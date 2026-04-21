Пролетта е красиво време на годината, но за мнозина тя носи и страдание от кожни алергии.

Тъй като дърветата и цветята отделят цветен прашец, хората с чувствителна кожа могат да изпитат сърбеж, зачервяване и прекалено дразнене.

Ранното разпознаване на симптомите може да ви помогне да овладеете реакциите и да потърсите лечение.

1. Сърбяща, зачервена или възпалена кожа

Един от най-ранните признаци на кожна алергия е упорит сърбеж и зачервяване. Сезонни алергени като цветен прашец, мухъл и пърхот от домашни любимци могат да предизвикат възпаление и да раздразнят кожата.

Ако забележите тези симптоми:

Избягвайте да се чешете, тъй като това може да влоши дразненето.

Изплакнете след прекарване на време на открито, за да премахнете алергените от кожата си.

Използвайте нежен овлажнител без аромат, за да успокоите дразненето.

2. Уртикария и обриви

Уртикарията се проявява под формата на изпъкнали, сърбящи обриви, които се появяват внезапно след контакт с алерген. Тези обриви могат да се появяват и изчезват бързо или да продължат с часове.

При някои хора се появяват и червени, раздразнени участъци на кожата в местата, където тя е влязла в контакт с цветен прашец или други алергени.

Антихистамините без рецепта и студените компреси могат да помогнат за намаляване на отока. Ако уртикарията продължава или се влошава, може да се наложи посещение при дерматолог.

3. Суха, лющеща се или подобна на екзема кожа

Пролетните алергии могат да влошат екземата или да причинят образуването на нови сухи петна. Хората с атопичен дерматит са особено предразположени към сезонни обостряния поради повишени нива на полени и променящо се време.

За да предотвратите суха, лющеща се кожа:

Поддържайте хидратация и нанесете плътен овлажнител.

Използвайте овлажнител за въздух в закрити помещения, за да избегнете прекалено сухия въздух.

Изберете хипоалергенни продукти за грижа за кожата, които не съдържат аромати или агресивни химикали.

4. Подуване около очите или лицето

Хистаминовите реакции от алергени могат да причинят подуване, особено около очите, устните и лицето, често с подпухналост, зачервяване или дискомфорт.

Тъй като кожата около очите е деликатна, избягвайте да я търкате или чешете. Прилагането на студен компрес може да помогне, а понякога може да са необходими антихистамини за намаляване на отока.

5. Чувствителност или усещане за парене

Някои хора изпитват повишена чувствителност на кожата по време на сезона на алергиите. Това може да причини усещане за парене или щипане, особено при излагане на слънце или при използване на определени продукти за грижа за кожата.

За защита на чувствителната кожа:

Носете слънцезащитен крем ежедневно, дори в облачни дни.

Избягвайте агресивни ексфолианти и продукти на силна химическа основа.

Придържайте се към проста, успокояваща рутина за грижа за кожата по време на пиковия сезон на алергиите.

Съвети от дерматолози при кожни алергии

1. Укрепете кожната си бариера

Използвайте нежен, безпарфюмен овлажняващ крем, за да поддържате кожата си хидратирана. Търсете съставки като церамиди (естествени липиди, мазнини) и хиалуронова киселина.

Избягвайте агресивни продукти за грижа за кожата, които отнемат естествените масла и влошават раздразнението.

2. Намалете възпалението, предизвикано от хистамин

Антихистамини, които се продават без рецепта, могат да помогнат за успокояване на алергичните симптоми и намаляване на възпалението на кожата.

Наложете студен компрес върху раздразнените зони, за да облекчите зачервяването и подуването.

3. Поддържайте кожата си чиста

Мийте лицето и ръцете си често, за да премахнете цветния прашец и други алергени, които могат да останат върху кожата ви.

Използвайте нежен, хидратиращ почистващ препарат, за да избегнете по-нататъшно дразнене.

4. Управлявайте екзема и други кожни състояния

Ако имате екзема или чувствителна кожа, сезонът на алергиите може да влоши симптомите. Консултирайте се с дерматолог за лечение с рецепта, ако е необходимо.

Избягвайте дълги, горещи душове, които могат да отнемат влагата от кожата ви. Вместо това, изберете хладка вода и нанесете овлажнител веднага след това.

Ако кожните ви реакции са тежки, упорити или се влошават въпреки домашните грижи, най-добре е да се консултирате с дерматолог. Специалистът може да препоръча кремове с рецепта, тестове за алергия или други лечения, съобразени с нуждите на вашата кожа.

Сезонните алергии не засягат само синусите ви – те могат да причинят и щети на кожата ви. Като разберете как алергиите влияят на тена ви и следвате тези одобрени от дерматолози съвети, можете да поддържате кожата си здрава и комфортна през целия сезон. Ако имате нужда от персонализирани съвети за грижа за кожата, не се колебайте да си запишете час при вашия дерматолог още днес!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

