Забелязвали ли сте упорито натрупване на мазнини около талията, въпреки че се храните здравословно и спортувате редовно? Може би отговорът се крие в хормон на стреса, кортизола. Терминът „кортизолов корем" или хормонален корем набира популярност в последните години, но какво всъщност се крие зад него и подкрепен ли е от медицината, като здравословно състояние?

Научете какво представлява кортизоловият корем, кои са неговите симптоми, причините за появата му и най-важното, как да премахнем кортизолов корем по естествен път.

Какво е кортизолов корем?

„Кортизолов корем" не е медицински термин или диагноза, а популярно определение за качване на тегло основно в коремната област. Концепцията се основава на идеята, че високи нива на кортизол, хормонът, който организмът ни отделя при стре, водят до натрупване на мазнини в коремната област.

Кортизолът се произвежда от надбъбречните жлези и играе важна роля в регулирането на метаболизма, намаляването на възпалението и управлението на стреса. Но когато нивата му остават повишени за дълго време, например поради хроничен стрес, това може да доведе до различни здравословни проблеми, включително качване на килограми от стрес.

Причини за качване на тегло в коремната област

Въпреки че терминът „хормонален корем" звучи логично, причините за качване на тегло около корема са по-сложни, отколкото просто повишен кортизол. Според д-р Рексфорд Ахима, директор на Отдела по ендокринология, диабет и метаболизъм в Johns Hopkins Medicine, идеята, че хроничният стрес води директно до излишни коремни мазнини чрез кортизола, не се подкрепя напълно от научните доказателства.

Фактори, влияещи върху теглото:

Хранене – диета, богата на преработени храни и захари.

Физическа активност – липса на движение.

Сън – лошо качество и недостатъчен сън.

Генетика – наследствена предразположеност.

Хормонален дисбаланс и тегло – нива на полови хормони (естроген, прогестерон), инсулин, щитовидни хормони и кортизол.

Важно е да се отбележи, че съществуват два вида мазнини в коремната област: подкожни мазнини (точно под кожата) и висцерални мазнини (около вътрешните органи). Прекомерните висцерални мазнини повишават риска от метаболитен синдром, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Медицински състояния, свързани с висок кортизол

Макар хроничният стрес сам по себе си да не е доказана причина за кортизолов корем, съществуват медицински състояния, при които организмът произвежда прекалено много кортизол, а едно от последствията е именно натрупване на мазнини около талията.

Синдром на Къшинг

Синдромът на Къшинг е рядко заболяване, при което организмът произвежда твърде много кортизол, обикновено поради тумор или дългосрочна употреба на кортикостероиди. Симптомите на синдром на Къшинг включват:

Качване на тегло в корема , докато ръцете и краката остават слаби.

Натрупване на мазнини в лицето (т.нар. „лунно лице").

Мастна буца между раменете („биволска гърбица").

Розови или лилави стрии по корема, бедрата и гърдите.

Тънка, чуплива кожа, която лесно се напуква.

Акне и забавено заздравяване на рани.

Метаболитен синдром

Метаболитният синдром е група симптоми, които увеличават риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания и инсулт. Хората с това състояние обикновено имат мазнини в коремната област и следните признаци:

Обиколка на талията над 88 см за жени и над 102 см за мъже

Високо кръвно налягане (над 130/80 mm Hg)

Повишена кръвна захар

Високи нива на триглицериди (над 150 mg/dL)

Нисък HDL холестерол (под 40 mg/dL за мъже и под 50 mg/dL за жени)

Според д-р Ахима, метаболитният синдром е по-често срещан при възрастни хора, жени след менопауза и е свързан с инсулинова резистентност и хронично възпаление.

7-те симптома на кортизолов корем

Специалистите от Affinity Health очертават седем ключови признаци на висок кортизол, които могат да сочат към проблем с кортизоловия корем:

1. Упорити коремни мазнини

Ако въпреки упражненията за нисък кортизол и здравословна диета не можете да отслабнете в областта на корема, кортизолът може да е виновник. Той насърчава съхраняването на мазнини точно в тази зона.

2. Постоянна глад и тяга към захари и мазни храни

Високите нива на кортизол повишават апетита и предизвикват тяга към преработени храни, захари и мазнини. Това се дължи на въздействието на кортизола върху инсулина и кръвната захар.

3. Постоянна умора

Когато кортизолът е в дисбаланс, той нарушава съня и ви оставя изтощени дори след почивка.

4. Висок стрес и тревожност

Продължителният стрес поддържа кортизола на високи нива, което води до раздразнителност, тревожност и емоционално изтощение.

5. Високо кръвно налягане и инсулинова резистентност

Постоянно високият кортизол повишава кръвното налягане и увеличава риска от инсулинова резистентност, което може да доведе до диабет тип 2.

6. Нарушен сън

Излишният кортизол нарушава цикъла сън-будност, създавайки порочен кръг от стрес и безсъние.

7. Храносмилателни проблеми и подуване

Хроничният стрес и високият кортизол влияят на чревното здраве, причинявайки подуване, стомашен дискомфорт или симптоми на раздразнени черва.

Как да премахнем кортизолов корем

Въпреки че понижаването на стреса само по себе си няма да стопи автоматично коремните мазнини, то е важна част от цялостното здравословно управление на теглото.

Практични стъпки за управление на стреса за отслабване:

Редовна физическа активност

Изберете упражнения, които ви харесват – ходене, плуване или силови тренировки. Д-р Ахима препоръчва минимум 8000 стъпки дневно. Внимавайте да не прекалявате – прекомерните тренировки без достатъчно почивка могат да повишат кортизола.

Приоритет на съня

Спазвайте постоянен график за сън, целете се към 7-8 часа нощно и осигурете тъмна, хладна и тиха среда за качествена почивка.

Релаксационни техники

Медитацията, дихателните упражнения, тай чи и осъзнатостта помагат да регулирате нервната система и естественото понижаване на кортизола .

Време на открито

Проучванията показват, че само 20 минути в природата могат значително да намалят кортизола.

Избягвайте тютюнопушенето

Пушенето може да повиши кортизола и да наруши здравия сън.

Социални взаимодействия

Качественото време с близки хора подобрява емоционалното благосъстояние и намалява стреса.

Диета при кортизолов корем: Какво да ядем?

Няма специфична „диета при кортизолов корем", но определени хранителни режими могат да помогнат за намаляване на възпалението и естествено понижаване на кортизола.

Храни, които намаляват кортизола:

Храни, богати на магнезий : авокадо, банани, черен шоколад, броколи, спанак

Храни, богати на омега-3 мастни киселини : риба (сьомга, риба тон, аншоа), семена от чиа, ленено семе, орехи

Храни за здраво черво : кисело мляко, кимчи, квашена зеле

Средиземноморска диета при стрес

Средиземноморската диета е отличен модел за противовъзпалителна диета:

Много плодове и зеленчуци.

Бобови растения, леща и ядки.

Пълнозърнести храни.

Зехтин като основна мазнина.

Риба, богата на омега-3.

Умерено количество сирене и кисело мляко.

Малко червено месо и сладкиши.

Ограничен алкохол.

Храните с висока захар, алкохолът и кофеинът могат да повишат кортизола.

Има ли добавки за кортизолов корем?

Д-р Ахима предупреждава, че няма доказани добавки за намаляване на „кортизоловия корем". Всички необходими витамини и минерали можете да получите от здравословна храна.

Някои билки като ашвагандха, родиола, маточина и лайка показват потенциал за намаляване на стреса в изследвания, но са необходими повече проучвания. Винаги консултирайте лекар преди употреба на добавки.

„Кортизоловият корем" е популярен термин, но научните доказателства не подкрепят идеята, че високият кортизол е основна причина за коремни мазнини при повечето хора. Натрупването на мазнини около талията се влияе от множество фактори – диета, физическа активност, сън, генетика, хормонален дисбаланс и медицински състояния.

Здравословното отслабване изисква балансиран подход: управление на стреса, редовна физическа активност, качествен сън, противовъзпалителна диета и избягване на тютюнопушене и прекомерен алкохол. Ако имате симптоми на синдром на Къшинг или метаболитен синдром, непременно се консултирайте с лекар за правилна диагноза и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

