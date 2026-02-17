Когато преминавате през химиотерапия, всяко решение, свързано с храненето, има значение. Докато организмът ви се бори с раковите клетки, имунната система е значително отслабена, което ви прави по-уязвими към инфекции от хранителни зарази.

Правилната диета при химиотерапия не е само въпрос на добро хранене – тя може да бъде разликата между успешно лечение и опасни усложнения.

Химиотерапията може да промени колко добре костният ви мозък произвежда бели кръвни клетки - клетките, които ви помагат да предпазвате от инфекции.

Какво не трябва да ядете по време на химиотерапия?

Храните, които трябва да се избягват по време на химиотерапия, са тези, които могат да увеличат риска от хранителни заболявания.

"Когато преминавате през химиотерапия, това, което имате в чинията си, наистина е важно", коментира Каталина Рус Гатика, регистриран диетолог, специализиран в хронични заболявания в Top Nutrition Coaching в Чикаго.

„За тези, които се подлагат на химиотерапия, е особено важно да избягват храни като недопечено или сурово месо, сурова риба, храна с изтекъл срок на годност или недобре измити плодове и зеленчуци“, добавя още експертът.

Тя добавя, че когато осигурявате достатъчно протеини, калории, витамини и минерали, помагате на тялото си да остане силно и устойчиво през цялото лечение.

10 храни, които трябва да избягвате по време на химиотерапия

1. Сушено или пушено месо

Продукти като суров салам или пушена риба се обработват чрез сушене, осоляване и излагане на топлина и пушек. Въпреки че тези процеси могат да потиснат растежа на бактериите, те може да не са толкова ефективни, колкото високите температури, за унищожаване на всички потенциално вредни патогени.

2. Непастьоризирани млечни продукти

Пастьоризацията е процес на стерилизация на базата на топлина, използван за много търговски опаковани и запечатани храни.

Препоръчително е да избягвате продукти от сурово мляко, като непастьоризирано кисело мляко, по време на химиотерапия, тъй като те не са преминали стерилизация. В това число:

Млечни продукти

Сокове

Меса за сандвичи

Яйчни продукти

Ядкови масла

Тези продукти включват още меки или сини сирена от непастьоризирано мляко, като:

Синьо сирене

Сирене Бри или Рокфор

Горгонзола

3. Продукти от открити витрини и насипни стоки

Салатите и месата, съхранявани в хладилни витрини, може да се съхраняват на студено, но те са потенциално изложени на патогени всеки път, когато вратата се отвори за служител.

Същото важи и за храните в различни видове контейнери, кутии или отделения за насипни продукти, като например зърнени закуски, които можете да достъпите сами. Има голяма вероятност да не знаете на какво са били изложени тези храни.

4. Неизмити плодове и зеленчуци

Плодовете и зеленчуците могат да бъдат важна част от получаването на хранителни вещества по време на химиотерапия, но те винаги трябва да бъдат измити или сготвени преди употреба, за да се избегнат повърхностни замърсители, които могат да ви разболеят.

Тази предпазна мярка включва пакетирани продукти, приготвени от пресни продукти, като „прясно изцедени“ сокове например.

5. Недостатъчно термично обработено месо

Готвенето на месото до подходящата температура е един от най-безопасните хранителни навици по време на химиотерапия. Високите температури унищожават патогените отвън, както и отвътре в месото.

Препоръчително е да избягвате всяко недостатъчно сготвено месо, включително такова, което умишлено се оставя сурово, като суши, сашими и различни видове сурова риба.

6. Сурови яйца

Суровите яйца, включително приготвените с течни жълтъци (като при поширане например), са известни с това, че е възможно да носят бактерия Салмонела, но продуктите, съдържащи сурови яйца, могат да бъдат трудни за откриване.

Храни, които може да съдържат сурови яйца, включват:

Смутита

Домашно приготвена майонеза

Неварено тесто за бисквитки

Сос холандез

Дресинг за салата Цезар

7. Сурови ядки или пресни ядкови масла

Суровите ядки може да изглеждат безопасни поради ниското си съдържание на влага и дългия срок на годност, но определени патогени като Салмонела не се нуждаят от много влага, за да процъфтяват.

Избягването на сурови ядки и техните продукти, като пресни ядкови масла, може да помогне за намаляване на риска от хранителна болест.

8. Печива с кремообразни пълнежи

Печивата, които съдържат кремообразни пълнежи, често имат млечна основа, която може да бъде идеална среда, в която хранителните патогени могат да растат.

9. Суров мед или медени пити

Употребата на суров мед по време на лечение на рак е спорна.

Някои доказателства предполагат, че медът може да има различни противоракови свойства, но в същото време може потенциално да пренася опасни патогени, като тези, които могат да причинят ботулизъм.

10. Определени видове вода

Използването на вода директно от кладенци, извори или потоци може да ви изложи на микроорганизми и патогени, които причиняват заболявания, като:

Ешерихия коли (E. coli)

Криптоспоридиоза

Легионела

Храни за укрепване на имунната система по време на химиотерапия

Имайки предвид правилата за миене, готвене и снабдяване, има много полезни храни, които можете да консумирате по време на химиотерапия.

"Има определени храни, които могат да подкрепят имунната функция на тялото по време на химиотерапия. Храните, богати на витамини A, C и E, селен и цинк, са особено полезни за имунната система", казват експертите.

Препоръчани храни след химиотерапия:

Сладки картофи (богати на витамин А)

Броколи (витамин С и антиоксиданти)

Тиква (витамин А и фибри)

Тиквени семки (цинк и селен)

Леща (протеини и цинк)

Сьомга (омега-3 мастни киселини)

Яйца (добре сготвени - протеин и витамини)

Запомнете, че твърденията, че не можете да ядете яйца или зеленчуци по време на химиотерапия не са съвсем правилни. Стига да са правилно приготвени, те могат да бъдат част от поддържането на общото здраве.

„Ако се появят симптоми като лош апетит по време на химиотерапия, консумирането на тези храни, подкрепящи имунитета, като малки, чести ястия може да помогне за задоволяване на енергийните нужди, без да влошава симптомите", твърдят специалистите.

Фокусирането върху начина на хранене и върху това, как приготвяте храната си, са прости правила, които могат да ви помогнат по време на онкологично лечение.

Винаги се консултирайте с Вашия онколог или диетолог за индивидуален план за хранене след химиотерапия, съобразен с Вашето специфично състояние и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

