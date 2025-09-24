В света близо 62 млн. души (1 от 127) живеят с разстройства от аутистичния спектър, разнообразна група състояния, свързани с развитието на мозъка.

Въпреки подобреното разбиране и диагностициране в последните години, точните причини за аутизма все още не са установени, като се разбира, че множество фактори могат да бъдат включени в развитието му.

Парацетамолът по време на бременност не е свързан с аутизма

Световната здравна организация (СЗО) категорично заявява, че в момента няма убедителни научни доказателства, потвърждаващи възможна връзка между аутизма и употребата на ацетаминофен (известен също като парацетамол) по време на бременност.

Снимка: Canva

През последното десетилетие са проведени обширни изследвания, включително мащабни проучвания, които търсят връзки между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма. До момента не е установена последователна връзка между двете.

СЗО препоръчва на всички жени да продължат да следват съветите на своите лекари или здравни работници, които могат да помогнат за оценка на индивидуалните обстоятелства и да препоръчат необходимите лекарства. Всяко лекарство трябва да се използва внимателно по време на бременност, особено в първите три месеца, и в съответствие със съветите на здравните специалисти.

Ваксините не причиняват аутизъм

СЗО подчертава, че съществува стабилна и обширна доказателствена база, показваща че детските ваксини не причиняват аутизъм. Големи, висококачествени проучвания от много страни са достигнали до същото заключение.

Първоначалните изследвания, предполагащи връзка между ваксините и аутизма, са с недостатъци и са дискредитирани. От 1999 година независими експерти, консултиращи СЗО, многократно потвърждават, че ваксините, включително тези с тиомерсал или алуминий, не причиняват аутизъм или други нарушения в развитието.

Важността на имунизационните схеми

Детските ваксинационни схеми се разработват чрез внимателен, обширен и основан на доказателства процес, включващ глобални експерти и принос от различни страни. Детската имунизационна схема, внимателно ръководена от СЗО, е приета от всички страни и е спасила най-малко 154 милиона живота през последните 50 години.

Снимка: Canva

Тази схема остава от съществено значение за здравето и благосъстоянието на всяко дете и всяка общност. Схемите са се развивали непрекъснато с науката и сега защитават децата, юношите и възрастните срещу 30 инфекциозни заболявания.

Всяка препоръка за ваксинация от Стратегическата консултативна група експерти по имунизация (SAGE), независима консултативна група към СЗО, се основава на строг преглед на доказателствата и е внимателно проектирана да предложи най-добрата защита срещу сериозни заболявания.

Когато имунизационните схеми се забавят, нарушават или променят без преглед на доказателствата, има рязко увеличение на риска от инфекция не само за детето, но и за по-широката общност. Най-голям риск са изложени бебетата, които са твърде малки за ваксиниране, и хората с отслабена имунна система или основни здравословни проблеми.

Глобални усилия за разбиране на аутизма

Аутизмът и невроразвойните разстройства са сред приоритетните психични здравни и неврологични състояния, които се обсъждат на 4-тата среща на високо равнище на ООН относно незаразните заболявания и психичното здраве този четвъртък, 25 септември.

Снимка: iStock

Като глобална общност е необходимо да направим повече, за да разберем причините за аутизма и как най-добре да се грижим и подкрепяме нуждите на хората с аутизъм и техните семейства,се казва в изявлението на СЗО

СЗО е ангажирана с напредъка към тази цел, работейки заедно с партньори, включително организации, ръководени от хора с аутизъм, и други организации, представляващи хора с личен опит. СЗО също така застава зад хората, живеещи с аутизъм, и техните семейства - достойна общност, която има право на основани на доказателства подходи, свободни от стигма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.