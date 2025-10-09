Как да не напълняваме по време на бременност?

Загубата или покачването на тегло е деликатна тема за всяка жена, но може да се превърне в сериозен проблем по време на бременност. Според статистиката само около 30% от жените наддават на тегло в препоръчителния диапазон, а почти 50% повишават теглото си повече от препоръчителното за тях при бременност.

Препоръчва се бременните жени да наддават между 10 кг и 16 кг, като по-голямата част от теглото се увеличава след 20-та седмица. Голяма част от допълнителното тегло се дължи на растежа на бебето, но тялото също така складира мазнини, готови да произвеждат кърма след раждането.

Прекалено много или твърде малко тегло може да доведе до здравословни проблеми и за бебето, и за майката.

Наддаване на тегло по време на бременност зависи от ИТМ

Здравословното наддаване на тегло по време на бременност зависи от различни фактори. Това включва Индекса на телесна маса (ИТМ) преди да забременеете. ИТМ е мярка за телесна маса, която се основава на тегло и височина.

Като цяло, по-високият ИТМ означава, че човек има повече телесни мазнини. Други фактори, които играят роля – в това колко е добре да качи бъдещата майка, включват цялостното й здраве и здравето на нероденото бебе.

Рискове при наднормено тегло преди бременност

Наднорменото тегло или затлъстяването преди бременност повишава риска от различни здравословни състояния, наречени усложнения на бременността. Те включват:

Диабет по време на бременност (гестационен диабет).

Състояния, които могат да причинят високо кръвно налягане по време на бременност, като прееклампсия.

Необходимостта от раждане чрез цезарово сечение.

Ранно раждане преди 37-ма седмица от бременността (преждевременно раждане).

Загуба на бременност, включително спонтанен аборт и мъртво раждане.

Здравни състояния, присъстващи при раждането (вродени дефекти).

Насоките препоръчват малко наддаване на тегло по време на бременност за хора с наднормено тегло или затлъстяване преди бременността.

Снимка: iStock

Някои изследвания показват, че хората със затлъстяване могат безопасно да наддадат по-малко тегло, отколкото се препоръчва, пише Mayo Clinic.

Какво се случва при качване на повече тегло?

Прекалено многото добавени килограми може да повлияят на здравето на майката и да повишат кръвното й налягане. Но бременността не е моментът да се подлагате на диета, тъй като може да навреди на здравето на нероденото дете.

Важно е да се храните здравословно. Прекалено многото тегло може да увеличи риска от усложнения, като:

Гестационен диабет: Твърде много глюкоза (захар) в кръвта по време на бременност може да причини гестационен диабет, което увеличава риска от раждане на голямо бебе

Прееклампсия: Повишаването на кръвното налягане може да бъде първият признак на прееклампсия; Въпреки че повечето случаи са леки и не причиняват проблеми, тя може да бъде сериозна.

Какво се случва при недостатъчно качване на килограми?

Твърде малкото тегло също може да причини проблеми като преждевременно раждане и бебе с ниско тегло при раждане (по-малко от 2,5 кг).

Снимка: istockphoto.com

Това може също да означава, че тялото не съхранява достатъчно мазнини. Липсата на наддаване на тегло може да е свързана с начина на хранене преди забременяване. Някои естествено слаби жени остават слаби, докато са бременни, и имат здрави бебета, твърди Националната здравна служба на Великобритания.

Съвети за здравословно тегло по време на бременност

Здравословното тегло по време на бременност не се различава от това във всеки етап в живота. То включва балансирано хранене и повече движение.

Започнете бременността със здравословно тегло

Голяма част от жените са класифицирани с клинично наднормено тегло или затлъстяване, когато забременеят, което ги излага на допълнителен риск от усложнения. Жените с наднормено тегло, които губят дори малко тегло преди да забременеят, могат да намалят шансовете за развитие на усложнения, свързани със затлъстяването.

Хранете се балансирано и често

Нуждаете се от около 340 допълнителни калории на ден през втория триместър и 450 допълнителни калории дневно през третия триместър. През първия триместър не се нуждаете от никакви допълнителни калории. (Ако сте с поднормено или наднормено тегло, тези числа ще се различават в зависимост от целта ви за наддаване на тегло).

Това не е много, така че избирайте храни, които са богати на хранителни вещества и ви помагат да се чувствате сити. Съсредоточете се върху малки, чести хранения, които са богати на протеини, хранителни мазнини и сложни въглехидрати. Избирайте ястия и закуски, които включват фибри.

Пийте повече вода

Важно е да избягвате дехидратация по време на бременност, а пиенето на достатъчно вода има допълнителното предимство да ви помогне да се чувствате сити между храненията и закуските. Бременните жени трябва да пият от 8 до 12 чаши вода дневно, пише babycenter.com.

Пиенето на вода също така облекчава запека, един от страничните ефекти. При бременност храносмилателната система се забавя, приемът на достатъчно течности помага за поддържането на плавността на процеса и предотвратява неприятното подуване на корема.



Избирайте сложни въглехидрати

Въглехидратите могат да бъдат най-добрият приятел на бременната жена, особено ако бори с гадене и повръщането.

Простите въглехидрати като бял хляб, ориз, печени изделия, много зърнени закуски и тестени изделия повишават кръвната захар, без да дават хранителните вещества, които се предлагат в пълнозърнестите храни. По-добре е да се заложи на сложни въглехидрати – като боб, плодове и зеленчуци, кафяв ориз, киноа и пълнозърнест хляб.

Опитайте да ходите повече

Едно от най-ценните неща, които бременната жена може да прави, е да ходи. Ежедневните разходки са полезни за майката и бебето. Ако спортувате, не спирайте. С изключение на контактните спортове, се препоръчват плуване, йога, бягане, аеробика и др.

Следете теглото си и го обсъждайте с лекар

Разговорът за наддаването на тегло с вашия лекар при всяко пренатално посещение ще ви помогне да сте в крак с плана и да правите промени, ако са необходими. Можете също така да следите наддаването на тегло с различни онлайн калкулатори. Ако обаче в миналото сте се борили с разстройства в храненето, поставянето на теглото под микроскоп може да е вредно за вашето психично здраве.

Кърмете, ако можете

Въпреки че този съвет няма да ви помогне по време на бременност, струва си да знаете, че кърменето може да ви помогне да постигнете целите си за здравословно отслабване след това. Тялото изгаря допълнително от 500 до 700 калории всеки ден, за да произвежда мляко. А майките, които кърмят, са склонни да губят повече тегло от майките, които не кърмят.