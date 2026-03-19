Цял живот може би сте чували, че кафето „изсушава" тялото ви. Добрата новина е, че това е мит. Съвременните научни изследвания показват, че умереният прием на кафе не само че не дехидратира, но всъщност допринася за дневния ви прием на течности.

Кафето не дехидратира, когато става въпрос за умерено количество. Въпреки че кофеинът е диуретик, вещество, което стимулира производството на урина, течността, която приемате с кафето, балансира този ефект.

Снимка: Canva

Две скорошни научни проучвания при мъже показват, че кафето не се различава от чай, спортни напитки, кола или обикновена вода по отношение на хидратацията на тялото в рамките на няколко часа или дни.

Колко кафе е безопасно?

Изследванията показват минимален или никакъв дехидратиращ ефект при:

2-3 чаши кафе дневно (по 250 ml)

250-300 милиграма кофеин общо

Здравнитеексперти препоръчват:

Максимум 400 mg кофеин дневно за възрастни

Избягване на кофеин при деца под 2 години

Консултация с лекар при бременност или кърмене

Снимка: Canva

Кога кофеинът става проблем?

Много високи дози (над 10 mg/kg телесно тегло дневно) могат да причинят:

Гръдна болка

Неравномерен сърдечен ритъм

Инсулт

Кофеиново отравяне при 1,200+ mg (по-малко от половин чаена лъжичка чист кофеин на прах)

По-чести странични ефекти при прекомерен прием:

Проблеми със съня

Лабава изпражнения

Стомашен дискомфорт

Кофеинови напитки срещу вода: Кой печели?

Водата остава най-добрият избор за хидратация:

Нула калории

Без кофеин

Евтина и лесно достъпна

Но не е нужно да пиете допълнително вода, за да компенсирате кафето си. Умереният прием на кафе (1 до 3 чаши дневно) дори е свързан с:

По-нисък риск от диабет тип 2

По-нисък риск от рак на ендометриума и черния дроб

Снимка: Canva

При нормален прием кафето не дехидратира. Течността от кафето надхвърля леко диуретичния ефект на кофеина. Фокусирайте се върху умереност 2-4 чаши дневно са напълно безопасни за повечето хора. Проблемът не е хидратацията, а евентуалното нарушение на съня или индивидуални здравни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници