Празничната трапеза е в центъра на сезона, но често води до неприятни усещания като подуване на корема и скокове на кръвната захар. Добрата новина е, че три класически коледни подправки, като канела, джинджифил и индийско орехче, притежават доказани здравни ползи, които могат да помогнат да се справим с тези проблеми.

Серина ДеСалвио, докторант по генетика и геномика в Тексаския университет A&M, обяснява как тези ароматни подправки влияят на нашето здраве, защо се наричат„топли“ подправки и как можем да ги използваме за подкрепа на храносмилането и метаболизма през празничния сезон.

Защо коледните подправки се свързват с топлина?

Канелата, джинджифилът и индийското орехче често се описват като „топли“ подправки, но това определение има повече общо с биохимичното им въздействие, отколкото с произхода им, обяснява Серина ДеСалвио.

Снимка: iStock

Канела и нейното специално вещество

Характерният вкус и аромат на канелата се дължат на съединение, наречено циналдехид. Това вещество има уникалното свойство да „измами“ нервната ни система, като активира същите рецептори, които възприемат топлина. По подобен начин капсаицинът в лютите чушки предизвиква усещане за парене.

Освен сетивното си въздействие, циналдехидът има и медицински потенциал, той помага за намаляване на нивата на глюкозата в кръвта. Това прави чаша чай с канела след обилната коледна вечеря отличен начин да се предотврати рязко покачване на кръвната захар.

Здравните ползи на трите коледни подправки

Канела: естествен регулатор на кръвната захар

Канелата се използва в традиционната азиатска медицина от хилядолетия заради своите антибактериални свойства и способността да подпомага храносмилането.

Снимка: Canva

Основни ползи:

Понижава нивата на глюкоза в кръвта, което я прави полезна за хора с диабет тип 2 или преддиабет

Помага за по-добър контрол на високо кръвно налягане при редовна консумация

Подкрепя храносмилателната система и намалява възпалението

Канелата се добива от кората на два вида дървета, Cinnamomum verum за цели пръчици и Cinnamomum cassia за смляна канела. И двата типа съдържат активни вещества, които подпомагат метаболизма.

Джинджифил: силен съюзник срещу подуване

Джинджифилът е изключително ефективно средство срещу гадене и подуване на корема благодарение на съединението джинджерол. Това вещество стимулира движението на храносмилателния тракт, което означава, че храната не задържа толкова дълго в стомаха и червата.

Как помага джинджифилът:

Намалява производството на газове в червата.

Облекчава усещането за тежест и подуване след обилно хранене.

Притежава антивирусни и антибактериални свойства.

Може да се използва в различни форми – пресен, сушен, на прах, кандиран или кисел.

Снимка: Canva

През Средновековието джинджифилът е използван за маскиране на вкуса на консервирано месо, което е основна храна през зимните месеци около празниците.

Индийско орехче: помощник при диабет

Индийското орехче произлиза от семената на вечнозеленото дърво Myristica fragrans, родом от Индонезия. Това е още една подправка с антидиабетно действие.

Научно доказани ефекти:

Намалява нивата на кръвната захар.

Увеличава серумния инсулин, който помага на организма да регулира съхранението на енергия.

Съдържа естествени съединения с потенциал да се борят срещу патогенни бактерии.

Подкрепя усвояването на енергия от храната.

През 17-ти век лекарите са вярвали, че мускатовото орехче може да предпази от чумата, като хората са го носили на верижки около врата. Макар това да не е било ефективно срещу болестта, инсектицидните качества на подправката наистина са помагали да се отблъскват бълхите, които пренасят чумата.

Снимка: Canva

Как да включим коледните подправки в ежедневието

Тези три подправки могат лесно да станат част от здравословния ни режим през празниците и след тях:

Сутрешно кафе или чай с канела – добавете щипка за контрол на кръвната захар.

Пресен джинджифил в топли напитки – отличен начин за подкрепа на храносмилането.

Индийското орехче в сладкиши и ястия – малко количество е достатъчно за здравни ползи.

Макар коледните подправки да предлагат впечатляващи здравни ползи, те не са заместител на медицинско лечение. Хората с хронични заболявания като диабет или сърдечно-съдови проблеми трябва винаги да се консултират с лекар преди да променят диетата си или да започнат да използват билки и подправки в терапевтични дози.

Канелата, джинджифилът и индийското орехче орехче не са само символи на празничното настроение, но могат да бъдат мощни природни помощници за нашето здраве. От регулиране на кръвната захар до намаляване на подуването на корема, тези подправки заслужават място в нашата кухня през цялата година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

