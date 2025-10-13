Много билки и подправки са доказано ефективни в борбата с апетита и стимулират изгарянето на мазнини и загубата на тегло. Сред тях са канела, сминдух, джинджифил, женшен и други.

Повечето ускоряват метаболизма и намаляват апетита, но не са магическо средство за сваляне на килограми. Лекари и диетолози препоръчват, че тези билки и подправки е добре да бъдат част от здравословна диета, която ще увеличи ефикасността им.

Промяна в ежедневните навици, свързани с повече физическа активност, също е от ключово значение за битката с килограмите.

Сминдух

Сминдухът е често срещана домашна подправка. Няколко проучвания установяват, че сминдухът може да помогне за контрол на апетита и намаляване на приема на храна, с което подпомага загубата на тегло.

Снимка: Pexels

Анализ от 2023 г. се основава на предишни открития относно кардиометаболитните рискови фактори, като разширява анализа си до обиколката на талията и кръвното налягане. Той установява, че, наред с други ползи, сминдухът може да окаже положително влияние върху обиколката на талията, пише специализираното издание Healthline.

Джинджифил

Джинджифилът често е използван в народната медицина като естествено лекарство за голямо разнообразие от заболявания. Някои изследвания показват, че той може да помогне и за отслабване. Преглед от 2024 г. разглежда 27 проучвания, които анализират ефектите на джинджифила върху загубата на тегло. Изследователите заключават, че добавките с джинджифил могат да намалят:

Телесното тегло

Индекса на телесна маса (ИТМ)

Процента на телесните мазнини

Риган

Риганът е многогодишна билка, която принадлежи към същото семейство растения като ментата, босилека, мащерката, розмарина и градинския чай. Съдържа карвакрол, мощно съединение, което може да помогне за засилване на загубата на тегло.

Преглед от 2021 г. разглежда потенциалните ползи от етеричните масла, включително ригана, при затлъстяване и свързани със затлъстяването метаболитни заболявания. В него се отбелязва, че много проучвания потвърждават положителните ползи от тези масла върху състояния, свързани със затлъстяването, и техните ефекти.

Установено е също, че добавките с карвакрол директно влияят на някои от специфичните гени и протеини, които контролират синтеза на мазнини в тялото.

Женшен

Женшенът е растение със здравословни свойства, което често се счита за основен продукт в традиционната китайска медицина. Много проучвания показват, че това мощно растение може да помогне за отслабване.

Проучване от 2014 г. установява, че приемът на корейски женшен два пъти дневно в продължение на осем седмици води до количествено измеримо намаляване на телесното тегло, както и до промени в състава на чревната микробиота.

Каралума Фимбриата

Каралума Фимбриата е билка, която често се включва в много хапчета за отслабване. Смята се, че действа чрез повишаване на нивата на серотонин, невротрансмитер, който пряко влияе на апетита.

12-седмично проучване установява, че участниците, приемали Каралума Фимбриата, намаляват значително коремните мазнини и телесното тегло в сравнение с тези, приемащи плацебо. Друго малко проучване потвърждава, че консумацията на 1 грам от това растение дневно в продължение на два месеца води до намаляване на теглото и нивата на глад.

Куркума

Куркумата е подправка, почитана заради вкуса, яркия си цвят и мощните си лечебни свойства. Повечето от ползите за здравето се дължат на наличието на куркумин – химикал, който е обстойно изследван за ефектите му върху всичко, от възпаление до загуба на тегло.

Добавките с куркумин могат да имат положителен ефект върху Индекса на телесна маса (ИТМ). Изследователите предполагат, че приемът на добавките, заедно с увеличаване на физическата активност и други промени в начина на живот, е ефективен начин за видими ползи за отслабване.

Гимнема силвестре

Това е билка, която често се използва като естествено средство за намаляване на нивата на кръвната захар. Прилага се традиционно в аюрведичната медицина. Някои изследвания обаче показват, че тя може да е от полза и за тези, които искат да отслабнат. Съдържа съединение, наречено гимнемна киселина, което може да помогне за намаляване на възприеманата сладост на храните, за да се предотврати желанието за сладко.

Канела

Канелата е богата на антиоксиданти и предлага няколко ползи за здравето. Някои проучвания установяват, че може да помогне и за загубата на тегло. Тя е особено ефективна за стабилизиране на кръвната захар, което може да помогне за намаляване на апетита и глада.

Снимка: iStock

Проучванията показват, че специфично съединение, открито в канелата, може да имитира ефектите на инсулина, като помага за транспортирането на захар от кръвния поток до клетките, където тя да се използва като гориво. Канелата може също да намали нивата на определени храносмилателни ензими, за да забави разграждането на въглехидратите.

Кимион

Кимионът е известен със своя отличителен ядков вкус, но също така е изключително полезен за здравето, включително потенциал за ускоряване на загубата на тегло и изгарянето на мазнини. Добавянето на кимион и лайм към режима за отслабване на 72 участници с наднормено тегло показва, че този режим има положителен ефект върху контрола на теглото им. Друго малко проучване се фокусира върху 88 жени с наднормено тегло. То установява, че добавките с кимион ускоряват загубата на тегло при някои участници.

Кардамон

Кардамонът е високо ценена подправка в цял свят, която може да подпомогне и за загубата на тегло. За съжаление, повечето изследвания върху потенциала на кардамона в тази насока са ограничени до изследвания върху животни. Въпреки това, преглед от 2021 г. разглежда някои изследвания върху хора и животни, които се фокусират върху кардамона във връзка с метаболитните състояния.

Снимка: Canva

Доказателствата сочат положителна връзка между кардамона и управлението на затлъстяването чрез увеличаване на протеин, наречен SIRT1, който подпомага метаболизма, и контрол на някои гени, които влияят на затлъстяването.

За какво да внимавате при прием на билки за отслабване

Експертите препоръчват да бъдете изключително внимателни с всякакви билки и добавки, които приемате за отслабване – дори на пръв поглед да ви се струват напълно безобидни.

Някои добавки могат да имат силно действие или да взаимодействат негативно с лекарства, информира специализираното издание MedicalNewsToday.

Повечето билки обикновено са безопасни, ако човек не превишава количеството им на прием.

Също така е важно да се отбележи, че някои от билките или добавките могат да имат странични ефекти, които са по-проблематични от други. Един пример е потенциалът на женшена, който може да причини учестен пулс и промени в кръвното налягане.

Как да приемате билки за отслабване

Ако приемате билки под формата на добавки, е важно да се придържате към препоръчителната доза на опаковката, за да предотвратите нежелани реакции.

Не забравяйте да ги комбинирате с богати на хранителни вещества пълноценни храни, за да ускорите още повече процеса на редуциране на теглото.

Ако имате някакви основни здравословни проблеми или приемате лекарства, най-добре е да се консултирате с вашия лекар, преди да започнете да приемате каквато и да е добавка.

Също така, ако сте бременна, трябва да бъдете изключително внимателна с приема на каквито и да било билки или добавки за редуциране на теглото. Най-добрият начин е отново да се посъветвате с лекар за евентуално включване на билки към ежедневието ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.