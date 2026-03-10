Усещате ли прилив на енергия веднага след събуждане, а след обяд, изненадващ спад?

Причината може да е кортизолът, хормонът, чиито нива варират драматично в рамките на едно денонощие. Разбирането на тези промени е ключово за управлението на стреса, качеството на съня и общото здраве.

Какво е кортизолът и защо е важен?

Кортизолът е стероиден хормон, произвеждан от надбъбречните жлези. Макар да е известен като „хормон на стреса", ролята му е много по-широка, той регулира кръвното налягане, метаболизма и глюкозата, поддържа имунния отговор и намалява възпалението. Нивата му не са постоянни, а се управляват от вашия циркаден ритъм, вграденият биологичен часовник на тялото.

Снимка: Canva

Нива на кортизол през деня: Как изглежда естественият цикъл?

Кортизоловият пик е сутрин

Нивата на кортизол достигат своя максимум 30 до 45 минути след събуждане. Това явление е известно като „кортизолов събуждащ отговор" (cortisol awakening response), при което концентрацията на хормона скача с 50% до 150% спрямо нощните нива.

Според д-р Ричард Сийгъл, ендокринолог и съдиректор на Центъра за диабет и липиди към Медицинския център Тафтс, кортизолът ни помага да ставаме сутрин мобилизира енергия и подпомага бодростта.

Не всеки изпитва този сутрешен пик. Нощните служителли и хора с нарушения на съня могат да имат разстроен кортизолов ритъм. Изследванията показват, че около 75% от здравите възрастни преживяват нормален кортизолов събуждащ отговор.

Снимка: Canva

Спадът и „следобедният срив"

След сутрешния пик нивата на кортизол постепенно намаляват. Характерното „мъртво" усещане около 15:00 часа се дължи именно на рязкото понижаване на хормона.

Най-ниската точка на кортизолът е през ноща

Около полунощ кортизолът достига своя минимум, позволявайки на тялото да се възстанови. Около 3:00 сутринта нивата започват да се покачват отново и цикълът се повтаря.

Краткосрочни кортизолови пикове

Освен дневния цикъл, кортизолът може да се покачи рязко при стресови ситуации, физически или емоционални. Това е т.нар. реакция „борба или бягство", тялото получава бърз приток на енергия чрез глюкоза и мастни киселини, за да се справи с заплахата. Кортизолът може да се повиши и при болест, за да подпомогне имунния отговор.

Кога хроничният стрес и болестта са проблем?

Когато нивата на кортизол остават трайно повишени, това може да е сигнал за:

Снимка: Canva

Продължителен хроничен стрес

Синдром на Къшинг — рядко, но сериозно ендокринологично заболяване

Прием на кортикостероиди (напр. кортизон)

Симптоми на висок кортизол, за които трябва да внимавате:

Наддаване на тегло , особено около талията и врата

Тънки ръце и крака при обло, закръглено лице

Лесно образуване на синини

Широки лилави стрии по корема, гърдите и бедрата

Мускулна слабост

Ако забележите тези симптоми, специалистите препоръчват да се консултирате с лекар и да обсъдите кортизолов тест за оценка на хормоналния баланс.

Как да поддържаме здравословни нива на кортизол?

Според д-р Моника Флорес, ендокринолог в Медицинския център „Бет Израел Диаконес", три прости навика могат да подпомогнат нормалния кортизолов цикъл:

Снимка: Canva

Достатъчно сън , липсата на сън директно нарушава циркадния ритъм

Редовна физическа активност , умерените упражнения регулират стресовия отговор

Балансирано хранене , стабилните нива на кръвна захар предпазват от резки хормонални колебания

Нивата на кортизол през деня следват естествен и здравословен цикъл — пик сутринта, постепенен спад и минимум по време на сън. Краткосрочните повишения при стрес или болест са нормални. Проблемът настъпва, когато кортизолът остане хронично висок — тогава е необходима медицинска оценка. Грижата за съня, движението и храненето са вашите най-добри инструменти за поддържане на хормоналния баланс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

