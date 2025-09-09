Спортувате и сте на диета: Защо не отслабвате, експерти дават отговор

Храните се по-здравословно, за да подобрите здравето си. Спортувате повече, за да отслабнете, да изградите мускули или за да се справите с някои досегашни проблеми. Но когато се качите на кантара след седмици усилия във фитнеса и в кухнята, може да се шокирате, че килограмите ви се увеличават вместо да намаляват.

Въпреки че това може да ви се стори обезсърчително, всъщност може да е положителен знак.

Причина номер едно, поради която може да качвате килограми, докато тренирате и се храните по-здравословно, често се дължи на натрупването на мускулна маса, което е добър резултат, пише специализираното издание EatingWell.

Но има и още някои причини, поради които теглото ви може да се покачва, вместо очакваното от вас отслабване.

Ползи от увеличената мускулна маса

Когато започнете да тренирате, телесният ви състав започва да се променя. Тялото е съставено от мазнини, вода и чиста маса. Мазнините осигуряват изолация, защитават вътрешните органи и съхраняват енергия. Въпреки че някои мазнини са от съществено значение, жените обикновено се нуждаят от по-висок процент от мъжете, за да поддържат здрави хормони и репродуктивна функция.

Чистата маса – съставена от мускули, органи и кости, формира рамката, която ни държи изправени, подвижни и балансирани.

С течение на времето чистата маса естествено намалява, особено мускулната, което може да повлияе на силата, независимостта и цялостното дълголетие. Запазването на мускулите е един от най-добрите начини за поддържане на здравето с напредване на възрастта.

Въпреки че половин килограм мускули и половин килограм мазнини тежат еднакво, те изглеждат много различно. Мускулите са по-плътни и по-компактни, докато мазнините заемат повече място. Ето защо може да видите малка промяна на кантара, когато изграждате мускули и губите мазнини, но да забележите повече дефиниция в ръцете и краката си или да ви е по-лесно да носите тежки торбички за пазаруване.

Мускулите също така работят много повече във ваша полза в сравнение с мазнините. Те са метаболитно активни, което означава, че изгарят повече калории дори в покой. Колкото повече мускули поддържате, толкова повече енергия използва тялото ви през целия ден. И тъй като естествената загуба на мускули се ускорява с възрастта, изграждането и защитата на мускулите е от решаващо значение за силата, здравето на костите, мобилността и дългосрочната жизненост.

Задържане на течности

Стартът на нова тренировъчна рутина или извършването на повече упражнения, отколкото сте свикнали, може да причини временен шок за мускулите, предизвикан от упражнения. Това води до болка, подуване и възпаление, докато тялото ви работи за самовъзстановяване.

Отокът или задържането на течности и подуването в мускулите могат да се появят в рамките на един до два часа след тренировка и да достигнат пик около 4-ия до 10-ия ден. Този възпалителен процес може да причини временно покачване на тегло.

Пиете повече вода и течности

Когато започнете да се потите по време на тренировки, вероятно ще започнете да се чувствате и много по-жадни. Повишеният прием на течности, около и след тренировки, може да доведе до временно покачване на тегло.

Разбира се, че ако изпиете един или два литра вода повече на ден (в дните, в които тренирате) в сравнение с нормалния ви прием на вода, това ще се отрази на кантара. Поради тази причина за най-точно тегло, е добре да се претегляте сутрин след събуждане.

Консумирате повече натрий

Губим течности и електролити чрез потта и двете трябва да се възстановят след тренировка. Най-изобилният електролит в потта е натрият.

Възстановяването на електролитите чрез електролитна напитка или хранителни източници, като добавяне на повече сол към храната или хапване на шепа осолени ядки, може да накара тялото ви да задържа течности, което помага да се поддържате хидратирани, но може да се прояви и като наддаване на тегло.

Апетитът ви се увеличава

По-голямата активност често увеличава глада. Важно е да имате добре балансирани ястия и закуски, особено след тренировка, за да избегнете преяждане или нездравословен избор на храна. Балансираното хранене трябва да се състои от сложни въглехидрати, протеини и мазнини, за да осигури на тялото ви хранителни вещества и да ви помогне да оптимизирате и възстановите от тренировките си.

Снимка: Canva

Не забравяйте, че тези промени са нормални и здравословни (и често временни), така че не им позволявайте да провалят тренировъчната ви рутина или хранителния ви режим. Пиенето на повече вода, увеличаването на приема на сол и по-големият апетит са често срещани и други възможни причини, поради които може да изпитате временно наддаване на тегло.

Така че, ако това ви причинява стрес, забравете кантара и вместо това се съсредоточете върху това как се чувствате и се радвайте на малките ежедневни победи, свързани с тренировките. Ако забелязвате подобрение в съня, по-малко стрес, повишена енергия и по-добро настроение, резултатите на кантара сами ще дойдат.

Постоянството и устойчивостта са ключови за постигане на дългосрочните цели.

Наддаването на тегло по време на нови тренировки или хранителен режим не винаги означава неуспехи – то често отразява положителни промени в телесния състав. Изграждането на мускули поддържа силата, мобилността, здравето на костите и дълголетието, дори ако числото на кантара се увеличава. Ключът е да погледнете отвъд кантара и да осъзнаете, че добавянето на мускули е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите за дългосрочно здраве.