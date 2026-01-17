За хората с диабет тип 2 или предиабет контролът на кръвната захар е приоритет. Наред с медикаментите, все повече пациенти се обръщат към хранителни добавки като берберин и хром за подкрепа на глюкозния метаболизъм.

Но коя от двете добавки е по-ефективна и безопасна? Въпреки че няма директни клинични проучвания, сравняващи ги една до друга, науката предлага ясни насоки за избор.

Берберин – подкрепен от солидни научни данни

Берберинът е растително вещество, извличано от корените на berbеris и други растения, което се използва традиционно в китайската медицина. Съвременните изследвания потвърждават неговата ефективност при понижаване на кръвната захар.

Снимка: Canva

Как действа берберинът?

Според мащабни прегледи на клинични проучвания, берберинът помага на организма да регулира кръвната захар по няколко начина:

Подобрява отговора на клетките към инсулин , като намалява инсулиновата резистентност .

Намалява възпалението в тялото.

Активира ензими, участващи в глюкозния метаболизъм.

Ефективност при диабет тип 2

При хора с диабет тип 2, берберинът демонстрира впечатляващи резултати:

Понижава гладната кръвна захар (фастинг глюкоза).

Подобрява постпрандиалната глюкоза (нивата на захар 2 часа след хранене).

Намалява гликирания хемоглобин (A1C) – ключов показател за дългосрочен контрол.

Изследванията показват, че ефективността на берберин е сравнима с метформин (Glucophage) – първата линия медикаментозна терапия при диабет тип 2. Това го прави изключително привлекателна опция за естествено регулиране на кръвната захар.

Снимка: Canva

Безопасност при предиабет

Берберинът може да се препоръча при предиабет, тъй като може да помогне за превенция на прогресията към диабет тип 2. Важно предимство е, че не причинява хипогликемия, опасно ниска кръвна захар, защото активно понижава глюкозата само когато нивата са повишени.

Хром – противоречиви научни доказателства

Хромът е минерал, необходим в малки количества за нормалния метаболизъм на въглехидратите. Той се предлага като добавка за контрол на глюкозата, но доказателствата са по-противоречиви.

Механизъм на действие

Предполага се, че хром пиколинат и други форми на хрома подобряват чувствителността на клетките към инсулин, което теоретично би трябвало да улеснява усвояването на глюкозата.

Какво показват изследванията?

Резултатите от клинични проучвания са противоречиви:

Един мащабен преглед установява, че хромът понижава кръвна захар на гладно и намалява инсулиновата резистентност при диабет тип 2

Друго проучване обаче установява, че хромът намалява A1C , но не влияе значително на гладната глюкоза

Продължителният прием (до 6 месеца) може да бъде полезен, но са необходими допълнителни изследвания

Снимка: Canva

В сравнение с берберина, доказателствата за хром за контрол на глюкозата са по-слабо убедителни.

Странични ефекти и безопасност

Берберинът е с по-високи рискове за лекарствени взаимодействия

И двете добавки за понижаване на кръвната захар могат да причинят храносмилателни оплаквания:

Берберин : гадене, диария, подуване, запек

Хром : подуване, стомашни болки

Критичната разлика е при взаимодействието на берберин с лекарства. Берберинът може да инхибира чернодробни ензими, отговорни за метаболизма на медикаменти, което води до повишени нива на:

Метформин.

Дигоксин.

Циклоспорин.

Това създава риск от нежелани странични ефекти.

И берберинът, и хромът могат да подкрепят контрола на кръвната захар, но доказателствата са по-убедителни в полза на берберина при диабет тип 2. Ефективността му е сравнима с метформин, което го прави естествена добавка за инсулинова резистентност.

Снимка: Canva

Хромът остава подходяща опция при нужда от избягване на лекарствени взаимодействия, но трябва да се вземат предвид противоречивите научни данни за ефективността му.

Винаги се консултирайте лекар преди прием на хранителни добавки, особено ако имате хронични заболявания или приемате медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

