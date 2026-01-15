Хроничният стрес на работното място се превърна в „тих убиец“ на модерното общество. Според ново проучване на Българската стопанска камара (БСК), което анализира международни практики в управлението на професионалното прегаряне, почти половината от работещите по света, около 48%, съобщават, че се чувстват „прегорели“.

Синдромът на бърнаут вече не е просто личен проблем, а глобална криза с огромни икономически и социални последици.

Какво е бърнаут и защо СЗО го признава за професионално явление

Световната здравна организация (СЗО) класифицира бърнаут като „професионално явление, свързано с работата“ в международната класификация на болестите (ICD-11), но не като медицинска диагноза. Според СЗО, синдромът възниква в резултат на хроничен, неовладян стрес на работното място и се характеризира с три основни измерения:

Емоционално изтощение – хронична умора, липса на енергия и мотивация.

Повишена психическа дистанция/цинизъм към работата – отчуждаване и безразличие.

Понижена професионална ефективност – усещане за безсмислие и провал.

Първоначално идентифициран при професии в сферата на грижи за хората (здравеопазване, образование, социална работа), днес бърнаутът може да се развие във всички сектори и професии при наличие на продължителен стрес.

Шестте основни рискови фактора за професионално прегаряне

Според анализа на БСК, изследванията през последните десетилетия очертават шест ключови рискови фактора, които допринасят за възникването на бърнаут:

1. Натоварена и емоционално изтощаваща работна среда

Бързите темпове и емоционално тежките условия са водещи психосоциални рискове.

2. Голямо натоварване и удължено работно време

Удълженото или нетипично работно време и чести извънредни часове са постоянен маркер на риск.

3. Конфликти и ниска социална подкрепа

Нарушените отношения на работното място повишават риска, докато подкрепящите екипни взаимодействия смекчават ефекта.

4. Баланс работа–личен живот

Размиването на границите затруднява възстановяването, особено при високи емоционални изисквания.

5. Качество на лидерството

Липсата на управленска подкрепа увеличава риска, докато менторството и признанието действат защитно.

6. Награди и справедливост

Дисбалансът между усилия и поощрения (заплащане, признание) се свързва с емоционално изтощение.

Как се проявява бърнаут: Трите измерения на прегарянето

Емоционално изтощение

Човекът се чувства хронично уморен, без енергия дори за обичайни задачи. Често се появяват резки промени в настроението, раздразнителност или апатия.

Цинизъм и безразличие

Отчуждаване от работата и околните. Например, учител с бърнаут вижда учениците си само като досадно задължение, или лекарят започва да мисли за пациентите си като за "пореден номер в списъка".

Намалена лична резултатност

Ниско самочувствие и чувството, че "нищо няма смисъл". Служителите се чувстват като провал, независимо от усилията си.

Ефектите от бърнаут: От презентеизъм до депресия

Последиците от професионалното прегаряне са множествени и засягат както индивида, така и организациите:

За бизнеса:

Увеличени болнични и отсъствия

Презентеизъм – хората работят под оптималния си капацитет

Висока текучество на персонал и загуба на опит

Токсична работна атмосфера, която обхваща цели екипи

За здравето:

Хроничният стрес допринася за сериозни здравословни проблеми.

15% от възрастните в трудоспособна възраст страдат от психично разстройство, като значителна част от случаите са свързани с трудов стрес (данни на СЗО).

В тежки случаи може да доведе до клинична депресия или паническо разстройство.

В САЩ стресът на работното място е причина за около 120 хил. смъртни случая всяка година.

За личния живот:

Сериозно нарушаване на семейните отношения и взаимоотношения извън работата.

Липса на енергия за близки и приятели.

Колко струва бърнаутът: Шокиращите икономически данни

Масовото разпространение на професионалното прегаряне води до значими икономически загуби:

322 млрд. долара годишно – глобални разходи за бизнеса (доклад на Workhuman).

600 млрд. евро годишно – загуби за европейските икономики (Европейска агенция за безопасност и здраве при работа).

500 млрд. долара – годишни загуби за САЩ от намалена продуктивност (Harvard Business Review).

80% от служителите в САЩ изпитват стрес на работното място (проучване на Workhuman).

76% от анкетираните служители изпитват професионално прегаряне поне "понякога" и са с 63% по-склонни да вземат болничен (изследване на Gallup).

Как компаниите противодействат на бърнаута

Водещите организации по света вече предприемат проактивни мерки за управление на стреса и превенция на прегарянето:

Гъвкави режими на работа

Експерименти със съкратена работна седмица.

Дни без срещи или „тихи часове“ за намаляване на дигиталното пренапрежение.

Ограничаване на видеоконференциите (борба с "Zoom fatigue")

Периоди на отдих

Еднократно затваряне на цялата компания за гарантиран едновременен отдих.

Допълнителни почивни дни.

Психологическа подкрепа

Програми за психологическа подкрепа и консултиране (EAP).

Зони за релакс в офисите.

Обучения за мениджъри по темата за бърнаут.

Култура на признание

Редовно отбелязване на постиженията.

Открита комуникация без страх от заклеймяване.

Синдромът на професионалното прегаряне е превърнал в глобално предизвикателство с огромни икономически, здравни и социални последствия. Проучването на БСК, осъществено в рамките на проект „Заедно за устойчива заетост“, подчертава необходимостта от системен подход към превенцията и управлението на стреса на работното място.

Ако изпитвате симптоми на бърнаут, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Консултирайте се с вашия лекар или психолог за адекватна подкрепа и грижа за вашето ментално здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

