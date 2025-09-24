В света близо 62 млн. души (1 от 127) живеят с разстройства от аутистичния спектър, разнообразна група състояния, свързани с развитието на мозъка.
Въпреки подобреното разбиране и диагностициране в последните години, точните причини за аутизма все още не са установени, като се разбира, че множество фактори могат да бъдат включени в развитието му.
Парацетамолът по време на бременност не е свързан с аутизма
Световната здравна организация (СЗО) категорично заявява, че в момента няма убедителни научни доказателства, потвърждаващи възможна връзка между аутизма и употребата на ацетаминофен (известен също като парацетамол) по време на бременност.
През последното десетилетие са проведени обширни изследвания, включително мащабни проучвания, които търсят връзки между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма. До момента не е установена последователна връзка между двете.
СЗО препоръчва на всички жени да продължат да следват съветите на своите лекари или здравни работници, които могат да помогнат за оценка на индивидуалните обстоятелства и да препоръчат необходимите лекарства. Всяко лекарство трябва да се използва внимателно по време на бременност, особено в първите три месеца, и в съответствие със съветите на здравните специалисти.
Ваксините не причиняват аутизъм
СЗО подчертава, че съществува стабилна и обширна доказателствена база, показваща че детските ваксини не причиняват аутизъм. Големи, висококачествени проучвания от много страни са достигнали до същото заключение.
Първоначалните изследвания, предполагащи връзка между ваксините и аутизма, са с недостатъци и са дискредитирани. От 1999 година независими експерти, консултиращи СЗО, многократно потвърждават, че ваксините, включително тези с тиомерсал или алуминий, не причиняват аутизъм или други нарушения в развитието.
Важността на имунизационните схеми
Детските ваксинационни схеми се разработват чрез внимателен, обширен и основан на доказателства процес, включващ глобални експерти и принос от различни страни. Детската имунизационна схема, внимателно ръководена от СЗО, е приета от всички страни и е спасила най-малко 154 милиона живота през последните 50 години.
Тази схема остава от съществено значение за здравето и благосъстоянието на всяко дете и всяка общност. Схемите са се развивали непрекъснато с науката и сега защитават децата, юношите и възрастните срещу 30 инфекциозни заболявания.
Всяка препоръка за ваксинация от Стратегическата консултативна група експерти по имунизация (SAGE), независима консултативна група към СЗО, се основава на строг преглед на доказателствата и е внимателно проектирана да предложи най-добрата защита срещу сериозни заболявания.
Когато имунизационните схеми се забавят, нарушават или променят без преглед на доказателствата, има рязко увеличение на риска от инфекция не само за детето, но и за по-широката общност. Най-голям риск са изложени бебетата, които са твърде малки за ваксиниране, и хората с отслабена имунна система или основни здравословни проблеми.
Глобални усилия за разбиране на аутизма
Аутизмът и невроразвойните разстройства са сред приоритетните психични здравни и неврологични състояния, които се обсъждат на 4-тата среща на високо равнище на ООН относно незаразните заболявания и психичното здраве този четвъртък, 25 септември.
Като глобална общност е необходимо да направим повече, за да разберем причините за аутизма и как най-добре да се грижим и подкрепяме нуждите на хората с аутизъм и техните семейства,се казва в изявлението на СЗО
СЗО е ангажирана с напредъка към тази цел, работейки заедно с партньори, включително организации, ръководени от хора с аутизъм, и други организации, представляващи хора с личен опит. СЗО също така застава зад хората, живеещи с аутизъм, и техните семейства - достойна общност, която има право на основани на доказателства подходи, свободни от стигма.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.