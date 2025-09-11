В ерата на социалните мрежи и популярните здравни тенденции, нова напитка завладява вниманието на потребителите в социалните мрежи.

Така нареченият „кортизолов коктейл“ се рекламира като чудодейно средство срещу стреса, но експертите по хранене остават скептични относно неговата действителна ефективност, обяснява Health Line.

Какво представлява кортизоловият коктейл?

Популярната напитка, която инфлуенсърите в социалните мрежи консумират преди лягане, се състои от няколко основни съставки. Класическата рецепта включва:

Снимка: Canva

магнезий на прах;

кокосова вода;

цитрусов сок от портокал или лимон.

Някои ентусиасти допълват напитката с розова хималайска сол или газирана вода за по-привлекателен вкус и текстура.

Привържениците на този ритуал за релаксация твърдят, че коктейлът им помага да се справят по-ефективно със стреса на ежедневието. Според тях напитката подобрява качеството на съня и ги кара да се събуждат по-отпочинали и спокойни.

Тези обещания звучат особено привлекателно в съвременния свят, където стресът, недостатъчният сън и изтощението са широко разпространени проблеми.

Научната основа зад магнезия

Диетоложката Бет Едуардс обяснява, че магнезият наистина играе важна роля в организма като участва в стотици биохимични процеси. При стресови ситуации тялото ни изразходва запасите от магнезий по-бързо от обичайното, а освен това изхвърля повече от този минерал чрез урината. Поради тази причина попълването на магнезиевите нива може да бъде полезно за справяне със стреса.

Проучване от 2020 година, цитирано от диетоложката Ами Пари-Джоунс, потвърждава, че магнезият може да понижи повишените нива на кортизол, особено при хора с дефицит на този минерал. Високите нива на кортизола от своя страна допринасят за загуба на електролити, което може да предизвика различни симптоми, свързани със стреса. Това обяснява защо добавките с магнезий могат да окажат благоприятно въздействие върху някои хора.

Ролята на витамин С и електролитите

Цитрусовите сокове в кортизоловия коктейл не са включени случайно, те съдържат витамин С, който играе важна роля в реакцията и отпускането в стресираното ежедневие. Бет Едуардс подчертава, че този витамин е особено важен за оптималната функция на надбъбречните жлези. Тези малки органи, разположени близо до бъбреците, са отговорни за производството на хормоните на стреса като адреналин и кортизол.

Снимка: Canva

Надбъбречните жлези усвояват витамин С изключително бързо, което прави неговото адекватно ниво от съществено значение за правилната им работа. Въпреки това, Пари-Джоунс отбелязва важно ограничение: проучванията, които доказват ползите от витамин С при управление на стреса, обикновено използват високи дози аскорбинова киселина, а не естествени хранителни източници. Това означава, че минималното количество витамин С в коктейла може да не донесе значителни резултати.

Кокосовата вода допълва напитката с електролити, особено калий, който може да коригира електролитния дисбаланс. Теоретично това може да допринесе за намаляване нивата на кортизола, но и двамата експерти се съгласяват, че този ефект вероятно е твърде слаб, за да бъде практически значим.

Потенциални рискове и странични ефекти

Кортизоловият коктейл не е напълно безвреден и може да предизвика нежелани ефекти, особено при консумация преди лягане. Захарите от портокаловия сок се абсорбират бързо в кръвообращението, тъй като са отделени от фибрите на целия плод. Това води до рязък скок в нивата на кръвната захар, последван от рязък спад, когато тялото освобождава инсулин за компенсиране.

Тези колебания в гликемичния индекс могат да доведат до усещане за топлина, неспокойствие и затруднения при заспиването или поддържането на съня. Ироничното в ситуацията е, че лошият сън от своя страна повишава нивото на кортизола на следващия ден, създавайки порочен кръг. За да се избегне този проблем, Едуардс препоръчва коктейлът да се консумира по-рано през деня заедно с хранене.

Снимка: Canva

Газираната вода в рецептата може да предизвика допълнителни проблеми с храносмилането. Симптомите могат да включват подуване, рефлукс или газове, което отново може да наруши качеството на съня и да намали желания релаксиращ ефект на напитката.

Експертното мнение: Реалност или плацебо?

Въпреки популярността си в социалните мрежи, кортизоловият коктейл не получава одобрението на експертите по хранене. Ами Пари-Джоунс е категорична в оценката си: „Кортизоловият коктейл звучи забавно, но е малко вероятно да доведе до реални резултати в намаляването на кортизола или справянето със стреса в дългосрочен план.“

Бет Едуардс се присъединява към скептичната позиция, обяснявайки, че въпреки потенциалните ползи от отделните съставки, дозировката в коктейла е твърде ниска за значим ефект. Тя подчертава, че стресът рядко може да бъде решен с една напитка, колкото и привлекателна да звучи идеята за бързо решение.

Някои хора може наистина да се чувстват по-добре след консумацията на коктейла, но това вероятно се дължи на плацебо ефекта. Този психологически феномен може да бъде доста силен в началото, но според Пари-Джоунс ефектът му отслабва с времето.

Цялостният подход към управлението на стреса

Експертите единодушно насърчават хората да погледнат по-голямата картинка, вместо да търсят магически решения. Управлението на стреса изисква цялостен подход, който включва качествен сън, балансирано хранене, редовно физическо натоварване и подходящи техники за релаксация.

Снимка: Canva

Значимото облекчаване на стреса и балансирането на кортизола се постигат почти винаги чрез персонализирани интервенции, които могат да включват работа с медицински специалисти. Вместо да разчитаме на популярни тенденции, по-разумно е да инвестираме в проверени стратегии за дългосрочно управление на стреса.

Кортизоловият коктейл представлява поредния пример за това как социалните мрежи могат да превърнат потенциално полезни хранителни вещества в преувеличени чудодейни решения. Въпреки че отделните му съставки имат доказани ползи за здравето, комбинацията им в тази напитка е малко вероятно да доведе до значително облекчаване на стреса.

За хората, които искат да опитат коктейла, няма сериозни здравни противопоказания, стига да го консумират разумно и не преди лягане. Важното е да не възлагаме прекалени очаквания върху него и да помним, че истинското управление на стреса изисква по-комплексен и персонализиран подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.