Сутрешно гадене при бременност: Каква е причината и как да го облекчим?

Учени от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) откриха връзка между симптомите на „сутрешно гадене“ и естествения, но сложен, възпалителен отговор на организма към биологични и телесни промени по време на бременност.

Според Националните здравни институти, до 70% от бременните жени в ранен етап (първи триместър) изпитват гадене, повръщане и непоносимост към определени храни и миризми.

Макар и неприятни, тези симптоми обикновено не са знак, че нещо не е наред със здравето на майката или развиващия се плод, а по-скоро са индикация за деликатен баланс, уникален за бременните жени, пише специализираното издание MedicalXpress.

Какво представлява сутрешното гадене?

Сутрешното гадене е гадене и повръщане по време на бременност. Това е често срещано състояние, засягащо до 70% от жените през първия триместър на бременността (първите три месеца). Въпреки името си, „сутрешното“ гадене може да се появи по всяко време на деня, информира ClevelandClinic.

Има различни домашни лечения за сутрешно гадене, включително промени в диетата и начина на живот. Някои акушер-гинеколози препоръчват лекарства без рецепта за гадене. Симптомите са склонни да се подобрят до втория триместър (започвайки от 14-та седмица).

Реакция на имунната система по време на бременност

„По време на бременност имунната система на майката е изправена пред сложно предизвикателство – тя трябва да защити както нея, така и плода от инфекция, но без случайно да атакува плода, чиято генетична идентичност е наполовина чужда, защото е наполовина наследена от бащата. Обикновено имунната система атакува всичко, което изглежда чуждо, така че по време на бременност тя трябва внимателно да се адаптира, за да предпази плода, като същевременно защитава от инфекция“, коментира професорът по антропология от UCLA Моли Фокс.

Той провежда изследване, което публикува в списание Evolution, Medicine & Public Health.

Снимка: iStock

Изследователите смятат, че този деликатен баланс, който защитава майката и плода, се постига чрез уникална комбинация от възпалителни реакции. Те функционират, за да предотвратят отхвърлянето на плода от тялото на майката, наред с адаптивни поведенчески механизми, като гадене, които насърчават майката да избягва храни, които са потенциално вредни, особено през първия и втория триместър, когато плодът е най-уязвим.

Научно обяснение за сутрешното гадене при бременност

Екип от антрополози и епидемиолози, ръководен от Калифорнийския университет, събира и анализира кръвни проби, за да измери молекулите на имунната система, наречени цитокини. Цитокините са протеини, които изпращат сигнали, за да помогнат на тялото да започне бърза защита срещу болести и да регулира възпалението.

Участниците попълват въпросници, в които разкриват симптомите, свързани със сутрешното гадене и непоносимостта към храна и миризми по време на ранните етапи на бременността. 64% от тях изпитват непоносимост към миризми или храна, предимно към тютюнев дим и месо, 67% съобщават за гадене, а 66% имат повръщане.

Учените измерват въпросните цитокини, които насърчават възпалението (провъзпалителни), както и цитокините, които потискат възпалението (противовъзпалителни). Те установяват, че жените, които имат непоносимост към тютюнев дим, показват забележима промяна към по-възпалителна реакция. Непоносимостта към храна, гаденето и повръщането също са свързани с по-провъзпалителен имунен баланс.

Корелацията е в съответствие с теорията на изследователите, че тези симптоми може да са част от еволюционна адаптация, която помага на телата на бременните майки да минимизират излагането на вредни вещества.

Кога достига пика на сутрешното гадене?

Сутрешното гадене се усеща най-силно при повечето жени около осмата до десетата седмица от бременността. Това време обаче варира и не при всеки „достига пика“ на симптомите по едно и също време.

Колко дълго трае сутрешното гадене?

Сутрешното гадене е склонно да се подобри или да изчезне около 13-тата седмица от бременността (края на първия триместър). Въпреки това, някои жени изпитват продължителни симптоми до началото на втория триместър (от 14 до 27 седмица на бременността). В редки случаи сутрешното гадене се появява до края на бременността.

Снимка: iStock

Какви са симптомите на сутрешното гадене?

Честите признаци и симптоми на сутрешното гадене включват разстроен стомах (гадене), загуба на апетит и повръщане. Някои жени описват сутрешното гадене като усещане за:

Киселини в стомаха или рефлукс

Морска болест или морска болест

Нещо е заседнало в гърлото им

Гладни пристъпи

Какво причинява сутрешното гадене?

Причината за сутрешното гадене не е напълно известна, но здравните специалисти смятат, че е комбинация от физически и химични промени. То може да бъде причинено от:

Ниска кръвна захар

Увеличаване на бременните хормони като човешки хорионгонадотропин (HCG) или естроген

Колебания в кръвното налягане

Промени в метаболизма

Сутрешното гадене може да се влоши от:

Стрес и тревожност

Преумора

Ядене или помирисване на определени храни

Морска болест

Жега или топло време

Може ли сутрешното гадене да стане тежко?

Да. Повечето жени със сутрешно гадене чувстват гадене за кратко време всеки ден и могат да повръщат веднъж или два пъти. В по-тежки случаи на сутрешно гадене, гаденето може да продължи няколко часа всеки ден и повръщането се случва повече от четири пъти на ден. Това е състояние, наречено хиперемезис гравидарум.

Какво мога да направя, за да намаля сутрешното гадене?

Има няколко неща, които можете да направите, за да се чувствате по-добре. Малки промени в диетата и начина ви на живот могат да допринесат значително за намаляване на гаденето.

Промени в храненето при сутрешно гадене

Яжте няколко крекера или препечена филийка сутрин, за да успокоите стомаха си. Дръжте няколко крекера до леглото си и изяжте няколко, преди да станете.

Яжте няколко малки хранения на ден вместо три големи. Не пропускайте хранения.

Избягвайте пикантни и мазни храни. Яжте безвкусни храни като банани, ориз, сух препечен хляб, обикновени печени картофи, желатин, бульон, яйца или ябълково пюре.

Яжте питателни, богати на протеини закуски между храненията, като кисело мляко, фъстъчено масло върху резени ябълка или целина, сирене или ядки.

Пийте много течности, особено вода, през целия ден. Избягвайте кофеинови напитки.

Пригответе си чай с истински настърган джинджифил или опитайте джинджифилови бонбони.

Промени в начина на живот при сутрешно гадене

Приемайте пренаталните си витамини с лека закуска. Ако вашите пренатални витамини съдържат желязо, опитайте да ги приемате преди лягане.

Избягвайте миризми, трептящи светлини и други ситуации, които Ви притесняват и предизвикват гадене.

Почивайте си достатъчно.

Проветрявайте добре стаите, включвайте вентилатор или излизайте навън от време на време, за да си поемете чист въздух.

Вдишвайте свежи, приятни аромати като лимон, портокал или мента.

Не лягайте след хранене.

Изплакнете устата си след повръщане. Това може да помогне за предпазване на зъбите Ви от киселината, съдържаща се в повърнатото Ви.