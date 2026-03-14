Страничните ефекти от химиотерапия тревожат много пациенти още преди началото на лечението, а страхът от неизвестното нерядко е по-тежък от самото изпитание.

Добрата новина е, че повечето нежелани реакции могат да бъдат управлявани, а много от тях изчезват след края на терапията. Разберете кои са най-честите симптоми след химиотерапия, кога да потърсите спешна помощ и как да се грижите за тялото си по време на лечение.

Защо химиотерапията причинява странични ефекти?

Химиотерапевтичните медикаменти унищожават бързо делящите се клетки, именно затова са ефективни срещу туморите. Проблемът е, че заедно с раковите клетки те засягат и здравите, като тези на косата, лигавицата, кръвта и нервната система. Именно това е причината за широкия спектър от нежелани реакции.

Не всеки пациент изпитва всички странични ефекти. Видът и интензивността зависят от конкретния медикамент, дозата и индивидуалните характеристики на пациента.

Най-чести странични ефекти от химиотерапия

Отслабена имунна система и риск от инфекции

Според данни на Американското дружество по онкология (AДО), химиотерапията унищожава здрави имунни клетки, което прави организма значително по-уязвим към инфекции. Всяко повишаване на температурата над 38°C трябва да се съобщи незабавно на онкологичния екип, то може да е сигнал за сериозна инфекция.

Препоръки за намаляване на риска:

Чести измивания на ръцете

Избягване на контакт с болни хора

Своевременно търсене на медицинска помощ при първи симптоми

Хематоми и кървене, повишена чувствителност

Химиотерапията може да намали броя на тромбоцитите, което води до по-лесно образуване на хематоми и кървене. Специалистите от АДО препоръчват пациентите да се свържат с лекаря си незабавно при необяснимо кървене, кръв в урината или изпражненията.

Анемия и умора

Умората при химиотерапия е коренно различна от обикновената отмора. Пациентите описват усещане за тотално изтощение, което не преминава след сън. Според Националния институт по рака на САЩ (NCI), тази умора е пряко свързана с анемията, намаления брой на червените кръвни клетки. В повечето случаи симптомите отшумяват след края на лечението.

Косопад при химиотерапия

Химиотерапията уврежда космените фоликули, което води до изтъняване и опадане на косата. Това е един от най-видимите и емоционално натоварващи странични ефекти. Добрата новина: косата почти винаги израства отново след края на лечението, макар понякога с различна текстура или цвят.

Гадене и повръщане след лечение

Гаденето и повръщането след химиотерапия могат да започнат внезапно, веднага след сесията или дни по-късно. Промените в диетата (малки, по-чести хранения, лека храна) и антиеметичните медикаменти, предписани от лекар, значително облекчават тези симптоми.

Невропатия

Невропатията, увреждане на нервите, се проявява като изтръпване, парене или слабост, най-често в ръцете и краката. Според ACS, кремовете с лидокаин или капсаицин може да помогнат, но научните доказателства все още се събират.

Храносмилателни проблеми и стомашно-чревни смущения

Химиотерапията може да увреди клетките на храносмилателния тракт, предизвиквайки запек или диария. Поддържането на добра хидратация, консумацията на лесно смилаема храна и, при необходимост, употребата на омекотители на изпражненията са препоръчителни мерки.

Рани в устата след терапия

Болезнени рани в устната кухина се появяват при някои пациенти 1–2 седмици след определени видове химиотерапия. Избягването на люти храни, алкохол и дразнещи препарати за уста, заедно с изплакване с топла подсолена вода, може да облекчи дискомфорта.

Задух и дихателни проблеми

В някои случаи химиотерапията може да засегне белите дробове. При внезапно появил се задух, посиняване на устните или нокътните легла, болка в гърдите или замайване, незабавно се обадете на 112.

Редки, но сериозни странични ефекти

Специалистите посочват два редки, но потенциално опасни страничните ефекта:

Свръхчувствителност (хиперсензитивност) , алергична реакция на имунната система към химиотерапевтичния медикамент

Екстравазация е случайно изтичане на медикамента от венозния катетър в околните тъкани, което може да причини сериозно увреждане

Кога да търсите спешна медицинска помощ?

Онкологичният екип трябва да бъде уведомен незабавно при:

Температура над 38°C

Необичайно кървене или хематоми

Признаци на алергична реакция (обрив, оток, сърбеж)

Болка на мястото на инжектиране

Силно главоболие или необичайна болка

Кръв в изпражненията или урината

Затруднено дишане, обадете се на 112

Управление на нежеланите реакции

Страничните ефекти от химиотерапия са реални и могат да бъдат сериозни, но не трябва да се преустановява лечението без консултация с лекар. Онкологичният екип разполага с арсенал от методи за облекчаване на симптомите. Откритата комуникация с лекаря преди, по време и след лечението е най-добрата защита на пациента.

Регенерацията на косата след рак, нормализирането на имунната система и възстановяването на нервната функция са процеси, които отнемат време, но за по-голямата част от пациентите настъпват.

