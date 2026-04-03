Хроничният стрес е тих враг на сърдечното здраве, дори при млади хора без предишни проблеми с високо кръвно налягане.

Проучване на Американската кардиологична асоциация устаноява връзката между продължителния стрес и риска от хипертония, като показва как хормонът кортизол може да увеличи вероятността от сърдечносъдови инциденти с до 90%.

Как хроничният стрес води до високо кръвно налягане

Според проучване, публикувано в списанието на Американската кардиологична асоциация, изследователите проследяват нивата на стрес при 412 души на възраст между 48 и 87 години в продължение на 13 години (2005-2018). Нито един от участниците не е имал хипертония в началото на изследването.

Учените измерват хормони на стреса чрез урина, включително кортизол, епинефрин (адреналин), допамин и норепинефрин. Резултатите показват, че удвояването на нивата на кортизол в урината е свързано с 90% по-висок риск от сърдечно-съдови инциденти.

Ролята на кортизола и вегетативната нервна система

Кортизолът и сърдечно здраве са тясно свързани. Кортизолът е основният хормон, който мобилизира тялото ни при опасност или заплаха. При нормални условия, след като заплахата отмине, нивата му спадат, сигнализирайки на мозъка, че всичко е наред.

От друга страна, норепинефринът, епинефринът и допаминът работят заедно, за да регулират вегетативната нервна система, която контролира сърдечната честота, кръвното налягане и дишането.

При хроничен стрес и високо кръвно, обаче, този естествен баланс се нарушава. Кортизолът остава постоянно повишен, защото заплахата никога не изглежда приключила. Това създава условия за превенция на сърдечни заболявания, които могат да се влошат незабелязано.

Реалистично ли е намаляването на стреса в днешно време?

Очевидният отговор е "да намалим стреса", но експертите предупреждават, че това не е толкова просто.

Д-р Тереза Розенблат, автор на книгата "Как си? Връзката във виртуалната епоха", обяснява: "Разбира се, познаваме всички стандартни физически методи за управление на стреса и тревожността – дихателни техники, здравословно хранене, достатъчен сън и физическа активност и сърце. Всички тези практики са полезни, но когато сте в плен на екстремна, гризеща тревожност, която прави живота ви мизерен, може да бъде трудно дори да започнете тези навици."

Практични стъпки за управление на стреса

Д-р Акуа К. Боутенг, лицензиран психотерапевт, подчертава, че намаляването на стреса е свързано с минимизиране на нуждата на тялото да се справя със стресори извън капацитета му.

"Винаги ще има стресори в света, но когато говорим за намаляване на стреса, ставa въпрос за опит да не персонализираме всички стресори едновременно," обяснява тя.

Съветите на д-р Боутенг за борба със стреса:

Създайте граници за "приема" на стрес : Ако имате повече психологически стрес заради работа или ситуации в личния живот, намалете необходимостта да поддържате къщата перфектно чиста, да завършите цялата работа навреме или да ремонтирате дома си в този период.





Организирайте подкрепящи пространства предварително : Терапия при стрес , седмични срещи с приятели и водене на дневник ви позволяват да регулирате и ментално да "отпарите" енергията, задържана в стресираща ситуация. Давайте си тези пространства редовно, за да избегнете ментално претоварване.



Справяйте се с един стресор наведнъж : Когато се опитвате да се справите с множество стресори едновременно, това започва да изтощава тялото. Понякога това е неизбежно. Но когато е възможно, обработете един проблем и си дайте време за възстановяване, преди да преминете към следващия.





Не изисквайте „задължително“ намаляване на стреса

"Нищо не управлява стреса по-добре от активното действие по отношение на него," казва д-р Розенблат.

Въпреки това, експертите предупреждават, че в определен момент опитите за намаляване на стреса могат да станат контрапродуктивни.

"Намаляването на стреса трябва да облекчава енергията в тялото, а не да я увеличава," обяснява д-р Боутенг. "Има моменти, когато малко допълнително напрежение може да бъде полезно (например разговор в терапия при стрес), но като цяло след това трябва да се чувствате по-добре."

Признаци, че облекчаването на стреса причинява повече вреда:

Намаляването на стреса се превръща в задача с rigidни правила

Има контролни точки за напредъка ви

Ангажирате се в самообвинение или вина

Д-р Розенблат добавя: "Не можете просто да премахнете стреса и тревожността с воля. Помнете, че те идват отнякъде. Това може да е външна заплаха, като COVID-19, в който случай поне голяма част от този стрес е абсолютно реален."

Гъвкавост и психологическа устойчивост

При справянето със стреса д-р Розенблат препоръчва да останем гъвкави, предвид сегашния климат.

"Решенията, които вземаме днес, включително личните, социалните и работните ни навици, може да се наложи да се променят утре," казва тя. "Трябва да приемем това, което не можем да контролираме, и да насочим енергията си към нещата, които можем да контролираме."

Хроничен стрес и високо кръвно налягане са сериозна комбинация, която може да доведе до значителен риск от хипертония и сърдечносъдови проблеми. Според новото проучване повишените нива на кортизол са особено тревожен показател за бъдещи здравни усложнения.

Ключът към превенция на сърдечно-съдовите заболявания не е в перфектното премахване на стреса, а в разумното му управление чрез техники за релаксация, установяване на граници, подкрепа от терапия и внимателно балансиране на стресорите в живота ни. Чрез управление на стреса и тревожността можем да защитим сърцето си и да избегнем емоционално прегаряне, което влияе негативно върху цялостното ни здраве.

