратегия за по-добро управление на сутрешната бодрост и концентрация.

Мит или факт: може ли кафето да замести закуската?

Мит. Експертите подчертават, че пропускането на хранене може да влоши инсулиновата чувствителност и да доведе до по-големи колебания в глюкозата през деня.

Бенсън обобщава: „Много хора поддържат по-стабилни нива на кръвната захар, когато включват кафето като част от балансирана сутрешна рутина, а не като заместител на хранене.“

Манейкър допълва, че приемът на кафе след хранене, особено ако храната съдържа протеин и полезни мазнини, обикновено има минимално влияние върху глюкозните нива.

Как да ограничите резките колебания в кръвната захар

Експертите препоръчват няколко научно подкрепени стратегии:

комбинирайте кафето с протеинова закуска;

намалете подсладителите;

поддържайте редовна физическа активност;

избягвайте кофеин при силен стрес или недоспиване.

Научните данни не показват, че кафето сутрин е вредно само по себе си. Но те ясно сочат, че времето на консумация, добавките и хранителният контекст влияят върху ефекта му върху кортизола, кръвната захар и енергията.

Изчакването преди първата чаша, комбинирането ѝ с балансирана закуска и умереният прием могат да помогнат за по-стабилен старт на деня.





Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

