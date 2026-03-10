Усещате ли прилив на енергия веднага след събуждане, а след обяд, изненадващ спад?
Причината може да е кортизолът, хормонът, чиито нива варират драматично в рамките на едно денонощие. Разбирането на тези промени е ключово за управлението на стреса, качеството на съня и общото здраве.
Какво е кортизолът и защо е важен?
Кортизолът е стероиден хормон, произвеждан от надбъбречните жлези. Макар да е известен като „хормон на стреса", ролята му е много по-широка, той регулира кръвното налягане, метаболизма и глюкозата, поддържа имунния отговор и намалява възпалението. Нивата му не са постоянни, а се управляват от вашия циркаден ритъм, вграденият биологичен часовник на тялото.
Нива на кортизол през деня: Как изглежда естественият цикъл?
Кортизоловият пик е сутрин
Нивата на кортизол достигат своя максимум 30 до 45 минути след събуждане. Това явление е известно като „кортизолов събуждащ отговор" (cortisol awakening response), при което концентрацията на хормона скача с 50% до 150% спрямо нощните нива.
Според д-р Ричард Сийгъл, ендокринолог и съдиректор на Центъра за диабет и липиди към Медицинския център Тафтс, кортизолът ни помага да ставаме сутрин мобилизира енергия и подпомага бодростта.
Не всеки изпитва този сутрешен пик. Нощните служителли и хора с нарушения на съня могат да имат разстроен кортизолов ритъм. Изследванията показват, че около 75% от здравите възрастни преживяват нормален кортизолов събуждащ отговор.
Спадът и „следобедният срив"
След сутрешния пик нивата на кортизол постепенно намаляват. Характерното „мъртво" усещане около 15:00 часа се дължи именно на рязкото понижаване на хормона.
Най-ниската точка на кортизолът е през ноща
Около полунощ кортизолът достига своя минимум, позволявайки на тялото да се възстанови. Около 3:00 сутринта нивата започват да се покачват отново и цикълът се повтаря.
Краткосрочни кортизолови пикове
Освен дневния цикъл, кортизолът може да се покачи рязко при стресови ситуации, физически или емоционални. Това е т.нар. реакция „борба или бягство", тялото получава бърз приток на енергия чрез глюкоза и мастни киселини, за да се справи с заплахата. Кортизолът може да се повиши и при болест, за да подпомогне имунния отговор.
Кога хроничният стрес и болестта са проблем?
Когато нивата на кортизол остават трайно повишени, това може да е сигнал за:
- Продължителен хроничен стрес
- Синдром на Къшинг — рядко, но сериозно ендокринологично заболяване
- Прием на кортикостероиди (напр. кортизон)
Симптоми на висок кортизол, за които трябва да внимавате:
- Наддаване на тегло, особено около талията и врата
- Тънки ръце и крака при обло, закръглено лице
- Лесно образуване на синини
- Широки лилави стрии по корема, гърдите и бедрата
- Мускулна слабост
Ако забележите тези симптоми, специалистите препоръчват да се консултирате с лекар и да обсъдите кортизолов тест за оценка на хормоналния баланс.
Как да поддържаме здравословни нива на кортизол?
Според д-р Моника Флорес, ендокринолог в Медицинския център „Бет Израел Диаконес", три прости навика могат да подпомогнат нормалния кортизолов цикъл:
- Достатъчно сън, липсата на сън директно нарушава циркадния ритъм
- Редовна физическа активност, умерените упражнения регулират стресовия отговор
- Балансирано хранене, стабилните нива на кръвна захар предпазват от резки хормонални колебания
Нивата на кортизол през деня следват естествен и здравословен цикъл — пик сутринта, постепенен спад и минимум по време на сън. Краткосрочните повишения при стрес или болест са нормални. Проблемът настъпва, когато кортизолът остане хронично висок — тогава е необходима медицинска оценка. Грижата за съня, движението и храненето са вашите най-добри инструменти за поддържане на хормоналния баланс.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
