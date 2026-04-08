Сърбящи подутини се появяват без причина по тялото. Това може да е хронична уртикария – кожно заболяване, при което обривите продължават шест или повече седмици, а понякога и с години.

Сложността идва от факта, че в повечето случаи причината остава неизвестна.

Защо диагностицирането на хронична уртикария е толкова предизвикателно, какви са причините и какви са вариантите за лечение.

Какво е хронична уртикария?

Хроничната уртикария представлява повтарящи се, сърбящи обриви и подутини по кожата, които продължават повече от 6 седмици. За разлика от острата уртикария, чиято причина обикновено е ясна, като алергична реакция към храна или лекарство, хроничната форма рядко има очевидна причина.

Симптомите могат да наподобяват хранителна алергия, инфекция или друго кожно заболяване, което допълнително усложнява поставянето на правилна диагноза.

Защо диагностицирането е толкова сложно?

Според специалисти в областта на дерматологията и алергологията, не съществува единичен тест, който да потвърди наличието на хронична уртикария. Диагнозата се поставя чрез процес на изключване – стъпка по стъпка се отхвърлят различни възможни причини.

Два основни вида хронична уртикария

Експертите разграничават два типа:

Индуцирана хронична уртикария – предизвиква се от конкретен външен фактор като слънчева светлина, вода, натиск върху кожата, физическо натоварване или промени в температурата.

Спонтанна хронична уртикария (СХУ) – няма ясна външна причина. Данните сочат, че тези случаи често са свързани с автоимунни реакции , при които организмът погрешно произвежда антитела срещу собствените си клетки. Стресът, противовъзпалителни лекарства като аспирин и хормоналните промени могат да провокират нова вълна от симптоми.

Важно е да се знае, че до 90% от случаите са именно от спонтанния тип – тоест болните не могат да открият нищо конкретно, което да задейства обривите им. Именно това прави намирането на отговори изключително трудно.

Как лекарите поставят диагнозата?

Диагностичният процес обикновено включва екип от специалисти – личен лекар, алерголог, имунолог или дерматолог. Ето стъпките, които те следват:

Определяне дали уртикарията е остра или хронична – лекарят преглежда медицинската история на пациента и изследва кожата. Ако обривите са ежедневни или почти ежедневни в продължение на поне шест седмици, се поставя диагноза хронична уртикария. Установяване дали е спонтанна или индуцирана – пациентът може да бъде помолен да води дневник на симптомите за няколко седмици, за да се открие евентуален модел (например обриви след горещ душ или престой на слънце). Изключване на заболявания – ако няма видим външен тригер, лекарят може да назначи: Пълна кръвна картина (за инфекция или анемия)

Тестове за възпаление

Изследване на щитовидната жлеза, тъй като тиреоидните нарушения понякога се свързват с хронична уртикария

Какви са вариантите за лечение?

Въпреки трудното диагностициране, лечението е възможно и в повечето случаи ефективно.

При индуцирана уртикария – акцентът е върху избягването на тригерите, подкрепено с антихистамини и други медикаменти за намаляване на симптомите.

При спонтанна уртикария – медикаментозното лечение е основният подход. Обикновено се започва с антихистамини. Ако те не дадат резултат, лечението може да се засили с препарати регулиращи имунната система и блокиращи възпалението.

Основни изводи

Хроничната уртикария трае над шест седмици и засяга качеството на живот значително.

Диагнозата е сложна, защото не съществува един-единствен тест за потвърждение.

До 90% от случаите са спонтанни – без ясна външна причина.

Диагностичният процес включва изключване на алергии, инфекции и автоимунни заболявания.

Лечението включва антихистамини , а при тежки случаи – биологични препарати.

Повечето пациенти се подобряват в рамките на пет години.

Ако подозирате, че страдате от хронична уртикария, консултирайте се с личния си лекар или дерматолог за индивидуална оценка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

